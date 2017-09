La Monusco quittera la RDC une fois sa mission accomplie

Le discours du président congolais à la 72ème assemblée générale de

l’Organisation des Nations Unies à New York, et le rapport sur la

situation de droits de l’homme en RDC, tel que présenté au 36ème

sommet du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, à Genève, étaient au

centre des échanges de la conférence de presse des Nations Unies

d’hier mercredi 27 septembre 2017 tenue au quartier général de la

Monusco dans la commune de Gombe.

Questionnée sur la réaction de la Monusco suite au message du

président congolais sur le retrait cette mission dans le pays,

Florence Marshal, porte-parole ai de la Monusco, s’est référée à la

déclaration de ce dernier, rappelant qu’un dialogue stratégique est

engagé depuis un moment entre les deux parties en vue d’un processus

graduel.

Elle a par ailleurs rappelé que la mission des Nations Unies n’est

pas destinée à perdurer dans le pays. Une fois que sa mission sera

accomplie, le Conseil de Sécurité de l’ONU décidera de son départ.

La

porte-parole ai de la Monusco a également expliqué que le fait pour le

président Kabila d’indiquer que la Monusco ne devrait pas rester

indéfiniment dans le pays n’est pas synonyme de son expulsion,

contrairement à ce que d’aucuns penseraient. Et que le processus de

discussion engagé depuis sur la question entre le gouvernement et la

Monusco est bien encadré, notamment par la Résolution 2348 du Conseil

de Sécurité.

Pour ce qui est du rapport sur la situation des droits de l’homme en

RDC, le coordonnateur adjoint du Bureau Conjoint des Nations Unies aux

Droits de l’Homme, répondant à une question sur la conformité des

faits décrits dans ce rapport avec la réalité sur terrain, a expliqué

que l’état des lieux tel que présenté au 36ème sommet du Conseil des

droits de l’homme par le Représentant spécial du Secrétaire général de

l’Onu en RDC est plutôt proche de celle décrite par le président

congolais lui-même lors de l’assemblée générale et la ministre des

Droits Humains à ce sommet.

L’autre question abordée au cours de la conférence de presse est

celle de la déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo

(CENCO) rejetant toute idée d’un troisième dialogue dans la mesure où

l’Accord politique du 31 décembre souffre à ce jour de sa non

application à 90%.

Ici, Florence Marshal a rappelé une fois de plus la position des

Nations Unies qui insistent sur une mise en œuvre effective et à temps

de l’Accord du 31 décembre 2016, le seul moyen pour la RDC de sortir

de la crise dans laquelle elle est plongée. Cette mise en œuvre

effective, a-t-elle renchéri, passe notamment par la publication du

calendrier électoral qui tarde à venir jusque là.

Myriam Iragi