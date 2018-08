Non… Monsieur Kengo !

Pour une volte-face, c’en est bien une et pour une énième fois. En même temps la sortie médiatique d’hier matin sur RFI de l’homme de la rigueur apparait comme un véritable appel de pied en direction de l’opposition. Laquelle doit faire attention pour ne plus subir les frasques de cet homme qui a déjà flairé la fin d’un régime qu’il aura servi durant dix ans sans émettre la moindre critique sur tant des violations de la constitution, des crimes de guerre et contre l’humanité commis par les éléments du régime aujourd’hui aux abois,

qui a perdu tous les repères et navigue à vue.

Trois fois premier ministre sous la deuxième République (1982-1986 ;

1989-1990 et 1994-1997), cet homme qui dispose d’un flair remarquable,

d’un riche carnet d’adresses et des réseaux financiers et

sociopolitiques enviables en RDC comme ailleurs, a gravi tous les

échelons depuis sa chaise de commis de parquet à Mbandaka, puis à

Kinshasa jusqu’au siège de président du Sénat à ce jour.

Présent à tous les grands rendez-vous politiques du pays

L’interview accordée hier à la RFI n’a surpris que ceux qui ne le

connaissent pas réellement. A-t-on perdu de vue que Léon Kengo a

toujours eu ce flair d’être présent à tous les grands rendez-vous

politiques du pays ? A part les Négociations politiques inter

congolaises de Sun City en 2002-2003, l’homme de la rigueur a d’abord

participé à l’historique Conférence Nationale Souveraine, puis au Haut

Conseil de la République- Parlement de Transition ou HCR-PT.

De retour d’un exil de quatre ans en Europe, il allait fréquenter

pendant quelques mois les rangs de l’opposition politique sous la

bannière de Jean-Pierre Bemba qui lui permit de gagner haut la main le

siège de président du Sénat. Il ne faut pas oublier l’appui discret de

ses réseaux extérieurs intéressés par les pillages des ressources

naturelles du Congo.

En bon caméléon et spécialiste de retournements des vestes, il va

passer dix ans à la tête de la chambre haute du Parlement sans émettre

la moindre critique sur les méthodes de gestion calamiteuse de la

chose publique par le régime au pouvoir auquel il vient de tourner le

dos sans vergogne ni honte.

Concertations politiques du Palais du Peuple

Il y a quatre ans et demi, c’est-à-dire à partir du mois de septembre

jusqu’à octobre 2013, le régime au pouvoir va lancer les concertations

politiques du Palais du Peuple. Léon Kengo va y prendre part de façon

visible et significative, sachant pourtant d’avance que c’était une

stratégie pour ne pas organiser les élections à la fin du mandat

constitutionnel de Joseph Kabila tel que prévu par la constitution de

la République. C’est le début de « glissements », un terme alors

utilisé par la classe politique et qui va enrichir le dictionnaire

sociopolitique congolais.

Usant et abusant de multiples subtilités et manœuvres oratoires, Léon

Kengo va éviter de lancer la moindre critique sur cette période alors

que visiblement, le régime au pouvoir venait d’inaugurer une stratégie

diabolique pour se maintenir au pouvoir en violation de la

constitution et surtout de l’Accord de la Saint Sylvestre.

Qui oublie que Léon Kengo s’était fait remarquer par un silence

coupable face aux tripatouillages et manipulations électorales

perpétrées par la CENI de l’inoubliable Pasteur Ngoyi Mulunda. Alors

que Le cardinal Laurent Monsengwo venait de déclarer haut et fort que

ces élections ne reflètaient ni la vérité ni la justice.

Fausse rupture avec Mobutu

On rappelle que c’est au niveau du HCR-PT que le clan dirigé par Léon

Kengo va manipuler ce parlement avec le bal des chauves sous la

bannière de l’USORAL (USOR et Alliés). Où, grâce à ses réseaux et des

manœuvres politiciennes, profitant surtout de la distraction et de la

naïveté qui ont toujours caractérisé les ténors de la vraie opposition

pacifique, il parvint à leur ravir la primature. Et bien entendu, avec

la complicité du régime corrompu du MPR-Parti Etat au sein duquel il

avait exercé pendant longtemps de haute fonction, notamment trois fois

comme premier ministre, c’est-à-dire 982-1986, 1989-1990 et enfin

1994-1997.

Avec cette volte-face contre Joseph Kabila observée hier lors de son

interview à la RFI, l’on comprend que c’est toujours par le même

stratagème que Léon Kengo parvient souvent à revenir au pouvoir. Hier,

c’était suite à la « mort » du MPR-Parti Etat en 1990 et aujourd’hui,

flairant la chute annoncée du régime de Joseph Kabila, l’homme de la

rigueur fait un appel du pied en direction de la vraie opposition qui

a le vent en poupe, malgré les manœuvres dilatoires de certains de ses

ténors qui n’ont toujours pas compris les signes du temps.

Parions que l’objectif inavoué de cet homme aux multiples facettes

consiste à réussir le coup de revenir au pouvoir pour éviter de

réponde de certains dossiers sulfureux où il a trempé durant sa

carrière politique riche et variée. Dossier à suivre.

F.M.