Ministère de l’Economie Nationale : intenses consultations autour du climat des affaires

Dans le cadre de la relance du secteur de l’économie en RDC, le

ministre d’Etat et ministre de l’Economie Nationale, Joseph Kapika,

poursuit ses consultations. Hier lundi 5 juin 2017, il a reçu tour à

tour deux grandes délégations des opérateurs économiques membres de la

Fédération des Entreprises du Congo (FEC). La 1ère était celle de la

communauté libanaise, conduite par Ibrahim ISSAOUI, Directeur Général

de la Société Commerciale d’Import-Export SPRL (SOCIMEX). Au menu des

discussions, il y avait la situation économique de la RDC et

différents maux qui rongent le commerce transfrontalier ainsi que

l’application rapide des 28 mesures économiques prises depuis l’année

dernière par le gouvernement et rappelées dernièrement par le Chef de

l’Etat.

A ce sujet, Ibrahim ISSAOUI a fait savoir que dans tous les pays du

monde, la fiscalité constitue une des sources des recettes de l’Etat.

Au demeurant, dans les Etats modernes, elle est la source principale

et la plus saine du financement des dépenses de l’Etat, de même

qu’elle est aussi un instrument de politique économique entre les

mains du gouvernement. Cependant, le D.G de la SOCIMEX a indiqué que

sa société est confrontée à plusieurs cas de fraude qui ne permettent

pas son bon fonctionnement et surtout empêchent le pays de bénéficier

du service rendu. « Il y a beaucoup des gens qui évoluent dans

l’informel et ça constitue un manque à gagner non seulement pour

l’entreprise mais également pour l’Etat congolais. Il y a beaucoup des

fraudeurs et ça nous inquiète énormément. Nous avons profité de cette

occasion pour en faire part au ministre et voir comment mettre fin à

cette situation pour l’amélioration du climat des affaires, »a-t-il

indiqué.

En réponse à leur préoccupation, ce haut cadre de la SOCIMEX a

indiqué que Joseph Kapika leur a confié être au courant de la

situation et s’est dit préoccupé à ce sujet. Le ministre d’Etat et

ministre de l’Economie nationale, a-t-il poursuivi, a assuré toute la

délégation de prendre des décisions le plus vite possible pour y

mettre fin. « Nous lui avons témoigné notre collaboration avec le

gouvernement, tout en souhaitant que ce dernier prenne des décisions

sur les 28 mesures qu’avaient annoncées le chef de l’Etat », a indiqué

Ibrahim ISSAOUI.

La FEC prête à relever l’économie nationale

Joseph Kapika s’est ensuite entretenu avec une délégation indienne

membre de la FEC, conduite par le président de la Commission Nationale

des Transports, Rachid Patel. Selon ce dernier, il s’agit d’une visite

de courtoisie et de prise de contact afin de voir comment rendre

encore rentable le secteur de l’économie en RDC. Cette délégation a

fait une brève présentation de la FEC, sa structuration et son

fonctionnement.

Pour sa part, le ministre d’Etat et ministre de l’Economie Nationale

leur a exprimé sa volonté de travailler en partenariat afin d’avancer

ensemble en vue de trouver des solutions aux problèmes économiques du

pays.

P.D