Migrants esclaves en Libye : la honte pour les présidents africains

Après un silence gêné, plusieurs gouvernements africains commencent à donner de la voix pour protester contre la vente des migrants, africains noirs dans leur écrasante majorité, comme esclaves en Libye.

On entend par ci le rappel en consultation des ambassadeurs en poste à Tripoli, par là la convocation des représentants de la Libye aux ministères des Affaires étrangères de leur pays d’accréditation, ou encore l’exigence d’ouverture d’une enquête internationale devant

déboucher sur la mise en accusation des négriers devant la Cour Pénale Internationale.

Comme par hasard, les dirigeants des Etats qui comptent le plus nombre de candidats à l’immigration clandestine, en transit au pays de feu Kadhafi, cherchent à se dédouaner en faisant croire à la planète entière qu’ils ne seraient pour rien dans ce qui arrive à leurs

compatriotes. Pourtant, la communauté internationale n’est pas dupe.

Elle sait, mieux que les Africains eux-mêmes, que des êtres humains

sont réduits à l’état d’objets de commerce à cause, notamment, des

injustices sociales, de la mal gouvernance, des atteintes multiples

aux droits humains, de l’insécurité et du manque de démocratie dans

leurs pays d’origine.

Les images diffusées par CNN au sujet du marché des esclaves noirs à

Tripoli constituent, rien moins qu’une honte pour les présidents

africains, coupables, à plus d’un titre, de la paupérisation extrême

de leurs concitoyens, du pillage des ressources nationales, du

torpillage de tous les programmes de développement. Sans vouloir

excuser les actes des Libyens et autres animateurs de la nouvelle

traite négrière en territoire libyen, force est de déplorer, dans le

chef des dirigeants africains, le manque de volonté politique

d’industrialiser leurs pays, d’y construire des routes, des écoles et

des hôpitaux modernes, d’y créer des conditions de vie qui ôteraient à

leurs concitoyens toute idée d’aventure à l’étranger.

Il est fort dommage que l’Afrique soit la pépinière des dirigeants

millionnaires et milliardaires, à la tête d’Etats affichant des taux

de pauvreté, d’analphabétisme, d’espérance de vie, de démocratisation

de la vie publique, de développement humain… parmi les plus bas de la

planète. Cest ici que l’on rencontre, aux quatre coins du continent,

des bourgeois politiques scandaleusement riches, avec les membres de

leurs clans politiques et biologiques, au milieu d’une multitude de

leurs concitoyens mourant de faim au quotidien, sans logement, sans

soins médicaux, sans transport, sans moyens pour faire étudier leurs

enfants, en chômage de carrière, etc.

Si Somaliens, Congolais, Tchadiens, Nigériens, Centrafricains,

Sénégalais, Maliens, Sud-Soudanais et autres Ivoiriens disposaient du

minimum vital, ils ne prendraient pas le risque d’aller mourir dans

des barques de fortune en Méditerranée, ni d’être vendus pour des

travaux forcés en Libye. Les Chefs d’Etat africains, incapables de

faire le bonheur de leurs peuples, devaient être les premiers à êtres

condamnés par la diaspora africaine, les organisations non

gouvernementales nationales et internationales, les mouvements

associatifs, etc. S’il y a des personnes qui devraient partager, avec

les négriers Libyens, le banc des accusés à la Cour Pénale

Internationale, ce sont bel et bien ces « monarques » à vie non

déclarés.

Kimp