Le MRL n’est pas d’accord

Le Président National du Mouvement des Réformateurs Libéraux (MRL)

et député national Patrick Thierry André Kakwata se dit indigné par ce

communiqué du ministère des affaires étrangères et coopération

internationale qui a ainsi décidé de rendre caduque l’usage d’anciens

passeports, même ceux qui sont encore valables.

Selon le communiqué, les détenteurs de ces passeports ne pourront

plus être autorisés à franchir la frontière tant à l’entrée qu’à la

sortie du territoire national ».

Par ailleurs, pour les congolais se trouvant à l’extérieur du

territoire national et qui rentrent au pays, l’ancien passeport leur

devra être récupéré dès qu’ils foulent le sol congolais tout en leur

remettant une copie devant les aider à acquérir le nouveau passeport.

Pour Patrick Kakwata, cette situation ne va pas dans le sens de

faciliter la vie aux ressortissants congolais qui devront encore

débourser de l’argent pour avoir les nouveaux passeports alors que les

leurs sont encore valides.

Vu la situation sociale actuelle, une telle mesure vient rajouter de

la souffrance aux problèmes que les congolais connaissent déjà.

Par conséquent le MRL demande à l’Assemblée nationale de se saisir de

ce dossier pour le bien être de la population.

Le Président du MRL demande aussi au gouvernement de revoir ou

reporter cette décision. En Principe, un passeport ne perd pas sa

validité avant échéance.

Pour rappel, une enquête de l’agence de presse Reuters rendue

publique en Avril a épinglé des pratiques qui rendent les passeports

congolais parmi les plus chers au monde. Il y va de la crédibilité de

notre pays et de ses documents d’identité qui ne cessent de changer

régulièrement au risque de remettre en cause leur fiabilité.

Cela risque de passer auprès de l’opinion comme un moyen dont se

servirait le ministère pour s’enrichir sur le dos de la population.

Pour Patrick Kakwata, il est normal que les efforts soient fournis

dans le sens de rendre nos passeports plus sécurisés . Mais cela ne

devrait pas être fait au détriment du bien être de la population.

Fait à Kinshasa,

le 16 Septembre 2017