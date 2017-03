Des miliciens de Kamuina Nsapu de nouveau signalés à Kamako

Déclenché en août 2016 avec l’occupation surprenante et spectaculaire de la ville de Tshimbulu dans la province du Kasaï Central, ce qui convient d’être appelé aujourd’hui « phénomène Kamuina Nsapu » est en train d’embraser tout l’espace Grand Kasaï. Car, les attaques des éléments se réclamant du feu chef coutumier Kamuina Nsapu, tué au mois

d’août de l’année dernière dans les affrontements avec l’armée, se multiplient partout à travers le territoire de l’ex-Grand Kasaï éclaté à la faveur du découpage territorial en 5 provinces différentes (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami, et Sankuru). Or le

défunt chef traditionnel ne régnait que sur une portion des terres dans le territoire de Dibaya !

Hier lundi 6 mars, des affrontements violents ont opposé les Forces de

l’ordre de la République aux éléments insurgés se réclamant de Kamuina

Nsapu dans la localité de Kamako, une cité de négoces située au Sud de

Tshikapa à la frontière avec la ville angolaise de Dundo. D’après des

sources locales, les insurgés se sont emparés du siège de l’état-major

des forces loyalistes en capturant quelques officiers, avant de les

relâcher plus tard.

Même modus operandi, les insurgés portent une bande rouge autour de

la tête plus une autre au bras, pieds nus et parfois torse nu pour les

hommes. Ils se sont même adressés à la foule composée de quelques

courageux, parce que la plupart des habitants étaient terrés par

crainte de représailles. On voit sur les photos postées dans les

réseaux sociaux, des insurgés avec des bâtons voire mains nues pour

d’autres. Mais, sans aucune arme, blanche soit-elle.

On rappelle que le même territoire de Tshikapa dont le centre abrite

le chef-lieu de la jeune province du Kasaï, était le théâtre en

décembre dernier des affrontements très violents en pleine ville et

qui avaient fait de nombreuses victimes parmi lesquelles des

innocents y compris des malades mentaux.

Avant le mois de décembre 2016, c’est-à-dire juste après

l’élimination physique du chef Kamuina Nsapu, plusieurs territoires et

localités tant du Kasaï Central que ceux du Kasaï Oriental voisin ont

connu ce phénomène. Conséquences : des villageois ont vu fuir leurs

habitations pour s’abriter dans la forêt, des écoles et missions

catholiques ont été désertées, et des centres de la CENI ont été

particulièrement saccagés et incendiés, etc. Le mouvement avait dû

singulièrement provoquer la panique dans les localités situées le long

de la route Kananga – Mbuji-Mayi jusqu’à atteindre la capitale

mondiale du diamant.

Tout était parti de la ville de Tshimbulu, ancien chef-lieu du

district de la Lulua, située dans le territoire de Dibaya où le défunt

chef possède des terres de gouvernance.

Comme on peut le constater, contrairement aux affirmations et

optimisme du gouvernement après des rencontres qui ont été organisées

à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre en charge de

l’Intérieur et Sécurité entre les différents protagonistes du Kasaï et

du Kongo Central, aucune solution a été apparemment pas trouvée au

conflit qui empêche désormais les fils et filles du Grand Kasaï de

dormir tranquillement. Il y a donc nécessité de repenser des pistes de

solution idoine.

