Un nouveau joker dans le « glissement » : Katebe Katoto présumé successeur de Tshibala

Des rumeurs d’une démission imminente du Premier ministre, Bruno Tshibala, s’amplifient au fil des jours dans le microcosme politique congolais. Selon des sources officieuses, la Majorité Présidentielle voudrait changer de joker dans sa logique de « glissement » du

calendrier électoral au-delà du 23 décembre 2018, date plus qu’incertaine de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales. Le successeur présumé de l’ancien Secrétaire général adjoint de l’UDPS serait Raphaël Katebe Katoto, opposant au régime de Joseph Kabila depuis la fin du Dialogue Intercongolais, homme d’affaires, membre du Rassemblement/aile Kasa-Vubu, et frère aîné de Moïse Katumbi Chapwe, un des candidats déclarés à la présidence de la République.

A en croire certaines sources diplomatiques, l’intéressé serait

considéré, par les Occidentaux, comme le moindre mal, pour tenter

d’exécuter d’un certain nombre de recommandations de l’Accord du 31

décembre 2016 jusque-là en veilleuse, notamment la libération de

nouveaux prisonniers politiques et d’opinions, le retour au pays des

opposants en exil, dont son jeune frère Moïse Katumbi, la réouverture

des médias fermés, la conduite du peuple congolais aux urnes.

Ce qui intrigue dans le dossier, c’est le mariage contre nature entre

le pouvoir en place et cet opposant, depuis mars 2017, alors qu’il

était compté parmi les plus radicaux des opposants vivant en dehors

des frontières nationales. En rupture avec Kinshasa depuis 2003,

Katebe Katoto s’était positionné, lors du Conclave de l’Opposition à

Genval, en Belgique, en juin 2016, comme un des principaux alliés de

feu Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise. Il était

même vu comme un des bailleurs de ce forum ayant donné naissance au

Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au

Changement.

Mais à partir de février 2017, peu après le décès du président de

l’UDPS, Katebe était revenu en catastrophe à Kinshasa, avant même que

ne soient mises en exécution les mesures de décrispation politique

arrêtées dans le cadre de l’Accord de la Saint Sylvestre. Plus grave,

il affirmait, la main sur le cœur, avoir été la dernière personne à

s’entretenir avec Etienne Tshisekedi avant sa mort et que ce dernier

ne lui avait jamais fait part de sa décision d’avoir désigné Félix

Tshisekedi au poste de Premier ministre, conformément à une

disposition de ce deal politique.

Et comme si le choc provoqué par cette déclaration ne suffisait pas,

Katebe Katoto soutenait avoir reçu le quitus de l’illustre disparu

pour succéder à Samy Badibanga à la Primature. La suite, c’est que dès

l’atterrissage de son avion à l’aéroport de N’Djili, il annonçait les

couleurs en adhérant à la thèse de la Majorité Présidentielle exigeant

au moins trois candidats à proposer au Chef de l’Etat pour le poste de

Premier ministre, alors que le Rassemblement exigeait le respect

strict de l’Accord de la Saint Sylvestre qui parlait d’un candidat

unique à désigner par le président de son Comité des Sages, en

l’occurrence Pierre Lumbi, successeur de Tshisekedi au poste.

Dribblé comme beaucoup d’autres « primaturables » consultés soit,

directement par le Chef de l’Etat, soit par des membres de son

pré-carré, l’ancien président du Tout Puissant Mazembe avait regagné

la Belgique sur la pointe de pied, se livrant à un jeu d’équilibrisme

consistant à caresser le pouvoir en place à Kinshasa dans le sens du

poil et à l’égratigner tendrement dans le dossier immobilier dans

lequel avait été condamné son jeune frère, Moïse Katumbi.

Selon des analystes politiques, Katebe Katoto n’est pas l’oiseau rare

que recherche Kinshasa pour la gestion de la transition jusqu’aux

élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, par

un fusible provisoire, à l’image de Bruno Tshibala, ayant pour

fonction de lui permettre de gagner du temps dans l’optique du «

glissement » à durée indéterminée. L’objectif visé est d’attendre que

le temps se prête à un referendum constitutionnel, passage idéal vers

la révision constitutionnelle et le déverrouillage de toutes les

dispositions constitutionnelles qui empêchent l’actuel Chef de

rempiler pour un troisième mandat, voire au-delà.

Et ce plan de conservation du pouvoir ne fonctionne pas comme espéré,

la vague de débauchages d’opposants pourrait se poursuivre.

