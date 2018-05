Le nouveau vice-gouverneur du Kwilu rejoint le PPRD

Au moment où plusieurs formations politiques s’embrouillent dans des

querelles des clochers et des femmes oisives, le PPRD ne cesse

d’attirer de nouveaux membres. Ceux-ci proviennent non seulement des

autres formations politiques, des ONG de développement, mais aussi des

entreprises commerciales privées, des universités, des instituts

supérieurs, des professions libérales et de la diaspora.

Hier, les rangs de ce parti présidentiel ont accueilli des

membres et dirigeants de quatre sociétés commerciales privées et

paraétatiques. Après d’autres gouverneurs des provinces, comme par

exemple, ceux du Haut Lomami, du Nord Katanga et du Sud Oubangui,

c’est au tour du tout nouveau vice-gouverneur du Kwilu, le nommé Dr

Nathanaël MAPANDA, d’adhérer au parti présidentiel.

Il s’observe que les rangs du Parti du Peuple pour la Reconstruction

et la Démocratie, PPRD, gonflent au jour le jour, avec de nouvelles

adhésions. C’est un poids lourd de la province du Kwilu, qui a

officiellement adhéré au parti présidentiel.

Pour donner un cachet particulier à cet évènement, c’est le Secrétaire

Permanent Emmanuel Ramazani en personne, qu’entouraient cinq de ses

adjoints et en présence des secrétaires exécutifs nationaux ainsi que

du Secrétaire exécutif provincial du PPRD/ Lukunga, qui a souhaité la

bienvenue à Nathanaël MAPANDA. Comme à l’accoutumée, le Secrétaire

permanent a procédé à la remise au concerné des symboles et textes du

parti, avant d’émettre le vœu de voir le nouveau cadre aider le PPRD à

s’enraciner dans le Kwilu.

Pour sa part, François Nzekuyi, rapporteur du PPRD, a indiqué que ce

parti entend poursuivre ses actions de mobilisation dans d’autres

provinces du pays. Le programme prévoit des tournées à travers le

Congo profond et pourquoi pas dans la diaspora ainsi que les Etats

voisins, surtout là où vivent des communautés congolaises.

En marge de cette cérémonie, Ramazani Shadary a présidé, toujours

hier lundi, une importante réunion de l’Exécutif de son parti portant

sur des questions diverses liées à la marche du parti, du pays et des

échéances à venir.

Castro