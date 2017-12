Mme Bongolo  Cyprienne porte son regard sur les politiciens congolais

Politologue de formation, Bongolo Cyprienne est fonctionnaire au ministère de la Coopération Internationale. De part sa formation académique, elle s’intéresse beaucoup à la politique. Elle compte à l’avenir se lancer dans la politique. Pour le moment, elle est dans l’Administration publique parce qu’elle n’est attirée par aucune organisation politique. Sa passion, c’est suivre les émissions de grands débats organisées sur des chaînes des radios et télévisions de la place et même sur des chaînes étrangères. Pour elle, c’est une

façon de se cultiver et de se former sur des questions de la gestion de la cité.

Quel regard portez-vous sur les partis politiques et les politiciens ?

Le foisonnement des partis politiques dans notre pays est

l’expression de la maturité politique des Congolais. Ces derniers, au

travers des leaders des partis politiques, ont des ambitions qui sont

en fait des motivations en vue de montrer leur volonté en tant que

citoyens soucieux de changement positif dans le pays. L’idée première

reste le changement positif dans la lutte pour la conquête du pouvoir.

Malheureusement, sur le terrain, ce sont des intérêts personnels si

pas des intérêts des fondateurs qui sont poursuivis.

Les échanges d’idées lors des débats contradictoires prouvent la

grande maturité politique, l’intérêt des personnes à la politique et

surtout l’éveil de la conscience dans la population.

J’approuve le courage qui anime les politiciens des différentes

tendances politiques pendant des émissions des grands débats. Les uns

et les autres sont très critiques envers ceux qui ont la gestion du

pays.

Qu’attendez-vous des politiciens ?

Les partis politiques sont indispensables au fonctionnement du

système démocratique. L’objectif des partis politiques est la conquête

du pouvoir, son exercice et la monopolisation du pouvoir. Toutes les

activités, les idées, les projets de société se croisent pour réaliser

cet objectif. De plus, pour atteindre cet objectif, les partis

politiques ont besoin du soutien populaire. Ils doivent pour cela

orienter les actions, les programmes de leurs partis politiques vers

les attentes des populations. Cela exige des partis politiques d’être

des partenaires indispensables dans le processus de bonne gouvernance

car, en tant que représentants des populations, ils peuvent contrôler

et influencer les actions du pouvoir exécutif à travers les débats

politiques, notamment à l’Assemblée nationale, dans les médias ainsi

qu’à travers la formation et l’éducation civique de leurs militants.

Les observations et les critiques possibles des partis politiques

peuvent pousser le pouvoir en place à mieux rendre compte de son

action et de sa gestion. Ils peuvent faire des propositions ou

apporter des contradictions aux décisions et aux actions du pouvoir en

place et faire voter des lois. De plus, les partis politiques peuvent

initier des sanctions contre pouvoir en place à travers des

propositions de censure à l’Assemblée national.

Quel projet de société proposent-t-ils aux partisans ?

Aucun programme de société n’est présenté et pendant la campagne

électorale, la mobilisation des partisans et la conquête des électeurs

sont plus liée aux objets offerts et aux fausses promesses des

lendemains meilleurs. Certains regroupement se font par fanatisme ou

de manière familiale ou tribale, juste pour le positionnement.

Personnellement quand je me mets à considérer les comportements et

les attitudes des leaders des partis politiques, cela me fait reculer

pour adhérer à une organisation politique.

Que dites-vous de l’implication de la femme au processus électoral ?

Je dirai que les femmes peuvent constituer un électorat important, si

elles se rendent comptent de leur poids numérique. Il y a des Ongs

qui s’occupent de la question afin de voir les femmes se présenter

massivement comme candidates et des femmes aux élections.

Généralement, ce sont les femmes des partis politiques et celles qui

sont dans la Société civile ou dans les regroupements et associations

qui encouragent les autres femmes à s’engager pour peser dans ce

secteur dominé par les hommes.

Des voix se sont élevé concernant l’engagement de la femme dans la

politique réclamant que les pouvoirs publics tout en assurant la

promotion de ses droits, veille à l’élimination de toute forme de

discrimination à l’égard de la femme. Les femmes ne devraient plus

se contenter du rôle que la société traditionnelle leur a assigné, à

savoir que la femme, c’est la ménagère, la mère, l’épouse…

Différentes mesures ont été prises pour réviser le Code de la famille

afin de supprimer les dispositions discriminatoires à l’endroit des

femmes. A ces innovations politiques s’ajoutent les initiatives et

actions menées par les organisations féminines pour que les avancées

juridiques se traduisent dans les faits par une plus grande égalité

entre les genres. Il y a eu des actions et des plaidoyers pour la

parité visant la révision du Code de la famille. Les plaidoyers ont

également visé les responsables des partis politiques pour un accès

accru des femmes aux postes de responsabilité et à une meilleure prise

en compte des questions liées à l’égalité des sexes.

CM (CP)