NEPAD : lancement de la campagne de 12 projets intégrateurs

En dépit de ses nombreux atouts de réservoir de matières premières, dont notamment de produits miniers, agricoles, pétroliers et autres, l’Afrique se remet difficilement debout et doit déployer des efforts titanesques pour se remettre sur les rails. Au niveau de l’Union

africaine, les dirigeants des Etats membres prennent de plus en plus conscience des problèmes du développement du continent. Des organisations économiques voient le jour et tentent de poser les vrais problèmes du développement de l’Afrique auxquels il faudrait apporter des solutions adéquates.

Le Nouveau partenariat économique pour le développement de l’Afrique,

né de la volonté de chefs d’Etat africains soucieux de voir l’Afrique

prendre son envol, s’inscrit dans cette dynamique. Cette agence de

l’U.A se veut le levier qui va booster le développement du continent.

C’est dans ce cadre qu’à la réunion organisée dernièrement en Afrique

du Sud, que le NEPAD a annoncé le lancement de 12 projets phares

résumés dans les cinq priorités décennales de la Banque africaine de

développement. Ces douze projets phares, comme il faudrait le

rappeler, figurent dans les cinq priorités décennales de la BAD,

définies en son temps par le président de cette institution financière

de développement, Dr Adesina, lors de sa prise de fonction aux

assemblées annuelles organisées en Zambie en 2016.

Ces cinq objectifs prioritaires décennals sont : éclairer et

électrifier l’Afrique, nourrir l’Afrique, industrialiser l’Afrique,

intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de la vie des populations

en Afrique.

A la réunion de NEPAD de Johannesbourg, les responsables de cette

organisation économique continentale ont tenu à associer les

journalistes africains à leurs activités, de manière que ces derniers

s’approprient les objectifs poursuivis par le NEPAD à travers des

projets intégrateurs initiés dans les domaines suivants, la santé,

l’éducation, les infrastructures, etc… pour le développement de

l’Afrique.

Ces projets qui visent en outre, l’égalité de chance dans le cadre du

genre, l’inclusion formelle des femmes dans les organes décisionnels,

pourront impacter l’union des Etats membres pour une Afrique forte et

prospère où il fait beau vivre, et jouissant d’une croissance

inclusive grandissante pour son développement harmonieux.

A en croire les organisateurs de ce forum, dans le cadre des projets

transfrontaliers, l’Afrique va disposer à l’horizon 2063, d’un Train à

grande vitesse pour passagers et marchandises devant relier l’Afrique

du Nord au Sud. Il utilisera les chemins de fer existants dans

certains pays, et ceux à construire dans d’autres. Dans ce même

registre, au Sénégal, en Ouganda et au Maroc, des études de

faisabilité prévues entre 2018 et 2020, ont été déjà débutées.

Selon le directeur général du NEPAD, Dr Ibrahim Mayaki, la

construction du premier kilomètre de cette voie ferrée est prévue au

mois de juin 2020. C’est donc pour vulgariser tous les projets

transfrontaliers et intégrateurs au niveau de 55 pays membres de

l’Union africaine, qu’un réseau des journalistes africains du NEPAD a

été mis sur pied avec pour mission d’interagir avec les communautés

locales et les sensibiliser sur le bien-fondé de tous ces projets.

Voilà qui justifie pourquoi il a été lancé la campagne médiatique de

l’agenda 2063 dénommée « The Agenda 2063 media network and the Africa

we want campaign. La RDC était représentée à ces assises par Oscar

Mbal Kahij, journaliste à la RTNC et membre du réseau des journalistes

économiques de la RDC.

Le NEPAD, comme il faudrait le présenter également, est un programme

de développement économique de l’U.A. . Adopté à la 37 ème session de

l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement en juillet 2001 à

Lusaka, en Zambie, le NEPAD vise fournir une vision globale et un

cadre stratégique pour accélérer la coopération et l’intégration

économiques entre les pays africains.

J.R.T.