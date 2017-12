Motion contre Tshibala: Lokondo floué par ses collègues

Alors qu’ils avaient soutenu presqu’à l’unanimité l’initiative de leur collègue de diligenter une motion de censure contre le Premier ministre, pour n’avoir pas donné satisfaction à leurs préoccupations lors de son interpellation, grande a été la surprise pour l’auteur de

la démarche, Henri Thomas Lokondo Yoka de voir nombre de députés se rétracter face à leur engagement. Ce regret, il l’a exprimé le vendredi 15 décembre devant des journalistes au Palais du peuple, à quelques heures de la clôture solennelle de la session ordinaire de

septembre 2017.

L’élu de Mbandaka fustige, à ce sujet, le manque de courage politique

dans le chef de certains acteurs politiques qui donnent l’impression

de n’avoir aucune indépendance d’esprit et qui agiraient sous la

dictée. «Parce que, dit-il, on ne peut pas comprendre qu’un élu dont

la prise de position est censée être dictée par les aspirations de la

base, puisse naviguer à contre-courant».

Sa grande surprise est de constater que des gens qui s’étaient

manifestés publiquement pour soutenir l’initiative puissent faire

marche-arrière lorsqu’il fallait concrétiser l’idée par un acte

d’engagement. Certains ont versé dans des considérations subjectives

devant leurs responsabilités politique vis-à-vis de leurs électeurs.

Voilà qui a amené Henri Thomas Lokondo à abandonner la démarche, pour

ne pas donner l’impression de vouloir faire de l’acharnement pour une

question publique qui devrait logiquement être soutenue par ceux qui

se disent représentants du peuple. Toutefois, il aura accompli

dignement sa part de responsabilité et répondu positivement à son

contrat avec le peuple congolais.

On rappelle que sur le ¼ des signatures des membres composant

l’Assemblée nationale exigé par la loi, soit 125, il en avait déjà

réuni 105. Il lui manquait seulement 20 signatures pour répondre

valablement à l’exigence légale. Et n’eût été la lâcheté dont certains

députés ont fait montre en retirant leurs signatures, la pétition

serait déposée avant que la session ne soit clôturée.

«N’ayant pas été satisfaits par les réponses que le Premier ministre,

monsieur BrunoTshibala Nzenze, avait réservées aux préoccupations des

députés nationaux lors de son interpellation par le député Henri

Thomas Lokondo Yoka à la séance plénière du 22/11/2017, nous,

soussignés, avons l’insigne honneur de déposer entre vos mains la

présente motion de censure contre Monsieur le Premier ministre ci-haut

identifié aux fins d’obtenir sa démission conformément aux

dispositions des articles 138, 146 et 147 de la Constitution d’une

part, et 209 et 210 du Règlement intérieur de notre Chambre d’une part

». Voilà la raison ayant poussé les députés à diriger une motion de

censure contre le chef du gouvernement à qui ils reprochaient entre

autres la violation de la Constitution pour dépôt tardif du projet de

loi de finances 2018, le manque de leadership, la violation de la loi

n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, et

l’hypothèque sur le processus électoral.

Dom