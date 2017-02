Message de Condoléances du Mouvement National Congolais Lumumba (MNC-L)

By lephare

Kinshasa, le 02 Février 2017

Objet : Message de condoléances

A l’attention de :

* Madame TSHISEKEDI wa MULUMBA et

à toute la Famille TSHISEKEDI ;

* Monsieur Félix TSHISEKEDI,

Secrétaire Général Adjoint chargé

de l’Organisation et

des Relations Extérieures de l’UDPS ;

* Toute la famille Politique de l’Union

pour la Démocratie et le Progrès Social

(UDPS).

Tous à Kinshasa

Madame et Messieurs,

C’est avec consternation que j’ai appris la douloureuse nouvelle du décès inopiné de Monsieur Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA, votre époux, Père, Président de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Président du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement et Président du Comité de Suivi de l’Accord Inclusif.

Au nom de mon Parti, le Mouvement National Congolais – LUMUMBA (MNC/L), de mon épouse et au mien propre, je vous prie de bien vouloir trouver ici, l’expression de mes sentiments les plus attristés et de mes sincères condoléances.

Veuillez agréer, Madame et Messieurs, l’expression de ma meilleure considération.

Pour le Mouvement National Congolais –

LUMUMBA,

François Emery Tolenga

LUMUMBA,

Président National

Membre du Comité des Sages