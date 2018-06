Nadine Mbula : «le restaurant» reste ma passion

Nadine Mbula a suivi une formation professionnelle à l’INPP, en hôtellerie (promotion 2008). Après ses études, elle a effectué plusieurs stages dans de grands restaurants et hôtels de la place.

S’estimant apte dans l’art culinaire, elle a résolu, grâce à un fond mis à sa disposition par son mari, de monter une activité très prisée par les Kinois, le «malewa» (restaurant de fortune) chez elle. Ayant forcé l’admiration de ses clients par les spécialités qu’elle met sur

leur table, Mbula a vu sa clientèle s’accroître. Suite aux suggestions des clients, elle a résolu de trouver un cadre répondant aux normes d’un restaurant. Elle est aujourd’hui propriétaire du restaurant «Bourgeois», au centre-ville de Kinshasa. Depuis trois ans, une

succursale a même vu le jour dans la ville portuaire de Matadi. Comment est né ce restaurant?

Nadine Mbula : J’ai commencé par cuisiner chez moi pour une clientèle

du quartier. Grâce aux compliments des consommateurs, j’ai résolu de

monter une activité, plus consistante et qui génère des recettes. J’ai

ouvert un débit de boisson à domicile et je proposais diverses

spécialités : brochettes, légumes verts et makoso (pieds de porcs). La

demande devenait forte. J’avais de plus en plus des clients en

provenance du quartier et des quartiers voisins, selon l’antique

marketing de bouche à oreille. Ayant constaté que les mets que je

cuisinais étaient très prisés, mon mari m’a soutenu dans ce projet en

mettant à ma disposition un fond pour asseoir une structure viable.

J’ai rempli des formalités administratives et, pour ne pas me lancer

dans une activité sans issue, j’ai préféré commencer par une clientèle

que je devais fidéliser.

J’ai pris l’option d’intéresser les agents et fonctionnaires de

l’Etat ainsi que les employés de différentes entreprises de la place.

Je me présentais dans les bureaux pour la prospection, munie des

échantillons pour la dégustation. Cela n’a pas été facile pour avoir

accès aux différents bureaux et pour convaincre. Toutefois, j’ai

persévéré avant de trouver ceux qui ont accepté de m’ouvrir leurs

portes aux heures de la pause et qui m’ont encouragée dans cette

aventure. Je leur déposais des plats à crédit suivant leurs

désidérata. J’ai opté pour la livraison sur place selon les

convenances de potentiels clients. Le recouvrement intervenait après

chaque fin de semaine. Grâce aux bénéfices réalisés, j’ai décidé en

une entreprise.

Comment s’organise votre restaurant ?

N.M.. J’ai commencé avec deux cuisiniers et un commis pour les

courses. J’ai loué un local pour avoir une référence dans la commune

de la Gombe. Pour casser, tant soit peu, la culture du « manger dehors

», j’ai offert un cadre approprié avec le confort attendu et un

personnel toujours prêt à servir suivant les désirs des clients. Le

restaurant ouvre à 7h 00 et ferme à 21h00 mais le personnel est déjà

présent dès 6h00 pour clôturer la journée vers 21h30.Nos clients

dégustent des spécialités congolaises et européennes, notamment

italiennes et françaises, à un prix abordable.

Notre restaurant emploie un personnel qualifié, dynamique et très

dévoué. Il est porté vers la réussite de notre projet. C’est devenu

une œuvre commune parce qu’il y a de la transparence. Nous collaborons

sur base d’un cahier de comptabilité qu’ensemble nous remplissons :

recettes de la journée, dépenses, etc. Le jour suivant, chaque matin,

avant d’entreprendre nos tâches, comme dans une famille, nous faisons

l’évaluation du travail réalisé la veille ; ce qu’on a fait et ce

qu’on n’a pas pu faire. Nous mettons sur table les remarques des

clients et les compliments reçus. C’est sur base de tout ceci que nous

travaillons pour nous améliorer et réussir la journée. Nous vérifions

le stock et chacun fait des propositions sur base du budget

journalier de notre restaurant, étant donné que les grands achats

s’effectuent au début de chaque mois. Pour maintenir la gaité de ce

cadre gastronomique et la bonne ambiance, il y a toujours un climat

d’entente parmi le personnel. Il est proscrit, par exemple, de

reprocher ou de réprimander un collaborateur en présence des clients.

Quelle que soit la faute commise, j’attends le soir, après le départ

du dernier client, pour faire des reproches à mes collaborateurs et

cela les a beaucoup marqués : ils me considèrent plutôt comme une

maman et non comme un chef.

Quel est le secret de votre succès ?

N.M..: Notre succès tient du fait qu’il nous a fallu trouver comment

innover pour nous démarquer. Nous misons sur une gastronomie qualité,

avec un service rapide et dans un cadre agréable. On a embelli notre

cadre au moyen des fleurs et des motifs. Nous privilégions une cuisine

basée sur des produits frais et locaux. C’est quelque chose qui manque

dans beaucoup de restaurants de Kinshasa. Je peux affirmer que notre

clientèle est éclectique. Depuis près de trois ans, nous enregistrons

des employés, des familles, des jeunes et des expatriés. Et cela fait

le succès de notre restaurant. Nous avons élargi nos services. Nous

offrons un service traiteur pour différents événements : fête de

mariage, d’anniversaire, de baptême, etc.

CM

(C.P.)