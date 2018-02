Muzito : le bras de fer Eglise catholique – Gouvernement est bénéfique pour le pays

itoInvité de l’émission « Grande interview » sur Radio Okapi le samedi 03

février, Adolphe Muzito, Député national et Premier ministre

honoraire, a donné de la voix sur les questions brûlantes de

l’actualité en RDC. Avec une tribune en plus intitulée « RDC : qui

doit à qui ? », ce cadre du PALU encourage les catholiques à continuer

à faire pression sur le Gouvernement « C’est un bras de fer dont le

pays a besoin ». Adolphe Muzito – qui établit un bilan mitigé quant à

l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre et souligne qu’il n’y

a plus ni majorité ni opposition, toutes les institutions étant hors

mandat – ne croit pas à la tenue des élections selon les projections

de la CENI. La RDC, dit-il, n’a pas de ressources suffisantes pour

réunir en 6 mois 500 millions USD dont la CENI a besoin. Il conseille

l’humilité afin de recourir à la communauté internationale pour le

soutien à la RDC dans le processus électoral.

Ci-dessous l’intégralité de l’interview d’Adolphe Muzito à la radio onusienne.

Radio Okapi : Vous êtes Premier ministre honoraire et Député national.

Vous venez de publier votre 17ème tribune. Vous vous exprimez souvent

par ce moyen. Pourquoi ?

Adolphe Muzito : C’est une coutume héritée du Parti Lumumbiste Unifié

(PALU). On dit que les écrits restent et les paroles s’envolent. Donc

pour moi, je pense qu’en écrivant, en mettant des chiffres, la

discussion est possible en cas de contradiction. C’est donc facile

pour moi d’assumer mes écrits, mes idées, mes propositions dans

l’hypothèse où il y aurait un contradicteur.

R.O : Que répondez-vous à certains de vos détracteurs qui estiment

qu’après avoir été au pouvoir, après avoir été aux affaires, vous

n’avez de leçon à donner à personne et surtout quand vous publiez des

titres assez durs comme « RDC : un royaume d’aveugles conduit par des

borgnes » ? C’était votre 8ème tribune.

A.D : En principe, tout acteur politique devait s’exprimer sur des

questions d’actualité nationale, diagnostiquer, faire des

propositions, faire la prospective. C’est une responsabilité. Je suis

déçu de constater que des acteurs politiques au haut niveau, au-devant

de la scène, ne s’expriment pas. Ils sont plutôt dans des stratégies

de positionnement pour conserver le pouvoir ou y accéder, sans parler

– comme j’aime bien le dire – avec le peuple dans un dialogue vertical

où on rend compte, on évalue, on critique, on fait même l’autocritique

et on fait des propositions. J’ai géré le pays, le moment viendra où

je ferai mon bilan. D’ailleurs, quand je fais mes propositions, je

fais des critiques, je mets aussi en exergue les actions qui ont été

les nôtres en comparaison avec les politiques publiques actuelles.

Donc, je ne dis pas des choses que je n’ai pas eues à faire. Même pour

ce que je n’ai pas fait, je fais l’état des lieux pour constater les

faiblesses qui ont été les miennes, les faiblesses qui auront été

celles de mon gouvernement. Le plus important, c’est de constater

qu’on s’est trompé ici ou là et que la prochaine fois, on doit faire

mieux et on conseille à ceux qui sont là de ne pas commettre les mêmes

erreurs pour le pays. Voilà donc, il ne s’agit pas de donner des

leçons, il s’agit de réfléchir. D’ailleurs, quand je fais ces

réflexions, je prends un risque, je m’exhibe, je me soumets aussi à la

critique des autres. Je voudrais que les gens réagissent par rapport à

ce que je dis, là où je me trompe parce que j’ai aussi le droit de me

tromper. Le plus important, c’est que l’on évolue avec le débat dans

ce pays, mais les gens se taisent : ils n’ont pas la substance ou ils

l’ont, mais ils préfèrent la conserver parce qu’ils ont plutôt des

préoccupations de positionnement politicien.

R.O : La loi électorale révisée a été publiée depuis le 24 décembre

2017 et dans votre 17ème tribune intitulée « RDC : Qui doit à qui ? »,

vous faites référence à cette loi alors que la plupart d’analystes

disent qu’elle est conflictogène à cause du problème du seuil, de la

caution qui est exorbitante et de la machine à voter. Quel est votre

avis ?

A.M : De manière générale, j’apprécie cette loi. Elle va dans le sens

que j’ai souhaité, à savoir le regroupement des partis politiques.

Evidemment, le regroupement pas uniquement pour des besoins

électoralistes, mais plutôt sur fond d’une vision partagée, d’une

idéologie, d’un projet de société, des politiques publiques vers

lesquelles peuvent converger plusieurs partis politiques. Ça, c’est

bon. Je suis déjà contre le clivage actuel : opposition-majorité. La

majorité n’est pas une identité, encore qu’il n’y a plus de majorité.

La majorité présuppose un programme sanctionné par le peuple et un

mandat. Et l’opposition, c’est aussi un mandat pour apporter la

contradiction à ceux qui ont eu la majorité en émettant des

observations sur leurs politiques et en proposant. Aujourd’hui, il n’y

a plus personne qui a un mandat et qui a un projet de la part du

peuple. Donc, il n’y a ni opposition ni majorité. Cette loi est bonne

parce qu’elle va favoriser le regroupement ; les petits partis

politiques n’apportent rien. On ne peut être à deux ou à trois et

porter un projet pour toute une nation, c’est de l’imposture. Par

contre, ceux qui sont des brillants personnages, qui ont un parti avec

deux ou trois militants de leurs familles, mais qui se révèlent

brillants universitaires, peuvent mieux se démarquer dans des grands

ensembles en étant avec les autres, en les fédérant autour des idées

qu’ils portent, quitte à ce qu’on avance et qu’on ait le mandat du

peuple sur base des projets. Donc, le seuil va dans le sens de

regroupement. Mais, ces partis qui vont avoir le seuil et qui auront,

de ce fait, démontré qu’ils ont l’ancrage dans le peuple, l’adhésion

du peuple pour avoir travaillé en lui, il faudrait les soutenir et les

encourager parce qu’ils travaillent pour la nation. Il existe une loi

qui prévoit le financement des partis politiques avec deux grandes

rubriques. La première, c’est le financement au profit du

fonctionnement permanent des partis politiques, c’est 1 % du budget de

l’Etat. L’autre rubrique est de 2 % du budget de l’Etat au titre des

ressources ou des quotités. On doit rembourser les frais de campagne

engagés de manière générale par les partis et en particulier par les

candidats présidents de la République. Cette loi existe. Nous l’avons

faite voter dans le cadre de la coalition portée par le PALU et

dirigée par Gizenga en juin 2008. Elle avait pour vocation de donner

une espèce d’égalité de chances entre les partis, ceux qui sont au

pouvoir, voire ceux qui sont dans l’opposition, leur donner la chance

pour qu’ils aient des moyens de se déployer dans le pays, d’encadrer

la population, de l’amener à avoir une conscience nationale. C’est une

production citoyenne et sociale pour laquelle il faut une rétribution.

R.O : Mais, cette loi n’a jamais été appliquée comme la plupart des lois.

A.M : Jamais appliquée parce qu’elle devait l’être au quinquennat

suivant, c’est-à-dire 2012-2016. La majorité au pouvoir ne l’a pas

voulu. Mauvaise volonté ou ignorance ? Je n’en sais rien. Donc, on n’a

pas remboursé les frais de campagne aux candidats qui ont franchi un

certain seuil acceptable. Je pense à Kabila lui-même. Il a engagé des

frais et je pense que c’est de l’argent à lui propre et qu’il fallait

lui rembourser. Son parti aussi. Le PALU compris. Kamerhe, par

exemple, était candidat et a eu un seuil respectable de plus de 5 %.

Tshisekedi aussi. Ils auraient eu des moyens d’abord pour rembourser

les frais qu’ils ont dû emprunter ou reconstituer les fonds de leurs

militants pour leur permettre de fonctionner. Au-delà de ces

remboursements, le fonctionnement c’est 1 % en moyenne d’un budget de

5 milliards USD pendant ce quinquennat. Ça signifie 50 millions USD à

repartir sur une moyenne de 20 à 25 partis politiques. Ce qui pouvait

faire autour de 2 millions USD par an, plus ou moins 10 millions USD

en 5 ans. C’aurait permis aux partis politiques qui ne sont pas au

pouvoir d’avoir les moyens de leur indépendance face au pouvoir en

place et face à d’autres lobbies.

R.O : Est-ce que la majorité en place ne s’affaiblirait pas en

finançant les partis politiques ?

A.M : Elle s’affaiblirait si le critère pour être fort est l’argent ou

les armes. Mais, si le critère c’est l’excellence, c’est la qualité

des idées, c’est la production de la pensée, elle serait en même

position que les partis de l’opposition pour que le pays avance. Les

meilleurs de nos intellectuels ne sont pas dans des partis politiques

parce que c’est la précarité là-bas. On dit qu’à vaincre sans péril

c’est triompher sans gloire. Donc, les partis politiques au pouvoir ne

doivent pas se féliciter d’être forts parce que tout simplement ils

ont de l’argent que les autres n’ont pas. Ils doivent être forts parce

que dans la compétition d’égal à égal ils montrent une certaine

transcendance. C’est ce qui fait que dans d’autres pays, même le parti

qui est dans l’opposition n’a pas besoin, à la limite, d’aller

quémander le pouvoir d’une majorité dont il désapprouve la politique.

Ce qui est déjà un paradoxe. Ils veulent y aller tout simplement parce

qu’ils ont besoin d’un peu de ressources, d’un peu de revenus, de

donner du travail aux militants pour qu’ils aient une certaine

capacité de financer les élections et le fonctionnement. Ça devait

l’être par le soutien de l’Etat et ce n’est pas le cas. C’est ce qui

fait que les partis de l’opposition, au lieu d’attendre les élections,

font la débauche pour aller gérer avec ceux dont ils contestent la

politique.

R.O : La loi électorale serait plus efficiente si, à travers le seuil,

les partis politiques étaient financés ?

A.M : Oui. Si en contrepartie, l’Etat vous soutient aussi. Les deux

lois se tiennent et la loi électorale indique un seuil d’éligibilité

pour que vous soyez viables et méritez de la République. C’est que

vous avez une politique, une masse critique pour être au Parlement, un

minimum de ressources. En contrepartie donc, l’Etat vous soutient. De

la sorte, les ressources de l’Etat qui ne sont que, comme le dit la

loi, subsidiaires, viennent compléter les cotisations et les dons des

militants. A partir de ce moment-là, on peut financer la caution avec

les cotisations et on peut financer les élections et le fonctionnement

avec les subsides de l’Etat. Les deux mis ensemble donnent de la force

aux partis. Dans le cas en espèce, on demande aux gens une caution

prohibitive d’environ 5 millions USD pour les partis qui vont être à

tous les échelons, de l’échelon présidentiel aux Conseils de secteurs

et de chefferies, plus ou moins 14 000 candidats. C’est 5 millions USD

de caution quand on fait la sommation. Ces partis qui vont mobiliser

cette caution à travers les dons et les cotisations de leurs militants

seront obligés de l’utiliser non pas pour la campagne, mais aussi pour

financer l’Etat qui devait, par contre, les subventionner et les

soutenir.

R.O : Seuls le PALU et le PPRD pourraient avoir cet argent.

A.M : Oui, le PALU, parce que nous sommes au pouvoir dans les

conditions que vous connaissez. Mais, ça ne m’empêche pas de demander

que ce soit le cas pour les autres partis politiques. Je veux qu’il en

soit ainsi demain si nous ne sommes plus au pouvoir. C’est le cas avec

le PPRD demain et après-demain. On ne sera pas au pouvoir

éternellement. On a eu un parti fort qui a eu un pouvoir que plus

jamais personne n’aura dans ce pays. C’était le Parti-Etat,

c’est-à-dire que le sol et le sous-sol appartenaient au MPR. Mais

quand ils ont quitté l’Etat, ils n’ont pas eu même un lopin de terre,

même pas un dollar, c’était la mort subite. Tout leur appartenait en

tant qu’Etat et ils n’avaient rien en privé parce qu’ils n’étaient pas

privés. Le PPRD finira par ne pas être au pouvoir. Il pourrait être

déserté par les militants ; les militants qui, du reste, n’ont pas la

coutume de cotiser. Et quand ces militants cotisent, c’est parce

qu’ils ont des postes de responsabilité. Donc, ce sera la mort subite.

C’est un combat de libération, un vrai combat de libération qui fait

d’ailleurs qu’il n’y aurait plus désormais de chamailleries pour que

des gens qui n’ont pas gagné cherchent toujours à aller au pouvoir. Le

PALU ne défend pas ça pour lui-même. Nous avons une position marginale

dans les institutions pour des raisons évidentes. Nous ne sommes pas à

la mangeoire comme les autres. Mais, là n’est pas le problème. Le

problème, c’est qu’il soit désormais entendu que le président qui

vient, le prochain président, doit être trop fort non parce qu’il a

l’argent, mais plutôt parce qu’il a de bonnes idées qu’il soumet à la

compétition des autres qui sont aussi forts financièrement et que la

différence se dégage à partir de la qualité des idées, des

propositions, des visions.

R.O : 31 décembre 2016 – 31 décembre 2017, cela fait aujourd’hui plus

d’une année que l’Accord de la Saint Sylvestre a été signé. Pour vous

Adolphe Muzito, quel bilan faites-vous de sa mise en application ?

Entretemps, il y a les laïcs catholiques qui ont commencé des

manifestations, des marches, pour réclamer la mise en application

intégrale dudit Accord. Pendant ce temps, la majorité pense que ça va

mieux, l’opposition, par contre, est d’avis que le bilan est

calamiteux. Quelle est votre analyse ?

A.M : En termes d’abord de bilan d’exécution de l’Accord de la

Saint-Sylvestre, il ne faut pas parler de cet Accord, il y a celui qui

l’a précédé qui a échoué dans l’application. On n’a pas organisé les

élections parce qu’on a réduit le dialogue à la seule problématique

des élections comme si les élections étaient un problème technique.

Les élections n’ont pas eu lieu parce que la démocratie n’a pas

fonctionné, parce qu’il n’y a pas un rapport des forces entre le

peuple et les dirigeants politiques qui soit tel qu’un dirigeant ne

puisse pas se permettre de ne pas donner au souverain la parole. C’est

une crise sociétale, une crise politique, une crise économique et une

crise sociale. C’est plusieurs crises à la fois et on n’a pas voulu en

parler pendant le dialogue, alors que le dialogue de Sun City voulait

que l’on fasse un état des lieux de l’échec de l’ancien régime. Le

fait qu’on n’ait pas organisé les élections consacre l’échec du

régime. C’est l’échec de la société. Il fallait donc examiner tout

cela. Il y a eu un premier accord qui n’a pas réussi et un deuxième

n’a pas non plus réussi. On a mis en place un gouvernement et l’accord

était mal conçu en ce qu’on a dit qu’il fallait que les candidats

viennent de l’opposition. Les candidats dans un gouvernement de

coalition viennent de la coalition, quelle que soit la provenance du

candidat Premier ministre. Celui-ci passe par la coalition pour qu’il

soit le produit de la coalition et non pas de l’opposition.

R.O : L’Accord était déjà mal parti ?

A.M : Oui. D’abord, c’est anticonstitutionnel de dire que le candidat

Premier ministre vient de l’opposition. S’il est de l’UDPS pour

équilibrer le rapport des forces parce que c’est le principal parti de

l’opposition, il fallait dire que le candidat vient de la coalition

qui sera formée entre la majorité entre guillemets et l’opposition

entre guillemets. De sorte que l’UDPS donne son candidat qui est

accepté dans le cadre de la coalition pour appliquer une politique

consensuelle. A ce moment-là, on cesse d’être opposition et on cesse

aussi d’être majorité de l’autre côté. C’est un gouvernement de

coalition parce que s’il y avait une majorité on n’aurait pas fait

appel à l’opposition.

R.O : Quel est alors votre bilan ?

A.M : Le bilan, c’est qu’on a mal formé le gouvernement. Le CNSA (Ndlr

: Conseil National de Suivi de l’Accord) a été mis en place sans texte

organique. Il n’a pas de pouvoir de sanctions, ce n’est pas donc un

organe de suivi et de contrôle et les élections n’ont pas eu lieu.

Pour moi, il faut reprendre les choses, mais en préservant les acquis.

R.O : En termes de pourcentage, ça ferait combien et quels sont les

acquis pour vous ?

A.M : Je ne peux pas quantifier une question qui est qualitative. On

n’a pas appliqué l’accord. Il y a des choses qui ont été faites : on a

mis en place un gouvernement, mais dans des conditions qui n’étaient

pas conformes à l’accord qui, lui-même, était mal ficelé. On a mis en

place une institution sans texte organique, sans pouvoir de sanctions

sur le gouvernement. C’est même un double emploi que d’avoir un CNSA

en même temps qu’on a un Parlement qui a compétence de sanctionner le

programme du gouvernement. C’est de l’imbroglio. Voilà, on en est

encore là. Je pense quant à moi qu’il faut que l’on se retrouve.

R.O : Donc, on est dans la cacophonie et la confusion.

A.M : C’est la confusion totale. C’est une crise sociétale. Les autres

ont fait des guerres quelque fois. La société se construit avec ce

genre d’erreurs. Pour ma part, je dis que le rapport des forces que

vient de créer l’Eglise catholique comme société civile est une très

bonne chose pour que le gouvernement sente qu’il est faible et qu’il

ne peut devenir fort qu’en respectant ce que la société, à travers les

corps intermédiaires, veut, y compris par exemple, les écouter.

Pourquoi on n’a pas appelé l’Eglise pour dire qu’est-ce que vous

voulez, qu’est-ce que vous proposez ?

R.O : C’est une déclaration forte de la part d’un membre de la majorité.

A.M : Il n’y a plus de majorité s’il vous plaît. Notre majorité s’est

faite à travers une alliance sanctionnée par le peuple. C’est le

peuple qui nous a mariés en nous donnant un mandat. Ce mandat, il nous

a dit que c’est 5 ans, vous êtes majorité pendant 5 ans et après vous

n’êtes plus rien. Mais, il se fait que pour n’avoir pas organisé les

élections nous avons, par imposture, confisqué le pouvoir du peuple

dont chacun est redevable vis-à-vis de lui. Nous ne sommes pas, nous

PALU, au gouvernement du fait de notre alliance avec Kabila, mais

plutôt du fait que nous étions là et que nous étions obligés de gérer

le pouvoir, quitte à rendre compte le moment venu. Moi, j’ai hâte que

le peuple vienne nous engueuler. Nous ne sommes plus dans une

majorité, sinon on ne ferait pas appel à l’opposition. Nous attendons

que l’UDPS vienne nous joindre pour qu’on gère un pouvoir sans mandat

pour lequel nous serons sanctionnés, quitte à ce que chacun se

défende.

R.O : Donc, les catholiques doivent être écoutés.

A.M : Les catholiques doivent être écoutés et ils doivent continuer à

créer le rapport des forces. La société a besoin des corps sociaux,

des corps intermédiaires qui font la jonction entre le sommet et la

base pour qu’ils soient des intermédiaires entre ceux d’en bas et ceux

d’en haut et qui, quelque fois, aident le peuple à comprendre les

difficultés des gens d’en haut. On ne peut pas avoir une nation forte

sans des églises fortes aussi bien sur le plan spirituel, atemporel

que temporel. On ne peut pas avoir un pays, un Etat fort sans

syndicats forts. On ne peut pas avoir un président respecté s’il n’est

pas assis sur des corps sociaux solides qui le font respecter pour que

sur le plan diplomatique il se fasse respecter. On ne peut pas avoir

un Etat fort si on n’a pas les trois institutions qui se contrôlent

mutuellement, c’est-à-dire le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

Tout cela est vide. Et voilà pourquoi notre pays est faible et,

par-delà, son président.

R.O : Les laïcs catholiques ont dit qu’ils ne baisseront pas les bras,

le gouvernement, de son côté, a dit qu’il ne continuera pas à

autoriser les marches. Comment entrevoyez-vous la suite ?

A.M : C’est un bras de fer dont le pays a besoin. Le pays a besoin des

crises. En tant que dialecticien, je suis adepte des crises. On ne

construit que sur la base du négatif et du positif. C’est bon pour

notre pays qu’il y ait une église qui fait pression sur le

gouvernement pour dire attention ce n’est pas vous le souverain, vous

gérez par délégation de souverain et on peut vous déloger. Et que dans

l’entretemps, le pouvoir, conscient de cela, se doit de dire que je ne

ferai plus de telles bêtises. Je ne comprends pas que le gouvernement

ne se soit pas fait pardonner en expliquant, par exemple, pourquoi en

2016 il n’a pas organisé les élections, pourquoi il ne les a pas non

plus organisées en 2017. Je ne comprends pas que le gouvernement n’en

soit pas arrivé à ne fût-ce que mentir même au peuple afin de lui

faire voir qu’on a peur de lui c’est pourquoi on lui a menti. Si vous

ne rendez pas compte, c’est-à-dire que ce peuple n’existe pas pour

vous. C’est très grave.

R.O : Vous vous adressez au président Kabila ?

A.M : A lui-même, à moi-même, à nous tous. Ayons le sens de redevabilité.

R.O : Voulez-vous dire que c’est ce qui a manqué au Président Kabila

lors de sa conférence de presse ?

A.M : Quand il dit, par exemple, qu’il a réussi, je dis, pour ma part,

qu’il a peut-être réussi par rapport à ses propres objectifs. Quand il

parle des routes, il sied de noter que le Congo a besoin de 58 000 km

de routes et je ne dis pas qu’avec un, deux ou trois mandats on peut

faire ça. C’est 58 milliards USD. C’est plusieurs décennies de

travail. Il n’a fait que 1 500 km sur la route nationale. Du reste,

les ressources ayant servi à leur financement ne proviennent

d’ailleurs pas de l’Etat, c’est plutôt des dons Banque Mondiale, Union

européenne, BAD, etc. C’est un objectif pour deux ou trois

quinquennats. Il a donc atteint son objectif et, pour lui, le résultat

est bon. Mais par rapport aux attentes du peuple, le résultat n’est

pas bon, quitte à expliquer pourquoi. Le plus important c’est

d’expliquer.

R.O : Le président de la République a souligné que conformément à ce

qu’a prévu la CENI, les élections seront organisées en 2018. Adolphe

Muzito y croit-il ?

A.M : Je n’y crois pas. Non pas à cause du problème de la volonté

politique même si c’est le cas, mais surtout du fait du problème

financier. On dit que nous devons financer les élections par nos

propres ressources. Quel est le budget de l’Etat ? C’est 5 milliards

USD, dont 4 milliards USD de ressources propres. Les milliards de

l’extérieur, il ne faut pas y compter et ça ne vient jamais. Les

procédures sont assez sophistiquées et les gouvernements sont faibles

pour les respecter. Quatre milliards, c’est moins que 70 % de

réalisations. C’est le cas pour le budget 2017. Si nous réalisons 60

%, on sera à 3 milliards. Le niveau de mobilisation des recettes

mensuelles, c’est 300 millions USD ; l’essentiel va aux salaires. Il

n’y a pas donc de ressources suffisantes pour qu’en 6 mois on décaisse

500 millions USD dont la CENI a besoin. Pour qu’on soit dans le délai,

il faut avoir l’humilité de demander à la communauté internationale de

nous soutenir. Je suis contre ce concept de souveraineté dans la

pauvreté. La souveraineté se construit dans l’interdépendance des

Etats et des économies. Ce n’est pas seul et isolé que l’on est

souverain, en n’ayant même pas d’armée, en n’ayant même pas une

monnaie stable. C’est de l’imposture de mon point de vue. Nous devons

être humbles. On a besoin des autres autant qu’ils ont besoin de nous.

R.O : Quels sont pour vous les préalables pour que les élections aient

lieu le plus tôt possible et c’est dans combien de temps ?

A.M : D’abord, faisons un Etat de lieux. Constatons que notre Etat est

en dépôt de bilan, nos provinces sont en cessation de paiement, nos

entités décentralisées, nos territoires, nos communes rurales, c’est

le cimetière. J’ai fait un échantillon de 10 entités, c’est la

catastrophe. Et dans l’Entretemps on a des budgets faibles, on gère

mal, on ne rétrocède ni le pouvoir politique aux entités

décentralisées, aux provinces, ni les ressources qui leur sont

dévolues. On a besoin d’un plan d’aide internationale et pour la

transition et pour le prochain mandat. Sinon après les élections, pour

autant qu’elles auraient eu lieu, serait égal à avant les élections.

Ce pays est en cessation de paiement, il est en dépôt de bilan.

R.O : On a besoin d’un plan Marshall pour la RDC ?

A.M : Une feuille de route qui indique ce que nous devons faire

ensemble et avec comme axe essentiel un tronc commun des mesures et

d’actions à conduire sur lesquelles – parce qu’on est un pays en

construction – la classe politique se met d’accord, quitte à ce que

celui qui gagne demain l’applique en y mettant de sa sensibilité.

L’opposition et la majorité sont faibles. C’est ensemble peut-être que

nous pouvons avoir une vue pour que celui qui va venir ne soit le seul

à concevoir une politique dont il aura beaucoup de limites et que ses

opposants ne soient pas capables de le contredire sur les idées parce

qu’ils ont eux aussi une faiblesse de vision.

R.O : Honorable Muzito, aujourd’hui, l’opposition, le Rassemblement,

ne jure que par la transition sans Kabila, le gouvernement, la

majorité, met le cap sur les élections. Quelle est, selon vous, la

solution pour sortir de cette crise ?

A.M : De mon point de vue, les uns et les autres se trompent. La

majorité met le cap sur les élections, on parle des élections à venir,

mais, entretemps, je ne les vois pas, je les vois gesticuler à travers

des réunions publiques. Ils n’évaluent pas leur action pour scruter

l’avenir à partir d’un diagnostic. Ces messieurs ne rendent compte à

personne, même pas à eux-mêmes, à leurs partis, à leurs militants

s’ils en ont. L’opposition dit « transition sans Kabila », mais ils ne

disent pas comment : en le faisant partir ou en obtenant de lui qu’il

démissionne ? S’il démissionne de lui-même, on pourra obtenir de

maintenir la Constitution actuelle en acceptant le principe de

l’intérim par le Président du Sénat qui, s’il ne respecte pas le délai

lui-même, va nous sortir de la Constitution pour passer à la

Constitution de la transition. Si on fait partir Kabila par la force,

ça dépend du sort qu’on va lui réserver. Ce qui va se passer, c’est

qu’il faut passer par une transition parce que la prochaine autorité

de transition ne peut pas gérer conformément à l’actuelle Constitution

qui prévoit que celui qui gère doit être élu. On sera obligé de

basculer dans un acte de transition qui présuppose la mise en

veilleuse de l’actuelle Constitution et la rédaction et l’adoption

d’une autre constitution qui ne limite plus les mandats. Sans Kabila

pendant la transition égale Kabila après la transition parce qu’on va

changer de constitution en passant par la Constitution de la

transition. Il faut faire le choix. Ou bien on veut cet accord et on

le respecte. Celui-ci maintient Kabila au pouvoir jusqu’aux prochaines

élections et, par conséquent, il ne se représente plus par la suite.

Ou on dit transition sans Kabila, alors on passe à une transition avec

un acte constitutionnel et on rédige à la fin de la transition une

nouvelle constitution qui, celle-là, ne limitera pas les mandats de

Kabila dont ils ne veulent pas. Encore qu’ils devaient être opposés à

sa politique plutôt qu’à sa personne. La perspective ne doit pas être

celle de changer de visages, la perspective doit être celle de changer

de politiques. Je ne sens pas les politiques publiques de ceux qui

s’opposent non pas à la politique de Kabila que moi je combats, mais à

sa personne. Les gens pensent qu’ils tireront leur légitimité dans le

combat, la lutte contre la personne de Kabila, même si ce combat est

légitime sur le plan citoyen. Ils doivent tirer leur légitimité dans

la qualité des propositions alternatives qu’ils vont faire au peuple,

mais on n’y travaille pas. On gesticule, on fait le tour du monde.

R.O : Qu’est-ce qui est fait au niveau du PALU?

A.M : Je m’exprime et le PALU s’exprime à sa manière. Gizenga nous

enseigne qu’en 60, on était plus préoccupés par le départ du Blanc que

nous voulions voir partir, ne sachant pas qu’une fois celui-ci parti

c’est nous qui devrions gérer. On n’a pas eu le temps de travailler

ensemble, de discuter pour concevoir des politiques publiques au point

même qu’on a été absent à la table ronde économique alors que c’était

là qu’on devait tirer les ressources qui devaient nous permettre de

construire le pays. Donc, l’opposition pense qu’elle aura une

légitimité pour avoir été opposée à la personne de Kabila. C’est ça la

source du succès comme en ‘60. La source de légitimité de nos pères

fondateurs, c’est le fait d’avoir dit aux Blancs qu’il faut partir

alors qu’en réalité, c’était la lutte du peuple, pas des politiciens.

La lutte des politiciens, c’est de gérer le pays en ayant un projet de

société, en vendant au peuple un contrat. J’ai l’impression qu’on ne

travaille pas sur les contrats sociaux. On est dans les

gesticulations, dans les attaques personnelles, dans des soutiens aux

personnes. Ceux de la majorité soutiennent Kabila au lieu de soutenir

sa politique ou de lui en proposer une, ceux de l’opposition veulent

le départ de Kabila tout en voulant aller à sa mangeoire sans

politiques alternatives. Ça me déplaît. Ça me déplaît ce clivage

majorité-opposition. La majorité n’est pas un projet, une identité,

l’opposition non plus. Quelles sont alors les identités qui vous

caractérisent sur fond desquelles vous allez demander le mandat du

peuple ?

R.O : En guise de conclusion, quel message pouvez-vous adresser à ces

millions des Congolais qui vous suivent à travers le pays et à

l’étranger ?

A.M : Le message, c’est celui de se considérer comme le vrai

souverain, d’être le vrai souverain, de s’organiser pour revendiquer.

L’Eglise catholique donne le ton pour que nous politiciens, bien qu’on

soit aussi de la société civile (les partis politiques font partie de

la société civile), les syndicats soient au-devant de la scène pour

revendiquer démocratiquement l’application des textes de la

République, le respect des accords de la classe politique. De sorte

que si les élections n’ont pas eu lieu, personne n’en déduise que

c’est parce que Kabila est fort, parce que le peuple est faible. Le

peuple ne doit pas se plaindre en des termes tels que « Ye azo pekisa

biso tosala marche » (Ndlr : il nous interdit d’organiser les

marches). Il (Kabila) ne peut pas accepter que vous organisiez la

marche pour le faire partir. C’est à vous d’être fort ou faible. Ne

prions pas que « Nzambe apesa biso mokonzi ya malamu » (Ndlr : Que

Dieu nous donne un bon dirigeant). C’est vous qui devez créer les

dirigeants qu’il vous faut.