Message de la Mission Nouvelle au peuple congolais 2018 : VICTOIRE AU PEUPLE, PRISON AUX VAMPIRES

Mes chers Compatriotes,

En cette symbolique journée du 31 décembre 2017, marquant la fin d’une suite d’aventures, de tragédies et de tâtonnements politiques, j’aurais

bien voulu vous souhaiter, comme le veut la tradition, une bonne fin d’année 2017 et une heureuse année 2018, mais hélas, je n’en peux pas! Du simple fait d’un dernier verrou à faire sauter pour la libération totale d’aimables populations congolaises et étrangères

ayant choisi la RD Congo comme leur seconde patrie.

Effectivement, cela fait bien longtemps que les généreux et délicieux mots, tels que bien-être, bonheur, joie, succès et réussite ont disparu de notre quotidien et de notre vocabulaire citoyen.

Comment puis-je, sans faire preuve de cynisme et d’irresponsabilité, souhaiter une bonne fête au peuple Congolais, mon peuple, victime en

permanence de la faim, des répressions, des tortures, de massacres de tout genre et de la corruption institutionnalisée, œuvres maléfiques, avilissantes et humiliantes des personnes aujourd’hui dépourvues de

toute légitimité et toute légalité? NON, je n’en peux pas!

Les vampires qui ont pris en otage notre peuple et notre pays croient nous détruire et nous anéantir complètement en agissant

ainsi. Là aussi, je redis NON!

Les vampires qui ont pris en otage notre jeunesse compromettant l’avenir de celle-ci espèrent assurer définitivement une vie heureuse et prospère à leurs enfants et petits-enfants : je m’y inscris catégoriquement en faux!

Bien au contraire, leurs agissements injustes et inhumains ont poussé cette génération, la génération sacrifiée, notre génération, à s’unir,

à s’engager et à se doter d’une mission nouvelle, celle de se lever, de se battre sans répit pour libérer notre pays de ses vices, de ses peurs et de ses échecs, de ses cortèges d’humiliation, de malheurs et de douleurs.

Bref, pour un développement durable en faveur des congolais et largement partagé avec les autres peuples du monde, nous nous assignons véritablement une Mission Nouvelle : celle de

travailler et de bâtir Un NOUVEAU CONGO, prospère, fort et respecté.

Les néo-missionnaires rêvent ainsi d’une citadelle des bâtisseurs, de la croissance partagée, de l’harmonie et de l’égalité des chances où tout pauvre sera seul responsable de sa pauvreté et tout riche seul artisan de sa richesse.

Mes chers Compatriotes,

Fort de sa vision politique de large ouverture au monde et de son ferme engagement pour la promotion des valeurs républicaines, de la

démocratie et des actes à but humanitaire, en synergie avec les autres forces politiques et sociales acquises réellement au changement, «

MISSION NOUVELLE » a plus d’une raison d’affirmer sans hésitation, qu’en 2018, par les urnes ou par la force, la victoire reviendra au

peuple congolais et à elle aussi, pour dire « Mission Nouvelle ».

« Victoire au Peuple, Prison aux Vampires, », « Actions concrètes pour le Triomphe de la République »

Vive la République démocratique du Congo!

Vive le Peuple Congolais!

Alain Daniel SHEKOMBA OKENDE

Président.¬