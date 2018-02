Message des Catholiques au pouvoir : « A vous les armes et à Dieu la victoire » !

La Cathédrale Notre Dame du Congo a accueilli, le vendredi 09 février 2018, sous la direction du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque de Kinshasa, le culte religieux organisé en mémoire des victimes de la répression policière du dimanche 21 janvier 2018.

Membres du corps diplomatique, du Sénat et de l’Assemblée Nationale ainsi que des leaders des partis politiques et des organisations de la Société civile se sont joints aux fidèles catholiques pour l’hommage posthume à la dernière couvée des martyrs de la démocratie.

L’homélie de circonstance s’est voulue à la fois une réaffirmation de la détermination des évêques, religieux et religieuses catholiques d’accompagner ceux qui souffrent dans leur quête de la liberté et du bien-être social, mais aussi une interpellation des hommes au pouvoir sur l’impuissance des armes face à la super-puissance du Créateur. Tout en proclamant leur détermination de ne fléchir ni devant les menaces de mort, ni les exécutions sommaires, les arrestations et la profanation des lieux de culte, les religieux et religieuses

catholiques ont ouvert, en faveur de ceux qui les persécutent et

sèment la terreur au milieu de leurs fidèles, la fenêtre de la

repentance, à travers la confession.

Portant le combat de la libération du peuple sur le terrain «

mystique », ils viennent de planifier des journées de prières

spéciales pour obtenir du Très-Haut son pardon en faveur de tous ceux

qui font du mal à l’Eglise Catholique et à ses fidèles.

MOT DES PRETRES, RELIGIEUX ET RELIGIEUSES KINOIS A L’OCCASION DE LA

CELEBRATION DES OBSEQUES DES VICTIMES DE LA MARCHE PACIFIQUE DES

CHRETIENS du 21 Janvier 2018.

Eminence Cardinal Archevêque ;

Excellences Messeigneurs les Evêques Auxiliaires,

Distingués invités,

Nous prenons la parole au nom du presbyterium et de tous les

consacrés œuvrant dans l’archidiocèse de Kinshasa pour nous adresser

au pouvoir actuel de notre pays à l’occasion des funérailles

ecclésiastiques des victimes de la marche pacifique des chrétiens du

21 Janvier 2018. Il est vrai que nous nous sommes rassemblés

aujourd’hui pour prier en faveur de ces derniers morts dont une fille

qui se préparait à se consacrer à Dieu pour servir les pauvres. Il

est aussi vrai que lorsque nous pleurons ces morts du 21 Janvier, nous

sentons remonter en nous, les douleurs causées par les tueries du 31

décembre 2017 et le massacre de beaucoup d’autres congolais (plus de

huit millions parmi lesquels les évêques, les prêtres, les religieux

et les religieuses) qui sont morts partout dans notre pays depuis le

début de la tragédie que nous situons en 1997. Nous sommes venus

prier pour que le sang de ces dernières victimes mêlé au sang de

nombreux congolais massacrés innocemment ne reste pas sans féconder

les efforts des survivants que nous sommes.

Oui, lorsque nous pleurons et prions pour ces dernières victimes,

nous nous rappelons aussi l’amertume des souffrances morales et

physiques que le pouvoir en place fait subir aux chrétiens et aux

prêtres depuis le 31 décembre 2017. Nous sommes devenus la cible de

leur terreur. Une terreur jamais connue dans cette ville qui est allée

jusqu’à déshabiller publiquement un prêtre. Des prêtres sont

fréquemment molestés, insultés même à travers les médias de l’Etat,

brutalisés et kidnappés en plein exercice de leurs services pastoraux,

etc. Des cures et couvents qui constituaient des endroits les plus

sécurisants sont devenus des lieux d’insécurité. Aujourd’hui à 2h, les

prêtres de Saint Théophile de Kimbanseke ont été dévastés par des

bandits. C’est du jamais vu dans cette ville. Quel sacrilège et quelle

indignité pour un pays majoritairement chrétien !

C’est du dedans de cette lamentation que nous les prêtres, religieux

et religieuses voudrions, à l’instar des prophètes de l’Ancien

Testament, de Jésus-Christ lui-même et de ses apôtres, pleurer sur la

ville de Kinshasa et sur ses dirigeants politico-administratifs,

civils et militaires. Nous portons le combat de la libération du Congo

à son niveau mystique. Nous voudrions pleurer sur ce pays la

République Démocratique du Congo et sur ses dirigeants ainsi que leurs

alliés locaux et internationaux. Nous versons nos larmes en notre

qualité de Prêtre, de Prophète et de Roi. Nous sommes des milliers de

Congolais qui avons fait le sacrifice de notre vie à Dieu pour le

service des plus pauvres. Nous œuvrons sans but lucratif et nous nous

dévouons à offrir tous les jours des sacrifices spirituels et des

services sociaux dans des conditions inacceptables pour le bien de ce

pays.

Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes ni de gauche ni

de droite. Nous sommes des prêtres et en tant que tels, nous avons la

mission prophétique de veiller sur la bonne marche de la cité. Cette

mission prophétique qu’aucun politicien censé n’ignore est légale.

Malgré les grandes études que fait le prêtre, il ne se dérobe pas de

la mission que le Christ lui a confiée. Il est toujours à côté du

peuple. C’est ainsi que le prêtre peut s’exprimer sur la situation

actuelle avec beaucoup de certitude. Le prêtre voit la lumière où vous

voyez l’obscurité, il voit l’avenir où vous voyez le néant, il voit

l’espérance quand vous parlez de doute, il est sans peur quand vous,

vous versez dans l’anxiété, il s’ouvre à l’amour lorsque vous vous

enfermez dans la haine.

Si, en effet, vous les dirigeants, sentez l’obligation de réprimer

dans la violence le droit du peuple à la manifestation, tolérez aussi

que le prêtre ait l’obligation de dénoncer cette barbarie. Nous sommes

conscients de la confiance que vous faites à vos armes pour réprimer

les pauvres qui crient leur souffrance et leur désolation. Mais soyez

en sûrs, à vous les armes et à Dieu la victoire. Dieu est amour. Nous

croyons à son amour. La haine qui envahit aujourd’hui les cœurs de

beaucoup de nos dirigeants n’influencera en rien l’amour du Christ qui

habite le cœur du prêtre. Car le Christ est toute bonté. Nous vous

recommandons d’éviter toute sorte de stratégie inspirée par la peur,

la malveillance, la haine, l’égoïsme, la déloyauté. Inspirez-vous par

l’amour. Regardez autour de vous. Vous ne voyez rien ? Regardez à

votre intérieur. Vous ne sentez rien ? Le mal a pris possession de

notre cité. Un mal qui évolue comme un virus dans le cœur de tout le

peuple. Heureusement, il y a encore les fils du pays, les vrais fils

du pays, qui tiennent encore les torches allumées dans ce tohu-bohu

d’obscurité.

Le prêtre joue son rôle. Il ne se taira jamais parce que vous l’avez

molesté ou avez tué son confrère. Nous avons un devoir sacré de prier

pour le pays et ses dirigeants, de les accompagner par nos sages

conseils éclairés par la Parole de Dieu. Nous avons également le

droit de dénoncer les dérives des gestionnaires du pays pour préserver

l’avenir de la cité contre les maux multiformes qui caractérisent la

gestion calamiteuse de notre pays comme nous le déplorons tous depuis

ces dernières années. C’est fort de cela, que nous soutenons l’action

du Comité Laïc de Coordination tendant à obtenir l’application

intégrale des accords du 31 décembre 2016. Comment alors comprendre

que l’exercice d’une telle noble mission provoque la violence et

poussent les dirigeants du pays à s’en prendre aux prêtres ? Les

dirigeants politico-administratifs, civils et militaires de cette

ville et de ce pays qui se livrent à ce sacrilège savent-ils qu’ils se

rendent coupables de peines spirituelles qui peuvent leur être

infligées par le pouvoir sacerdotal dont les prêtres sont porteurs ?

Nous en appelons donc à la conscience de chacun. On ne protège pas son

pouvoir par des actes de sacrilège et de profanation. Pour votre

délivrance, vous qui avez commis et qui commettez encore des

profanations à l’endroit du sacré par vos actes, vos projets, vos

propositions ou vos interventions dans les médias, passez au

confessionnal. Beaucoup parmi vous êtes catholiques. Vous connaissez

bien l’Eglise ou par votre foi ou par la formation intellectuelle

reçue. Il ne peut y avoir l’inadéquation entre la foi que vous

proclamez à l’Eglise et l’exercice de votre pouvoir temporaire.

Quant à nous, prêtres, religieux et religieuses, nous vous

pardonnons. Nous sommes les hommes de Dieu. Il ne faut pas chercher à

nous intimider par des mensonges dans les médias, les appels de

menaces à la mort, des arrestations arbitraires, des projections pour

nous tendre des pièges afin qu’on vous laisse tranquille. Il faut

plutôt instaurer la justice et le droit. Vous verrez que vous serez

satisfait et fier de vos œuvres. Dans la situation actuelle, personne

n’est à l’aise. Cherchons la voie de l’amour et non des armes.

Travaillez pour le bien-être de tous et non pour l’argent.

Battons-nous pour construire la vérité et non le mensonge. Quelle que

soit la falsification, la vérité trouve toujours son sentier. Cessez

de gaspiller vos énergies pour vous renseigner sur nous. Car vous ne

trouverez rien d’autre sinon ce que vous connaissez déjà du prêtre ou

de la religieuse. Nous allons continuer à prier pour vous et pour

l’ensemble de notre pays. C’est pourquoi prêtres, religieux et

religieuses se consacrerons à des exercices spirituels spéciaux pour

l’expiation des péchés de tous ceux qui ont nui à l’Eglise et aux

innocents durant cette période difficile. Une intention particulière

est réservée aux dirigeants de cette ville et de ce pays. Et voici

notre agenda.

– Mercredi 14 février : mercredi des cendres et journée de sacrement

de pénitence

– Du jeudi 15 au samedi 17 février : 3 jours de jeûnes et prières avec

des thèmes répartis de la manière suivante : jeudi 15 (pour ceux qui

nous font souffrir), vendredi 16 (pour les chrétiens persécutés) et

samedi 17(pour la paix et la justice).

Les prières de ces trois jours sont aussi en connexion avec nos pères

les évêques qui seront en session extraordinaire de la Cenco.

– Vendredi 23 : journée de prière par la recommandation du Pape

Nous demandons aux fidèles d’être du même cœur avec leurs prêtres.

Que vive notre Dieu

Que vive notre Eglise

Que vive l’Etat de droit en RDC

Au nom de tous les prêtres, religieux et religieuses nous vous remercions.

Abbé Jean-Marie KONDE (rapporteur)