Nouveau pouvoir : le cahier de charges de la Société civile

A la veille de la prestation de serment du nouveau Président de la République, les membre de l’Observatoire Citoyen de la Gouvernance et des Droits Sociaux en République Démocratique du Congo, se sont réunis, hier mercredi 23 janvier 2019, à la maison de la Laïcité, dans la commune de Limete, pour échanger dans le cadre de l’Observatoire de la Société Civile pour le Suivi du Dialogue et de la Transition Démocratique (OSSD). Ces échanges ont débouché sur une déclaration saluant la confirmation de l’élection d’Antoine Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO pour présider aux destinées du pays, marquant ainsi l’avènement de l’alternance politique démocratique, après plus de 50 ans de confiscation du pouvoir et des libertés fondamentales.

Dans cette déclaration, lue par Danny Syngoma, directeur général du CENADEP, les participants réitèrent leur engagement à « œuvrer davantage pour la cohésion nationale, l’amélioration des conditions sociales de la population, la consolidation de la démocratie, de la paix et de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo, notamment à travers une participation citoyenne active au suivi et au contrôle de l’action du Nouveau Président de la République et de son Gouvernement ».

Revisitant le tableau de la situation politique et socio-économique du pays, ils déplorent surtout la recrudescence de l’intolérance politique, de la haine tribale et des discours de haine de la part de plusieurs personnes ou groupes de personnes ;l e retour massif au parlement national et aux assemblées provinciales des acteurs de l’ancien système, etc.

Vu ce qui précède, l’observatoire recommande au nouveau Président de la République élu, de prendre en considération la misère et la souffrance de la population, en mettant en place un Gouvernement responsable et à lui assignant des missions claires et mesurables pour améliorer de manière durable les conditions sociales des Congolaises et Congolais ; de s’ouvrir à la société congolaise pour obtenir des propositions à intégrer dans le programme du Gouvernement qu’il aura à mettre en place ; de se montrer Président de tous les Congolais en évitant le favoritisme et l’exclusion ; de contribuer à la paix sociale par des garanties au bon fonctionnement de l’Opposition politique et l’élargissement des prisonniers d’opinion qui croupissent dans les geôles de l’ancien pouvoir ; de développer une diplomatie active et un rapprochement avec les

partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale au profit de l’amélioration des conditions de vie de la population ; de développer une politique de mobilisation de la diaspora congolaise partout dans le monde pour qu’elle participe aussi aux efforts de reconstruction du pays ; de prendre des mesures urgentes pour renforcer l’indépendance de la justice, la dignité des policiers, militaires, fonctionnaires et étudiants, la sécurité des militants associatifs et défenseurs des droits humains et la mise en œuvre de la gratuité de l’enseignement primaire ; de renforcer les mesures de transparence dans la gestion de l’Etat, la lutte contre la corruption et l’impunité ; etc.

Au Président sortant et à son camp politique, il est demandé de sauvegarder l’honneur et le succès récolté pour avoir respecté la Constitution, de favoriser l’alternance et d’accepter les résultats des élections, en laissant la liberté d’action et d’initiatives au nouveau Président de la République, qui aura à défendre son bilan le moment venu.

Aux mouvements associatifs et aux forces sociales du pays, il est recommandé de renforcer la veille et la vigilance, pour éviter tout dérapage de la part des nouvelles autorités ; et aux partenaires extérieurs de soutenir le peuple congolais et les institutions de la République en ce moment crucial de l’alternance tant souhaitée ; de renforcer l’appui aux organisations de la société civile impliquées dans la promotion de la démocratie et dans la lutte contre la pauvreté.

