Le ministre Kangudia apprécie la pertinence des études de la Banque mondiale

La Banque mondiale a procédé hier mercredi 12 septembre 2018, à la remise officielle au gouvernement congolais, de son 5 ème rapport de suivi de la situation économique de la RDC, ayant pour thème central : « Améliorer la dépense de santé pour renforcer le capital humain et assurer une croissance inclusive ».

Cette cérémonie marquée par plusieurs interventions, s’est déroulée dans la salle de conférences Rotana Kin Plazza, à Gombe. Et ce fut l’occasion pour le ministre d’Etat et ministre du Budget, Pierre Kangudia, représentant son collègue des Finances en mission à

l’étranger, de remercier de vive voix, les responsables de la Banquemondiale pour la remise à l’exécutif congolais, de l’étude de ses experts sur la situation économique de la RDC.

Soulignant par la suite, la pertinence des études sectorielles réalisées par les techniciens de cette institution bancaire, Pierre Kangudia a indiqué que ces différents rapports ont toujours permis au gouvernement d’opérer des réajustements de ses politiques dans divers

domaines. Il a évoqué à titre illustratif, l’étude de la Banque mondiale sur le secteur minier dont la prise en compte des principales recommandations a largement contribué à la révision du code minier.

Le ministre du Budget Pierre Kangudia en a alors profité pour mettre

en exergue le partenariat entre la RDC et la Banque mondiale, et dont

les bénéfices ont favorisé le développement de notre pays dans divers

secteurs de l’économie nationale.

Représentant le directeur des opérations de la Banque mondiale en

mission, Jean Mabi Mulumba, représentant résident a.i, a rappelé l’une

des missions essentielles de la Banque mondiale, de produire et de

partager des connaissances sur les questions fondamentales liées à sa

mission et à ses activités. Ces connaissances consignées dans des

rapports et des études, constituent à ses yeux, un bien public global

mis à la disposition des pays, non seulement pour les aider à mieux

planifier, mais aussi pour mettre en œuvre des programmes et des

projets de développement efficaces. L’ambition de la Banque mondiale

ne se limite pas, a-t-il fait savoir, à offrir des solutions

innovantes et tangibles à travers ses travaux analytiques, mais elle

est aussi de stimuler la réflexion et de susciter un débat public sur

les défis majeurs du pays.

Dans la présentation de ce rapport, l’économiste en chef de la Banque

mondiale pour la RDC, Chadi Bou Habib, a dévoilé les grandes

articulations de ce rapport qui mettent en lumière deux chapitres

importants dont le premier est consacré aux développements économiques

récents, tandis que le second chapitre insiste sur la nécessité pour

le gouvernement d’accroître le niveau, l’efficacité et l’efficience

des ressources allouées au secteur de la santé.

L’économiste en chef de la Banque mondiale pour la RDC s’est

appesanti sur la situation macroéconomique qui a affiché des signes

encourageants d’une reprise modérée avec une croissance estimée à 3,7

% en 2017, suite à la remontée des cours mondiaux de matières

premières et de la production minière. Il a noté d’autre part, que la

réduction du déficit du compte courant à – 3,1 % du PIB n’a pas permis

l’accroissement du niveau des réserves internationales qui demeure bas

et expose le pays à d’éventuels chocs de la balance des paiements.

Arsène Kaho, économiste principal de la Banque mondiale pour la RDC,

a dans une présentation sommaire de la situation économique de la RDC,

remonté en 2015, avec la baisse des cours mondiaux de matières

premières entraînant un coup d’arrêt à la croissance. Le pays s’est

bien porté en 2016 par rapport à d’autres pays de la région

subsaharienne, et ceux de la CEMAC, avec une croissance assez modérée

grâce au secteur minier. Pour lui, les autres secteurs sont demeurés

léthargiques, compte tenu de faibles niveaux d’investissements, et les

niveaux de revenus domestiques sont restés très faibles.

Moïse Tshimena, économiste à la Banque mondiale, s’est intéressé aux

efforts fournis par le gouvernement pour améliorer sa posture

budgétaire, dans un contexte marqué par la baisse des dépenses

publiques, d’investissements et pro-pauvres. Ce qui a entraîné des

impacts négatifs sur l’accès de la population aux soins de santé, au

point qu’actuellement les dépenses dans le secteur de la santé sont

supportées par les partenaires extérieurs et les ménages. Il a terminé

son intervention par déployer une série de recommandations au

gouvernement.

Au nom du ministre des Finances en mission, le directeur de cabinet

Mutombo Mule Mule a insisté sur les nombreux efforts déployés par son

ministère pour renforcer le processus de mobilisation de recettes

publiques de manière à influer efficacement dans le secteur de la

santé.

J.R.T.