MESSAGE DE L’IDGPA A L’OCCASION DU 12e ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE LA RD CONGO

Depuis son accession à l’indépendance le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo (RDC) avait été confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales était la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

En vue de mettre un terme à cette crise chronique de légitimité et donner au pays toutes les chances de se reconstruire, le peuple Congolais dans son écrasante majorité avait adopté par référendum (du 18 au 19 décembre 2005) cette Constitution qui avait été promulguée par le Président de la République le samedi 18 février 2006.

L’Histoire garde nettes les images de ces millions d’hommes et de

femmes, jeunes et vieux, malades et bien portants bravant la pluie et

la chaleur sur les collines et dans les plateaux, dans les forêts et

dans les savanes ou sur les eaux des lacs, du majestueux fleuve Congo

et de ses nombreux affluents, pour aller exprimer leur volonté de

vivre dans une République réellement démocratique qui garantisse à

chaque citoyenne et à chaque citoyen le droit à une existence digne et

heureuse. Impitoyable et incorruptible, l’Histoire garde également

forte l’image d’un jeune Président de la République présentant au

peuple congolais et au monde entier cette nouvelle Constitution dont

il s’engageait à être le garant et qu’il allait plus tard jurer

solennellement de respecter et de défendre, devant Dieu et la Nation.

Douze ans après son entrée en vigueur, les immenses espoirs de

reconstruction d’une nation puissante et prospère au cœur de l’Afrique

qui appartienne à toutes ses filles et à tous ses fils se sont

malheureusement évanouis. L’Etat de droit démocratique et social

auquel notre peuple a toujours aspiré reste un chantier largement

inachevé. Les gouvernants font preuve d’une délinquance sans précédent

vis-à-vis de la Constitution et de la gestion de la Res publica

considérée comme leur bien privé. La violation des droits de l’homme

et la corruption dans tous ses états ont été érigées en règle

fondamentale de gouvernance d’un Etat fantomatique dont certains ont

du mal à affirmer l’existence. Le pays va mal, très mal, et bat tous

les records négatifs. En dépit de fabuleuses ressources naturelles

dont il regorge, les dirigeants ont réussi à transformer le paradis en

enfer pour la majorité de leur peuple. Les habitants de certaines des

terres les plus riches du monde sont paradoxalement comptés parmi les

femmes et les hommes les plus pauvres de la planète. La nation déjà

balbutiante a été condamnée à l’inanition par ceux-là même qui étaient

censés la protéger et assurer sa grandeur. Les antivaleurs ont pris le

dessus sur les valeurs qui fondent la République et une « République

démocratique » qui dès lors n’existe que de nom.

Au moment où nous commémorons le 12e anniversaire de la Constitution,

toutes les institutions politiques sont devenues illégitimes et ont

perdu tout mandat de gouverner démocratiquement le peuple congolais.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le pays est de nouveau

confronté à une crise politique qui rappelle celles qu’il avait

connues avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et dont

l’une des causes ou la cause fondamentale est la contestation de la

légitimité des institutions et de leurs animateurs. La RDC constitue

un cas paradigmatique de la mauvaise gouvernance et du gaspillage

inouï des richesses africaines au profit d’un groupe de prédateurs

locaux et de leurs complices que sont les multinationales et certains

gouvernements étrangers qui les soutiennent au sein de la communauté

internationale.

Sur un continent où des progrès démocratiques notables sont

enregistrés dans plusieurs pays, la RDC est devenue le symbole même de

la négation du constitutionnalisme, de la démocratie, des droits de

l’homme et de la mauvaise gouvernance. Voici le pays de tous les

espoirs devenu aussi paradoxalement le pays de toutes les inquiétudes,

ce qui justifie notamment la présence du contingent onusien le plus

important depuis la création de l’ONU en 1945.

L’IDGPA est une organisation non-gouvernementale indépendante dont

l’objectif majeur est de promouvoir la démocratie, la (bonne)

gouvernance, la paix et le développement en Afrique à travers la

recherche, la formation, et le lobbying. L’Institut saisit l’occasion

de la commémoration du 12e anniversaire de la Constitution de la

République pour réaffirmer sa foi, sa volonté et sa détermination à

œuvrer sans relâche pour l’avènement d’un Etat de droit véritablement

démocratique partout en Afrique et invite l’ensemble du peuple

Congolais à garder la même foi et la même détermination.

En adoptant cette Constitution après des décennies de pouvoir

autoritaire, le peuple congolais entendait envoyer au monde entier le

message que plus jamais un tel régime ne serait toléré dans le pays !

L’on comprend ainsi plusieurs innovations introduites par le

constituant primaire : l’interdiction de parti unique érigé en une

infraction imprescriptible de haute trahison, la reconnaissance de

l’opposition politique, la protection des droits humains et des

libertés fondamentales et la séparation des pouvoirs sur base de la

suprématie de la Constitution. Aussi, toute révision constitutionnelle

est formellement interdite en ce qui concerne la forme républicaine de

l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du

Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la

République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme

politique et syndical ainsi que les droits et libertés de la personne

et les prérogatives des provinces et des entités territoriales

décentralisées qui ne peuvent jamais être réduits.

Contrairement à une tradition instituée depuis 2016, l’IDGPA

n’organisera pas de conférence et célèbrera autrement le 12e

anniversaire de la Constitution qui intervient à un moment

particulièrement douloureux où les valeurs fondamentales de la

République et de la démocratie pour lesquelles plusieurs milliers de

Congolais avaient risqué et perdu leurs vies sont de nouveau

méconnues. Cette célébration qui commence le dimanche 18 et se

clôturera le dimanche 25 février 2018 se fera dans la méditation et

dans la prière autour de cet instrument sacré car sacrée, la

Constitution l’est et le reste incontestablement. Du reste, son

adoption par référendum en 2005 était l’expression de la prise de

conscience et de la détermination de « Nous peuple congolais »

d’assumer « nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et

le Monde » en bâtissant un pays plus beau qu’avant.

C’est le lieu de rappeler la disposition du tout premier article de

la Constitution relative à l’hymne national de la République. « Debout

Congolais » n’est pas une simple exhortation, mais un devoir sacré que

le peuple congolais s’est imposé depuis l’indépendance et qui devrait

revêtir une résonnance particulière en ce 12e anniversaire de la

Constitution. L’exécution de cet hymne national nous rappelle que ce

pays appartient à tous les Congolais et que nous sommes tous à la fois

testateurs et légataires d’un serment d’autant plus inviolable qu’il

est « immortel ». Nous n’avons pas reçu des Pères de l’indépendance

tout comme nous ne léguerons pas à notre postérité un quelconque

serment de servitude vis-à-vis de qui que ce soit, mais plutôt un «

Serment de Liberté » et un serment de « liberté pour toujours » !

Les Congolais ont donc le devoir de rester debout et de lutter en

permanence pour la liberté qui est notre bien le plus précieux et

qu’il est plus facile de perdre que de conquérir et de conserver.

Cette liberté requiert la démocratie qui est inscrite en lettres d’or

dans le nom de la RDC. Un peuple qui se veut indépendant et libre

n’est pas un peuple qui dort, qui pleurniche ou qui se contente des

lamentations à longueur des journées ou au fil des années. C’est

plutôt un peuple responsable qui s’assume, un peuple debout et un

peuple qui lutte pour conserver son indépendance et sa liberté et que

ni les coups de tonnerres, ni un feu descendant du ciel, ni les

privations matérielles, ni les intimidations, ni les persécutions, ni

les grenades lacrymogènes, ni les jets d’eau chaude, ni les chiens

policiers, ni les cliquetis des armes, ni la terreur de la nuit, ni

les flèches qui volent le jour, ni les chants des oiseaux, ni le

rugissement des lions, ni le bourdonnement des abeilles ne pourraient

jamais décourager pour l’amener à renoncer à l’indépendance ou à la

liberté chèrement acquise.

Dans le contexte de la délinquance constitutionnelle et de

l’illégitimité des institutions et de leurs animateurs, la

Constitution elle-même prescrit un autre devoir tout aussi sacré que

celui de se mettre debout. Il s’agit du devoir de faire échec à tout

individu ou groupe d’individus qui exerce le pouvoir en violation des

dispositions de la Constitution qui aura survécu contre tous les

projets machiavéliques et diaboliques des artisans de l’inanition de

la Nation.

Prof André Mbata Mangu

Directeur exécutif de l’IDGPA

Professeur des Universités