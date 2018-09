Message de compassion de Mgr Sikuli Chers frères et soeurs,

1. Alors que nous sommes engagés sur le front de la riposte contre la

maladie dangereuse et meurtrière à virus Ebola, voici que nous venons

d’affronter, une fois de plus, des attaques sanglantes dont notre

population de Beni a été victime ce samedi 22/09/2018 à partir des

heures vespérales. Ces attaques, qui ont entraîné la mort de 18

personnes, dont 14 civils et 4 militaires, et 9 blessés, dont 6 civils

et 3 militaires, d’après les médias, et la désolation des populations

nous affligent et nous préoccupent profondément.

2. Voilà pourquoi, partageant la désolation de la population de

Beni-ville et territoire, car «Trop c’est trop», j’exprime, avant tout

mes condoléances chrétiennes aux familles affligées et inconsolables

qui ont inopinément perdu les leurs dans cette tragédie impensable et,

dans la foi en Jésus, qui est la résurrection et la vie (cf. Jn 25),

je recommande les âmes de ces inocents à la miséricorde de Dieu.

3. En même temps, comment comprendre qu’avec la présence et le

déploiement impressionnant des forces armées de la République

Démocratique du Congo (FARDC) dans la région, avec la présence massive

de la Monusco et la sollicitation de la population, qui donne le

meilleur d’elle-même, l’on n’arrive pas à endiguer ce fléau? Ne

devrait-on pas changer de stratégie et de méthodes d’investigation

pour mettre définitivement fin à cette barbarie qui semble ne pas dire

son nom?

4. En rappelant aux autorités gouvernementales de mieux s’acquitter de

leurs responsabilités régaliennes de protéger la population et ses

biens, de défendre le territoire et sauvegarder la souveraineté

nationale, je prie pour que le Seigneur, par l’intercession de la

Sainte Vierge Marie, Reine de la Paix, nous accorde la paix véritable

qui vient de Jésus-Christ, Prince de la Paix, et nous bénisse tous!

Fait à Butembo, le 23 septembre 2018

Mgr Sikuli Paluku Melchisedech

Evêque du Diocèse de Butembo-Beni