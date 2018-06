Le message de Trump aux Africains : non aux corrompus et aux tripatouilleurs des constitutions !

Milliardaire élu président des Etats-Unis d’Amérique en 2016, à la

surprise générale, et perçu jusque-là comme distant de l’Afrique et

des Africains, Donald Trump, vient de leur envoyer un signal fort, à

travers l’oral, le jeudi 14 juin au Sénat, de son candidat

Sous-secrétaire d’Etat aux Affaires Africaines, Tibor Nagy. Ce

dernier, à travers un exercice qui paraissait se focaliser sur des

généralités africaines, en attendant sa confirmation éventuelle au

poste, au courant de cette semaine, a lancé un message fort, qui a

fixé plus d’un esprit sur la politique africaine des USA.

En effet, lors de son test devant les sénateurs américains, Tibor

Nagy a lâché quelques phrases assassines qui doivent avoir fait mal à

ses destinataires, bien qu’il n’ait cité personne. Il a notamment

martelé que « certains leaders africains sont en train de perpétuer

leur règne par la manipulation constitutionnelle et une répression

accrue ».

Il faisait sans doute allusion à la vague des révisions constitutions

qui s’abat sur le continent, avec des Chefs d’Etat qui s’investissent

systématiquement dans des référendums constitutionnels dès que

s’annonce la fin du nombre de mandats leur imparti par la loi

fondamentale de leurs pays. Et le virtuel Sous-secrétaire d’Etat aux

Affaires Africaines de souligner, à l’intention des membres du Sénat

américain, mais aussi des millions d’Africains, que les Chefs d’Etat

qui refusent de passer la main à l’expiration de leurs mandats sont

assimilables aux « dinosaures corrompus ».

A en croire Tibor Nagy, le message du président Donald Trump en

direction de ses homologues d’Afrique est sans équivoque : « non aux

dirigeants corrompus et tripatouilleurs des constitutions ». Ancien

Envoyé spécial du président américain en Ethiopie et en Guinée, il a

fait un constat malheureux, selon lequel les dirigeants africains

veulent rester présidents à vie, sans égard au préjudice qu’ils

causent à leurs peuples ».

On a également appris du futur « Monsieur Afrique » des USA que

l’administration américaine est d’avis que les intérêts américains

sont mieux garantis en aidant de jeunes africains à développer des

opportunités d’affaires et autres, et non en soutenant « des

dirigeants autocratiques vieillissants ».

Bref, ceux des Africains qui pensaient que l’esprit de Donald Trump

était ailleurs, notamment sur les dossiers économiques avec l’Europe,

ou sécuritaires avec la Corée du Nord et la Russie, peuvent noter que

le nouveau locataire de la Maison Blanche se trouve sur la même

longueur d’ondes que son prédécesseur. On se souvient qu’en 2008, lors

de sa première tournée dans quelques Etats africains, Barack Obama

avait martelé que l’Afrique avait besoin non pas « d’hommes forts mais

d’institutions fortes », exhortant au passage les présidents africains

à apprendre à se retirer du pouvoir quand il est encore temps, plutôt

que de connaître des fins peu honorables.

L’impression qui se dégage de la position américaine qu’elle se

rapproche, au fil des jours, de celle de certains Etats européens

foncièrement opposés aux mandats à vie, jusque-là fort prisés en

Afrique. Le retrait en douceur d’Eduardo dos Santos d’Angola et celui,

forcé, de Robert Mugabe du Zimbabwe de la scène politique qu’ils

avaient occupée pendant plusieurs décennies en disent long sur les «

ingérences » occidentales et américaines dans les affaires intérieures

africaines.

L’annonce précipitée, faite récemment par le Burundais Pierre

Nkurunziza, de son retrait du pouvoir en 2020, au terme de son

troisième mandat à la tête de son pays, n’est peut-être pas un fait du

hasard. Alors qu’il venait de s’ouvrir un « boulevard » jusqu’en 2034,

en faisant supprimer la disposition constitutionnelle portant

limitation des mandats présidentiels et faisant porter leur durée à

sept ans, il a curieusement décidé de jeter l’éponge. Engagement ferme

ou manœuvre dilatoire : il est à espérer que l’avertissement de Trump

n’est pas tombé dans des oreilles des sourds.

Kimp