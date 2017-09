Non à l’escroquerie d’Etat !

En réaction à la réponse du gouvernement [à propos du passeportgate, je me suis permis quelques recherches sur le sujet.

Dans son document 9303 portant sur les documents de voyage, l’OACI

(qui est une branche des Nations unies) avait adopté la

standardisation des documents d’identification de voyage, notamment

les passeports.

Les Etats membres avaient l’obligation d’adopter jusqu’au 24 Novembre

2015 l’usage des MRP (Machine readable passport) ou MRTD (Machine

readable travel documents).

C’est-à-dire au 24.11.2015, tous les passeports qui contenaient des

écrits manuels n’avaient plus de validité nulle part au monde.

En ce qui concerne la RDC, les passeports délivrés depuis 2009

jusqu’à décembre 2015 sont des MRP conformes aux standards de l’OACI.

Ils peuvent être lus à la machine et présentent des garanties de

sécurité.

Néanmoins, il y aussi des e-Mrp, autrement dit passeports

électroniques avec puce. Et depuis 2016, il a été mis en service en

RDC.

Mais contrairement aux passeports «manuels», l ‘OACI n’ a déterminé

AUCUN deadline (référence photo 3) quant à son adoption et usage parmi

les pays membres et elle n’est pas prête à le faire. Du reste

plusieurs pays n’ont pas de e-Mrp mais ont un simple Mrp comme le

nôtre. Il est aussi d’autres pays dans lesquels les Mrp et les e-Mrp

sont concomitamment en circulation, les e-Mrp remplaçant

progressivement les premiers. Et c’était le cas chez nous jusqu’à ce

communiqué irresponsable du gouvernement.

Au regard de mes recherches, je m’inscris totalement en faux contre

les arguments du gouvernement congolais quant à cette décision:

1. Cet argument est totalement faux! Aucun pays étranger membre de

l’OACI ne saurait adopter des mesures restrictives à l’encontre

d’utilisateurs de passeports ne contenant pas de puce ( e-Mrp). Et

encore moins prétendre une quelconque confusion.

En exemple, il y a encore des citoyens britanniques qui ont des Mrp

en cours et d’autres des e-Mrp.

Sinon que le gouvernement nous cite ces pays qui menacent les

détenteurs de passeport congolais.

2. Je l’ai démontré, il n’ y a pas de délai de l’ OACI.

3. C’est à l’État congolais d’être sérieux et rigoureux dans l’octroi

du passeport. Du reste le Mrp n’étant plus délivré, cette mesure ne

changera rien au fait que ceux qui avaient frauduleusement des Mrp

congolais les gardent. Du reste, ils pourront obtenir le e-Mrp

congolais en fonction du précédent.

4. Argument dangereux car le gouvernement déclare que nous sommes

soumis à ses caprices et turpitudes. Mais le gouvernement oublie

qu’au-dessus de lui, il y a les lois (nationales et internationales)

auxquelles il est soumis. Du reste, l’OACI recommande aux pays membres

de prendre des mesures transitoires, lors de la mise en circulation de

nouveaux passeports, afin de ne pas pénaliser les citoyens.

5. Rien à redire dessus si ce n’est qu’il s’agit d’une fuite en avant.

Irresponsabilité totale et complète.

Conclusion : je réitère ma position. Le communiqué du gouvernement

congolais est illégal, injuste et inhumain et doit être annulé

immédiatement. Et je dis non à cette escroquerie d’État, non au racket

d’État !!!!

Mon passeport est valide.»

Un Congolais de

la diaspora