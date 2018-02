Une mission parlementaire d’information au Kwango

A l’initiative des députés nationaux membres du « Caucus des parlementaires du Kwango, CPK », une mission parlementaire d’information vient d’être mise sur pied en vue de recueillir toutes les informations susceptibles de faire éclater la vérité sur cette

ténébreuse affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines en République démocratique du Congo.

La mission devait descendre sur place au Kwango le vendredi 16

février dernier, suivant le programme arrêté de commun accord avec le

président de l’Assemblée nationale qui s’est entretenu, le jeudi 15

février, avec les parlementaires du Kwango.

Il importe de signaler que l’information a été portée à la

connaissance du public à l’issue de l’audience que le Speaker de la

chambre basse du Parlement a accordée au Caucus des parlementaires du

Kwango.

Au sortir de l’audience avec Aubin Minaku Ndjalandjoko, le président

du Caucus des parlementaires du Kwango Bruno Lapika a indiqué que la

séance de travail qu’ils venaient d’avoir avec le premier des députés

nationaux a tourné autour des inquiétudes de la population du Kwango

sur ce qui convient d’être appelé « envahissement de la province par

des troupeaux de vaches » présentés comme venus de l’Est du pays, mais

dont la population ignore la destination définitive. Conséquence de la

situation : la population vit actuellement dans une sorte de psychose

et d’une insécurité depuis l’arrivée de ces troupeaux qui ne font que

se multiplier.

Par ailleurs, l’honorable Lapika a renseigné que les parlementaires

du Kwango avaient déjà fait une déclaration sur cette question. Dans

cette déclaration, il a été clairement fait mention que les

populations du Kwango sont depuis bientôt un mois envahies par des

centaines de troupeaux de vaches qui seraient venues d’Uvira et de

Kalemie, dans l’Est de la République démocratique du Congo. Cependant,

des questions restent sans réponses quant à la destination finale de

ces vaches ainsi que la nature ou l’origine des bergers qui les ont

amenées.

«Alors que nous avons appris que ces vaches étaient destinées à une

opération de vente à Kinshasa. Et la population kwangolaise ne

comprend pas pourquoi ces vaches doivent s’installer dans la province

du Kwango, où nous avons une population d’agriculteurs. Et nous

constatons aujourd’hui qu’il y a des éleveurs qui vont certainement

entrer en conflit avec leur mode de production de semi-nomade », a

déclaré en substance Bruno Lapika.

Avant d’ajouter que le président de l’Assemblée nationale les a bien

écoutés, puis leur a donné des orientations nécessaires concernant

leur mission sur le terrain au Kwango en tant qu’élus.

