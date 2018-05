Nouvelle aérogare à Ndjili pour un aéroport ultramoderne

Devant toutes les notabilités de la République, avec en première ligne, les animateurs des institutions tant nationales que provinciales ainsi que les corps diplomatiques accrédités en

République Démocratique du Congo, le chef de l’Etat a procédé hier mercredi 2 mai 2018 au lancement des travaux de construction de la nouvelle aérogare de l’aéroport international de Ndjili. Parmi les personnalités présentes à la cérémonie, on peut citer Aubin Minaku et Léon Kengo, respectivement président de l’Assemblée nationale et du

Sénat, le premier ministre Bruno Tshibala avec toute son équipe gouvernementale, des responsables de l’armée et de la police nationales, ceux des services de sécurité et services publics de l’Etat. Il s’agit, en effet, du projet d’érection d’un aéroport

moderne répondant aux standings internationaux. Un défi que les

autorités congolaises tenaient à tout prix à relever afin de mettre

fin aux critiques les plus acerbes qui leur étaient adressées à cause

du caractère vétuste des installations aéroportuaires du principal

aéroport du pays, de surcroît celui de la capitale.

Quatre allocutions ont été prononcées en marge de cette cérémonie de

lancement. Il s’agit respectivement du mot du ministre provincial des

infrastructures, de celui du directeur de l’entreprise SZTC/WIETC qui

se chargera de la construction, du directeur général de la Régie des

Voies Aériennes (RVA), ainsi que du discours du vice-premier ministre

et ministre des Transports et Voies de communication.

Prenant la parole, le directeur de la société chargée de construire

l’ouvrage a loué l’expertise dont dispose son entreprise en matière de

construction aussi bien des aéroports que des immeubles. A titre

d’illustration, il a indiqué que c’est SZTC qui a construit l’aéroport

de Maya-Maya à Brazzaville, celui de Lomé au Togo ainsi que l’aéroport

de Malabo en Guinée équatoriale. L’entreprise est présente dans

plusieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Elle est présente en

Allemagne, au Japon, Indonésie, Angola, Mozambique, etc. En RDC, la

SZTC dispose de nombreux ouvrages à son actif aussi à Kinshasa qu’en

provinces.

Pour le vice-premier ministre chargé des Transports, José Makila

Sumanda, le projet de construction d’une nouvelle aérogare

ultramoderne, intelligente, de haute définition ouvre une nouvelle et

glorieuse page de l’histoire de l’aviation civile en RD Congo. Car, à

son ouverture au trafic en 1956, l’aéroport de Ndjili n’avait qu’une

seule aérogare qui malheureusement ne répondait plus aux réalités

aussi bien de la croissance du trafic que de l’évolution technologie

du moment. « Sa conception linéaire et le nombre des trafics qu’il

traite aujourd’hui sont largement dépassés », a-t-il souligné.

Par ailleurs, a fait savoir le vice-premier ministre José Makila,

l’aéroport de Ndjili demeure le plus important de tous les aéroports

nationaux du pays. Il occupe à lui seul 40% de toutes les activités de

la RVA. Il reste le pivot central de communication pour le trafic des

personnes et des marchandises avec les autres continents.

José Makila a saisi l’occasion pour rappeler l’importance du

transport aérien pour la République Démocratique du Congo au regard de

sa grandeur. « Pays aux dimensions d’un continent et semi enclavé, la

République Démocratique du Congo compte notamment sur son transport

aérien pour son désenclavement et son développement socio-économique,

ainsi que son interconnectivité internationale.

C’est pourquoi, fort de ses nombreux atouts, notre pays s’est engagé

résolument sur la voie de modernisation de ses infrastructures

aéroportuaires afin de répondre aux attentes de son développement

intégral.

Le projet de construction de la nouvelle aérogare s’inscrit ainsi

pleinement dans le cadre de cette politique de la « Révolution de la

modernité » initiée par le Chef de l’Etat en vue de conduire

résolument notre pays à l’émergence, à l’horizon 2030 ».

Les caractéristiques de l’ouvrage à construire

L’ouvrage sera construit sur un espace de 4.617 m². La nouvelle

aérogare comprendra entre autres :

– Un tarmac de 74.517 m² ;

– Le prolongement du taxiway parallèle et des bretelles de 68.891 m² ;

– Un viaduc de 8.000 m² ;

– Un parking d’une capacité de 1200 véhicules et une fontaine ;

– La déviation du boulevard Lumumba sur 5 km ;

– Le centre de force motrice, la clôture et les installations combinées ;

– L’acquisition des voitures appropriées, de logiciels des équipements ;

– Le renforcement des capacités du personnel.

La durée des travaux est de 3 ans, pour un coût global de 354

millions de dollars américains. La banque chinoise EXIM BANK,

partenaire de la RDC dans plusieurs projets, a accepté de financer les

travaux à hauteur de 85%, et le reste sera pris en charge par l’Etat

congolais. Déjà, le gouvernement a versé à l’entreprise SZTC/WIETC la

somme de 20 millions de dollars pour le démarrage des travaux qui

devaient en fait commencer dès hier, après la cérémonie de lancement.

Pour le ministre des Transports, une fois ce projet achevé, le pays

pourra répondre aux besoins du flux annuel de trafics d’aéronefs et

des passagers estimés à 3 millions et de construire un hub

international au centre de l’Afrique ; fournir la garantie de sécurité

et de sûreté ainsi qu’un service de haute qualité pour répondre aux

normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ;

et enfin créer de nouvelles sources de recettes pour la RVA.

« Ainsi, à terme, la République Démocratique du Congo disposera de

son premier aéroport moderne de type de consommation bas carbone qui,

au regard des principes de sa construction basés notamment sur

l’économie d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de

serre, permettra d’assurer la protection de l’environnement et de

l’écologie. Ce qui le rendra attrayant vis-à-vis des compagnies

aériennes étrangères préoccupées par la sécurité de l’espace aérien

congolais », a déclaré le vice-premier ministre en guise des garanties

quant à la protection de l’environnement.

La réalisation de ces travaux relève d’un contrat conclu entre la RVA

et la société Weihai International Economic and Technical Cooperative

Co. Ltd (WIETC) pour la construction et l’équipement de l’ouvrage.

Dom