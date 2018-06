Le Nepad exhorte les Etats africains  à renforcer leurs coordinations

L’Agence du Nepad (Nouveau partenariat pour le Développement de l’Agriculture en Afrique), a organisé, du jeudi 21 au vendredi 22 juin 2018 à Nairobi, au Kenya, un atelier de planification et de consultation dans le cadre de l’agriculture intelligente face au

climat pour promouvoir un partenariat et un réseau opérationnel au

niveau continental.

On a noté la présence, à l’Hôtel Hilton d’une cinquantaine de participants venus de différents Etats membres. L’objectif général poursuivi était de consulter les différentes parties prenantes afin de favoriser et de faciliter le partage des expériences d’Alliances

Intelligentes face au Climat (AIC) en Afrique aux niveaux régional et national ainsi qu’à celui des réseaux.

Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient de permettre aux

participants d’avoir une compréhension élevée de chaque AIC (Alliance

Intelligente face au Climat) ; d’identifier les mesures de soutien

pour renforcer la collaboration avec l’Alliance en Afrique ; de

développer un plan de travail de deux ans (2019-2020) ; d’examiner

les principaux progrès réalisés au sein de chaque AIC ; d’identifier

les nouveaux domaines de collaboration et activités à entreprendre ;

de promouvoir les processus opérationnels en Afrique et, enfin, de

préparer les données en rapport avec le 3ème forum de l’Alliance

Intelligente face au Climat qui, sauf imprévu, se tiendra en septembre

prochain.

Kwame Ababio, Responsable du Programme du Changement Climatique

(Program Officer Climate Change) au sein de l’agence du Nepad, a

donné, dans son mot d’ouverture, un aperçu de l’engagement de l’Agence

du Nepad dans la CSA (Climate Smarte Agriculture). Il a, à l’occasion,

loué l’appui des experts de la SADC, de la Cedeao, de la Ceac, des

Ong, de la société civile et des délégués des communautés économiques

régionales (CER), avant de rappeler la nécessité, pour toutes les

parties prenantes, de travailler en synergie.

Il a indiqué qu’une alliance est une plate-forme de coordination

agricole basée sur des expériences nationale, régionale ou

continentale.il a signalé que l’idée de création de l’Alliance CSA

Afrique (alliance of the Climate Smart Agriculture alliance- ACSAA )

remonte à 2015, en marge du 31ème Sommet de l’Union Africaine de

Malabo tenue en 2014. Les gouvernements africains avaient en effet

compris l’importance vitale de l’agriculture pour leur développement

et le changement climatique. C’est ainsi qu’ils avaient recommandé au

Nepad d’opter pour la vision 25 x 25, cad avoir au moins 25 millions

de ménages de petits exploitants pratiquant l’agriculture intelligente

face au climat d’ici 2025.

Kwame Ababio a également relevé que le secteur agricole représente

plus ou moins 30 % des revenus des populations au niveau continental.

S’agissant de la vision 25 x 25, elle devrait se faire à trois

niveaux : national, régional et continental. Il faudrait, selon lui,

passer à tout prix par l’identification des actions à mener, notamment

l’analyse, la mobilisation, le financement, la recherche de

l’innovation, etc.

Il sied de souligner que l’agriculture et le climat sont deux

facteurs intimement liés. L’atelier de Nairobi s’est essentiellement

focalisé sur la planification et la consultation des alliances

intelligente face au climat (AIC). Signalons par ailleurs que quelques

alliances ont été passées en revue, entre autres celles de la

Tanzanie, du Niger, de la Zambie, etc.

Pour rappel, « l’agriculture intelligente face au climat (AIC) » est

une nouvelle approche permet de définir les mesures nécessaires pour

transformer et réorienter les systèmes agricoles dans le but de

soutenir efficacement le développement de l’agriculture et d’assurer

la sécurité alimentaire face aux méfaits du changement climatique.

Il faut noter qu’elle vise trois résultats : l’augmentation durable

de la productivité et des revenus agricoles ; l’adaptation et le

renforcement de la résilience face aux impacts des changements

climatiques et la réduction et/ou la suppression des émissions de gaz

à effet de serre à travers le processus de leur atténuation.

Melba Muzola

(Envoyée spéciale)