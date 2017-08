Mémo du Rassemblement à la CENI : opération « Kabila dégage… » après le 30 septembre 2017

Jean Bertrand Ewanga, Laurent Batumona, Kovo Ingila, Lwakabwanga Abraham et compagnie, tous membres du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, se sont présentés au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) hier mercredi 2 août 2017 à la mi-journée.

Conduite par Jean Bertrand Ewanga, la délégation est venue déposer un mémorandum auprès du président de cette institution d’appui à la démocratie, Corneille Nangaa Yobeluo, qui l’a du reste reçu en mains propres. Aussitôt après cette formalité et des échanges à huis clos entre les deux parties, l’homme qui faisait office de porte-parole du Rassemblement a déclaré à la presse qu’ils ont interpellé la CENI au

sujet du non respect du délai butoir du 31 juillet 2017 pour la

clôture des opérations d’enrôlement et la publication du fichier

électoral.

Il martelé que si le calendrier électoral n’est pas rendu public le

1er septembre 2017 au plus tard et si le corps électoral n’est pas

convoqué le 30 septembre 2017 au plus tard, le Rassemblement va

lancer, à compter du 1er octobre 2017, l’opération « Kabila dégage… »,

afin de pousser, par des actions pacifiques, le Chef de l’Etat vers la

porte de sortie, lui qui refuse de quitter le pouvoir par des voies

démocratiques.

Jean-Bertrand Ewanga a confirmé, dans la foulée, que les journées du

mardi 8 et mercredi 9 août prochain sont décrétées « villes mortes »

sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo, en guise

d’avertissement au Président de la République et à sa famille

politique, présentement engagés dans la voie d’un nouveau glissement

du calendrier électoral.

Entre autres preuves de la mauvaise foi de la Majorité présidentielle,

Ewanga a fait état du refus délibéré du gouvernement de mettre à la

disposition de la CENI les moyens financiers dont elle a besoin pour

boucler les opérations préélectorales.

S’adressant à son tour à la presse, Corneille Nangaa a indiqué avoir

pris acte du mémorandum du Rassemblement et des observations lui

faites, de vive voix, par ses délégués. Cependant, il a tenu à

rappeler à l’attention de l’opinion tant nationale qu’internationale

les différentes difficultés auxquelles son institution fait faire face

pour finaliser les opérations restantes du présent cycle électoral. Au

plan financier, la CENI a besoin d’au moins 140 millions dollars

américains pour nettoyer complètement le fichier électoral. En ce qui

concerne l’aspect légal, il lui faut deux lois, notamment celle

relative à la répartition des sièges dans les circonscriptions

électorales et la loi électorale actualisée. Le président de la CENI a

évoqué également les poches d’insécurité dans certaines contrées du

pays, dont le Kasaï, qui risquent de perturber le processus électoral.

S’agissant du toilettage du fichier électoral, il a promis de publier

partiellement les statistiques des électeurs déjà enrôlés. Corneille

Nangaa a toutefois signalé que ces données sont susceptibles de

connaître des modifications après la clôture des opérations

préélectorales.

Dorcas NSOMUE

Mémo du Rassemblement à l’attention de

Monsieur Corneille Nangaa, Président de la CENI

1. L’Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de

Kinshasa, signé le 31 décembre 2016 dispose en son point 111.1.2. que

la durée maximale pour la réalisation des opérations préélectorales et

électorales conformément à la séquence des scrutins convenue est de 12

mois à dater du 31 décembre 2016 ;

2. Invité à ce grand rendez-vous de l’histoire de notre pays, le

Président de la CENI, Monsieur Corneille NANGAA, a affirmé sans

ambiguïté être capable d’organiser les élections dans le délai de 12

mois;

3. En ce qui concerne la complexité de combiner les 3 scrutins, il a

été mis dans l’Accord au point IV.2. l’éventualité de découpler les

scrutins et apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement des

élections, étant entendu que l’élection présidentielle devra être

organisée avant le 31 décembre 2017 ;

4. Conformément aux dispositions de l’article 73 de la Constitution,

le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoqué

par la CENI, quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat du

Président en exercice prolongé par l’Accord;

5. La non publication par la CENI du calendrier électoral, en se

réfugiant derrière des considérations étrangères comme la mise en

place du CNSA, est une violation des dispositions de l’article 211 de

la Constitution qui confient à la seule CENI la mission de

l’organisation du processus électoral et référendaire;

6. Le Rassemblement rappelle que ni la Constitution, ni les lois de la

République et, encore moins, l’Accord de la Saint Sylvestre ne donnent

pouvoir au Président de la CENI ou à une quelconque institution de la

République de renvoyer ou de reporter une élection, et, de surcroit

celle prévue par la loi suprême; l’Accord politique global et inclusif

du Centre interdiocésain n’a prévu, comme mentionné ci-haut, que la

possibilité d’ajustement de la séquence électorale à trois scrutins

initialement prévue, s’il advenait un cas de force majeure qui ne

permettrait plus un couplage de la présidentielle, de législatives et

de provinciales ;

8. A cet effet, le Rassemblement exige:

a. la publication du calendrier électoral au plus tard le 1er

septembre 2017 en vue de respecter le délai pour la convocation du

corps électoral pour le scrutin présidentiel;

b. la publication des résultats des opérations d’enrôlement des

électeurs au plus tard le 31 juillet 2017 par la CENI comme elle s’y

est engagée ;

c. la convocation de l’électorat au plus tard le 30 septembre 2017 ;

9. la présente démarche du Rassemblement vise à tirer la sonnette

d’alarme afin d’éviter le pire que le déchainement spontané de la

colère d’un peuple désenchanté peut provoquer dans un proche avenir

s’il n’y a aucune assurance de la tenue effective ne fut ce que de

l’élection présidentielle au plus tard le 31 décembre 2017.

Fait à Kinshasa, le 26 juillet 2017

Président du Rassemblement

Félix Tshisekedi