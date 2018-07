Mémo à l’attention du Président du CNSA en rapport avec la dangerosité de la machine à voter

En réponse à l’appel lancé à tous les Congolais disposant d’une

expertise avérée et détenant les informations sur la dangerosité et le

caractère peu fiable de la machine à voter, nous vous adressons le

présent mémo afin d’éclairer votre religion. Mais avant toute chose,

nous tenons à vous faire remarquer que les élections étant avant toute

chose un processus éminemment politique, leur réussite ne saurait

s’apprécier uniquement à l’aune de l’accomplissement satisfaisant de

leur organisation technique. Ce qui n’est pas d’ailleurs évident pour

le cas d’espèce.

En effet, le problème tel que posé par le CNSA (Conseil National de

Suivi de l’Accord) ne concerne que l’aspect technique de la machine à

voter, alors que la problématique est plutôt globale et devra prendre

en compte d’autres aspects, notamment sémantique, juridique,

politique, financier et éthique, en vue de saisir la question dans son

entièreté.

A toutes fins utiles, nous joignons à ce mémo notre ouvrage paru fin

mars 2018 intitulé «Qu’est-ce que le vote électronique ? Qu’est-ce que

la machine à voter ? Ceni : un choix hypothétique et peu rassurant».

A. ASPECT SEMANTIQUE

1. Depuis début septembre 2017 que la CENI entreprend de faire

accréditer le nouveau mode de votation, à savoir «le vote électronique

via la machine à voter» qu’elle a appelé tour à tour «vote

semi-électronique», «machine à voter» et «imprimante», elle n’a jamais

défini ni donné des contenus à tous ces concepts, à telle enseigne que

les citoyens lambda, voire beaucoup d’intellectuels congolais, ne

savent pas de quoi l’on parle ou de quoi il s’agit. En plus, elle est

caractérisée par une volatilité dans son utilisation. Dans un premier

temps, elle a utilisé le concept «vote semi-électronique», alors

qu’elle a produit un document interne en PowerPoint intitulé

«Présentation du vote électronique», puis «machine à voter», et enfin

«imprimante».

2. La CENI et certains experts électoraux congolais assimilent le

«vote électronique» au «vote par Internet » et réduisent la «machine à

voter » à une «imprimante». Par ailleurs, les dirigeants de la CENI,

en l’occurrence le Rapporteur Jean-Pierre Kalamba, laissent entendre

que le mode de votation proposé ne peut être qualifié d’électronique

parce que les machines à voter ne sont pas réseautées, c’est-à-dire ne

sont pas connectées entre elles.

3. De telles appréhensions sont, pour le moins, abjectes et

simplistes. Elles ne s’inscrivent pas dans la ligne de ce qui est

jusque-là admis universellement sur le «vote électronique».

4. Ingénieure et Docteur en informatique, Maître des conférences en

informatique à l’Université de Nantes, membre du Laboratoire des

Sciences du Numérique de Nantes, et Vice-Présidente de l’«Observatoire

du vote», un centre d’études sur le vote électronique basé à Paris et

à Bruxelles, Chantal Enguehard note qu’un «système de vote

électronique»/«dispositif de vote électronique» se définit comme «un

ensemble de matériels et logiciels réalisant le recueil et/ou le

décompte de suffrages». Il regroupe ainsi toutes les formes de vote

faisant intervenir un dispositif informatique. Quant à Laurence

Favier, Professeur des sciences de l’information et de la

communication à l’Université de Lille-II, «le vote électronique

consiste à utiliser les technologies de l’informatique et des

télécommunications dans le processus de vote». Bref, le recours aux

composants informatiques dans les procédures de vote confère le

qualificatif «électronique» au vote.

5. Le «vote électronique» se révèle être un terme générique. Il couvre

en fait divers moyens de vote : le «vote par Internet », le vote par

«machine à voter», le «vote par téléphone» avec serveur vocal

interactif, le «vote par SMS» et le «vote par boitier» tel qu’on peut

le voir dans les jeux télévisés, les assemblées d’actionnaires ou de

parlementaires. Il y a aussi, notamment, le «vote par stylo

électronique». Il va donc de soi que le vote électronique ne peut être

limité qu’à l’usage de l’Internet. Il s’étend aussi, notamment, à la

«machine à voter».

6. La «machine à voter» n’est rien d’autre qu’un ordinateur permettant

de voter. D’une conception très simplifiée, celui-ci est conçu pour

recueillir le choix exprimé par chaque électeur à l’aide d’une

pression sur un bouton, d’un appui du doigt sur l’écran tactile, ou de

la saisie d’un numéro. La CENI a fait le choix du système par écran

tactile. Dans tout cela, le principe reste le même : les choix sont

directement enregistrés en mémoire. Ce n’est nullement une imprimante.

Une imprimante, quoiqu’incorporée dans l’ordinateur comme c’est le cas

avec la machine de la CENI, reste un périphérique. Elle ne peut

imprimer si elle n’est pas connectée à un ordinateur dans lequel elle

est configurée et duquel elle reçoit des instructions via le

logiciel.

7. «Ordinateur de vote» (OdV), la «machine à voter» est aussi appelée

«urne électronique». Pour mémoire, l’expression «machine à voter» est

restée de manière impropre dans la législation française. C’est en

1969 que la «machine à voter», alors mécanique, a été codifiée en

France. Malgré l’évolution de la technologie, cette expression est

restée si bien qu’elle désigne aujourd’hui l’ordinateur de vote.

8. La «machine à voter» ou l’ «Ordinateur de vote» (OdV) se décline

selon différentes modalités à savoir : Ordinateur de Vote avec

Bulletin Dématérialisé (OdV-BD), c’est le DRE (Direct Recording

Electronic) rejeté par la communauté scientifique internationale

depuis 2004, faute de transparence ; Ordinateur de Vote avec Bulletin

Matérialisé (OdV-BM) qui recouvre plusieurs formes, en l’occurrence :

«Ordinateur de vote avec Bulletin Matérialisé à posteriori»,

«Ordinateur de vote avec Bulletin de vote Matérialisé Vérifié par

chaque Électeur» (OdV-BMVÉ), «Ordinateur de Vote avec Bulletin de vote

Matérialisé et Numérisé» (OdV-BMN), «Ordinateur de Vote avec Bulletin

de vote Matérialisé sans dépouillement» (OdV-BMsD).

9. La «machine à voter» de la CENI s’apparente à l’OdV-BMN,

c’est-à-dire l’Ordinateur de vote avec bulletin de vote matérialisé et

numérisé. Cela entre dans la gamme des scanners optiques.

10. Cet aperçu scientifique jette ainsi la lumière sur la «machine à

voter» qui est une modalité du vote électronique. Donc, quand on parle

de la «machine à voter», il s’agit bel et bien du vote électronique.

Que lesdites machines soient interconnectées ou pas.

11. Il appartient donc aux Congolais, comme sous d’autres cieux, de

donner au concept, eu égard à ce qui est universellement accepté, un

entendement commun et le codifier au travers de leur législation.

12. En France, par exemple, quand on parle du «vote électronique», il

s’agit du «vote par Internet» et par la «machine à voter», tandis

qu’en Suisse, il s’agit du «vote par Internet». Cela est consigné dans

la loi et vaut pour tous les pays qui recourent à ce moyen de vote.

C’est un moyen d’expression des suffrages.

13. La législation congolaise se doit donc de codifier le «vote

électronique» si une option est prise en ce sens afin de lui donner un

entendement commun et impersonnel qui va s’imposer à tout le monde

afin de ne pas être soumis au gré de vagues de la CENI.

B. ASPECT JURIDIQUE

14. La «machine à voter» CENI ne repose sur aucun fondement juridique.

L’article 47 de la loi électorale révisée du 24 décembre 2017 stipule

que «le vote se fait soit par bulletin papier soit par vote

électronique», tandis que l’article 237 ter dispose qu’«on ne peut

appliquer le vote électronique pour les élections en cours».

Il ressort de l’article 47, ainsi que relevé ci-haut, que le «vote

électronique» ou «bulletin papier» est un moyen d’expression des

suffrages, donc une matière qui relève de la loi.

15. C’est lorsque l’Assemblée nationale, pour ne pas dire le

Parlement, a rejeté en décembre 2017 la suppression de l’article 237

ter envisagée dans le projet d’amendement de la loi électorale élaboré

par le Gouvernement, avec le concours de la CENI, que celle-ci est

passée du «vote semi-électronique» à la «machine à voter», soulignant,

de ce fait, qu’elle ne fait pas le vote électronique mais plutôt la

«machine à voter».

16. Face à ces dispositions légales, la Centrale électorale rétorque :

– D’une part qu’il ne s’agit pas du «vote électronique», mais plutôt

de la «machine à voter», de l’ «imprimante», voire du «vote manuel

assisté par la machine à voter». Cela en contradiction avec ce qui est

scientifiquement et universellement admis dans l’univers du «vote

électronique» tel que relevé ci-haut. Avec l’introduction de la

«machine à voter» qui est une modalité du «vote électronique», la CENI

est de plain-pied dans le «vote électronique ». D’où tire-t-elle

alors la prérogative pour ce faire ? Ni son calendrier électoral

publié le 05 novembre 2017, ni la loi électorale révisée promulguée le

24 décembre 2017 n’en font pas mention. Par contre, les activités 39

et 40 de son calendrier électoral font allusion aux bulletins papiers.

Cela à commencer par leur conception et production jusqu’à leur

déploiement sur le terrain.

– D’autre part, c’est ce que le Président Corneille Nangaa a déclaré

aux jeunes le 24 avril 2018 à la Maison des élections, la «machine à

voter n’est pas une option, mais une décision qui relève des

attributions constitutionnelles de la CENI. Le processus est

irréversible vers les élections du 23 décembre 2018, nous irons à ces

scrutins avec la machine à voter». En effet, les actes de la CENI sont

pris sur base de décisions. Mais sur base de quelle décision la

«machine à voter» a-t-elle été consacrée ? Même alors, cela en

conformité avec quelle loi ? Point n’est besoin de rappeler que le

«vote électronique» relève du domaine de la loi, apanage du Parlement

et non d’une Autorité administrative, soit-elle la CENI. Son

indépendance ne lui donne pas mandat de légiférer. Il n’y a aucune

disposition constitutionnelle ni légale conférant à la CENI la

prérogative de légiférer. C’est une usurpation.

Le caractère arbitraire et illégal de l’option de la CENI est

corroboré par la déclaration faite en son temps par M.Gustave

Bindimono, membre de la plénière, selon laquelle le dossier de la

«machine à voter» n’a jamais été discuté au niveau de la plénière.

17. Le «Règlement technique» fait également défaut à la CENI. Edicté

sur base de la loi par le Ministère ayant en charge les élections,

c’est le cas en France, ce document énonce les principes et les

exigences, liés aux lois et contraintes électorales, auxquels la

«machine à voter» (ordinateur de vote) doit répondre. En France, le

«Règlement technique» énonce 17 principes et 114 exigences.

18. Cet instrument est utile tant pour les organismes désignés par le

Gouvernement pour certifier la «machine à voter» que pour ses

fabricants et ses fournisseurs. Comme quoi la «machine à voter» n’est

pas un ordinateur ordinaire qu’on trouve dans le commerce. Sur base

alors de quel «Règlement technique», et en conformité avec quelle loi,

les machines CENI sont-elles fabriquées ?

19. Ce document, qui n’est pas confidentiel, a-t-il été élaboré par la

CENI ? Dans ce cas, il doit être rendu public pour qu’il serve dans le

cas d’un éventuel audit de la «machine à voter» en rapport avec

l’appel d’appel d’offre international y relatif lancé le 10 avril

2018.

20. Le «vote électronique» pose également problème en matière de

contentieux électoraux, faute de preuves matérielles. En dehors des

résultats, les PV imprimés par l’OdV mentionnent-ils d’autres détails

sur les éventuels incidents survenus au cours du scrutin et

l’assistance dont serait l’objet la multitude des électeurs ? Par

ailleurs, le «vote électronique» échappe aux juges congolais, sans

savoir informatique avéré comme, du reste, la population. Si une

frilosité s’observe dans le chef des magistrats belges quant à ce,

qu’en serait-il de leurs homologues congolais sans aucune formation à

ce sujet ?

C. ASPECT POLITIQUE

21. Comme relevé ci-haut, les élections sont, avant toute chose, un

processus éminemment politique. Leur réussite ne saurait s’apprécier

uniquement à l’aune de l’accomplissement satisfaisant de leur

organisation technique. Elles requièrent un consensus, ne fût-ce que

minimum, de la classe politique et d’autres forces vives de la nation

autour de la CENI d’abord et, ensuite entre celle-ci et les acteurs

politiques sur les normes efficientes devant présider à leur tenue.

22. Il n’existe point de consensus, ne fût-ce que minimal, sur la

«machine à voter», alors qu’en sa qualité d’organe principal de

gestion des élections, la Centrale électorale a la responsabilité

primaire d’assurer qu’un tel consensus existe. Bien au contraire, elle

use et abuse d’arguments d’autorité, de pétitions de principe et

d’oppositions de principe sans se confronter à la réalité au sens

élargi.

23. La CENI souffre d’un manque de crédibilité, parce que loin de

réunir les conditions d’indépendance, d’impartialité et de neutralité

nécessaires à l’exercice de ses attributions.

24. Raison pour laquelle, d’une part, l’Accord de la Saint Sylvestre a

appelé à sa restructuration et, d’autre part, les Nations unies ont,

fin septembre 2017, demandé, en marge de la 72ème session ordinaire de

son Assemblée générale, qu’on adjoigne à la Centrale électorale

congolaise un Comité international d’experts pour l’accompagner dans

sa mission, chose non effective jusqu’à ce jour. De même que pour sa

restructuration, le Délégué de l’UDPS en remplacement du Rapporteur

Jean-Pierre Kalamba se fait toujours attendre.

D. ASPECT TECHNIQUE

25. La CENI surfe sur ce qui apparaît comme avantages pour faire

accréditer la «machine à voter». Il s’agit notamment de : la fiabilité

; la maîtrise de la fraude ; la réduction de la taille du bulletin de

vote ; la réduction du nombre des bureaux de vote ; la réduction du

temps de vote ; la rapidité des opérations et la réduction de la

période d’attente de l’annonce des résultats.

26. Elle passe sous silence des désavantages que peut présenter ce

mode de votation, telles l’opacité du système qui entraîne la

possibilité de «bourrage électronique d’urnes» ; la possibilité

d’orienter le vote des indécis ; la possibilité de remplacer le vote

affiché par un vote réellement décompté différent ; l’éventualité

d’une panne et le dysfonctionnement de la machine, la possibilité

d’avoir un logiciel bogué ou des erreurs dans les programmes qui

équipent l’ordinateur à divers échelons.

27. Le tendon d’Achille du «vote électronique» se résume en termes de

Sécurité et de Transparence. Plusieurs défis sont ainsi à relever en

ce qui concerne la «machine à voter» sur le plan technique, à savoir

défi de la complexité de la procédure de vote, défi du temps de vote

et celui de la proclamation des résultats, défi de la transparence des

opérations électorales et défi du fonctionnement de la machine.

1°. Défi de la complexité de la procédure de vote

La description sur papier des étapes électroniques du vote tel que

décrit dans le document interne de la CENI sus évoqué paraît simple.

Mais, la réalité peut s’avérer compliquée pour la majorité d’électeurs

appelés, dans un pays où le taux de pénétration des NTIC est très

faible, à avoir une certaine aptitude technique pour jouir de leurs

droits de citoyens. La campagne de vulgarisation en cours n’y change

presque rien. Elle ne va pas non seulement toucher tout le monde, mais

on n’acquiert pas aussi la maîtrise d’une machine en la manipulant une

seule fois et pour la première fois.

Par ailleurs, il y a risque de se retrouver en face d’un cas de

figure où ce sont les agents électoraux formés de la CENI qui votent à

la place d’une majorité d’électeurs. Conséquence : le vote ne serait

donc plus secret.

2°. Défi du temps de vote et celui de la proclamation des résultats

L’un des avantages indéniables du vote électronique est la compilation

automatique (agrégation) des résultats et la production en temps réel

des PV des résultats. Toutefois, l’on ne doit pas perdre de vue le

temps supplémentaire dû à la complexité de la procédure de vote. Déjà,

on est désillusionné en Europe où le taux de pénétration des NTIC est

plus élevé : des gens mettent souvent plus de temps que prévu. Ainsi

donc, le gain de temps attribué au «vote électronique» est assez

relatif. La proclamation des résultats pourrait l’être en temps réel,

si on ne prend pas en compte le dépouillement manuel qui sera plus

long. Pourtant, celui-ci sert de contre-vérification. L’existence d’un

dépouillement manuel, à côté de celui électronique, n’a pas empêché de

graves irrégularités qui ont conduit à l’annulation des résultats au

Kenya.

3°. Défi de la transparence des opérations électorales

La transparence confère au vote son intégrité, sa légitimité et sa

réussite. Elle constitue, cependant, le côté face du tendon d’Achille

des votes électroniques, en ce que l’une de leurs caractéristiques

c’est qu’ils comportent des étapes inaccessibles aux observateurs

électoraux et aux témoins des partis politiques, voire des électeurs.

La programmation initiale (déterminante pour tout le processus de

vote), l’agrégation des données électorales, la transmission cryptée

et sécurisée de ces données des bureaux de vote vers le serveur de

collecte, la gestion de la base des données, etc. seront des étapes

gérées par les seuls opérateurs de la CENI sans aucune observation

indépendante.

Le logiciel libre se révèle être une condition nécessaire à la

transparence du «vote électronique». Mais, quand bien même les

programmes de gestion des élections sont publics, il appert que la

proportion d’électeurs disposant des connaissances nécessaires pour

les expertiser est infime. De la sorte, on passe de la démocratie à la

«technocratie». Aussi, faudrait-il être encore certain que les codes

étudiés sont bien les mêmes que ceux utilisés lors des votations.

Toute la problématique pour la «machine à voter» de la CENI, c’est

celle de savoir si la Centrale électorale est à même de mettre à la

disposition des investigateurs le «code source», entendu comme

description méthodique, et dans les moindres détails, de tout ce que

fait le logiciel, et en ce compris le langage utilisé. Mais avec la

récente déclaration du Président Corneille Nangaa sur RFI selon

laquelle «on ne peut pas aller d’audit en audit», il y a plus de

probabilité que l’expertise de cette machine tel que voulu par la

CENCO n’ait pas lieu. Déjà, les experts britanniques qui se sont

montrés disponibles pour ce faire n’ont pas été autorisés à le faire.

Pour mémoire, le «code source» reste secret et propriété de son

concepteur. Sans lui, on ne peut qu’observer le comportement apparent

de l’exécutable. Des fonctionnalités cachées (oeuf de Pâques, cheat

codes, backdoors…) ne se révéleront pas si on ne connaît pas

l’astuce pour les déclencher. Ceci revient à dire que le logiciel peut

être bogué dans l’intention de tricher. Pionnier dans le développement

d’outils d’observation du «vote électronique», le Centre Carter

retient aussi la possibilité toujours réelle de la manipulation

interne des données. Et pour sa part, l’OSCE (Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe) est on ne peut plus

intransigeante : «Quels que soient les bénéfices qui peuvent être

attribués à l’utilisation du vote électronique, ils le sont au

détriment de la transparence et de l’observabilité dans de nombreux

cas et, par conséquent, potentiellement, au détriment de l’intégrité

électorale et de la confiance du public.» Pour cause : de nombreuses

informations restent inconnues. C’est, entre autres, les langages de

programmation et les systèmes de gestion de bases de données utilisés,

la structure des programmes et du stockage des données et les systèmes

de contrôle des communications par Internet.

Par ailleurs, l’impression du bulletin papier par la machine ne

constitue pas en soi une garantie. L’étape de vérification

individuelle est facultative. Si le bulletin imprimé est de mauvaise

qualité, utilise une police de caractères de petite taille, ou si

l’électeur doit faire un effort, même minimal pour le voir (par

exemple, déplacer son regard), il est probable qu’un grand nombre

d’électeurs ne le vérifieront pas. Ce phénomène a pu être constaté,

notamment, au Brésil où les électeurs doivent souvent effectuer

plusieurs votes à la suite les uns des autres. Ce sera le cas en RDC

avec trois scrutins. La Belgique a vécu aussi cette situation. En

France, les observations directes ou relevées sur les procès-verbaux

de bureaux de vote montrent aussi que des électeurs ne vérifient pas

l’écran de contrôle. Que peut-il advenir en RDC où il y a un fort taux

d’analphabètes et de cyber-analphabètes ?

4°. Défi du fonctionnement optimal des machines à voter

L’autre élément constituant le tendon d’Achille du «vote

électronique», c’est la sécurité entendue comme conjonction de la

sûreté et de la fiabilité.

Il est donc question de rassurer que le système ne peut être altéré et

que la «machine à voter» est à l’abri des pannes. Il est question

également de rassurer que, en tout lieu et pendant toute la période de

vote, l’énergie sera disponible pour le fonctionnement de ces machines

et qu’aucun souci ne se justifierait en cas d’avaries sur celles-ci.

Si la CENI assure qu’un stock de machines sera pré-positionné pour

remplacer au pied levé les défaillantes dans les bureaux les plus

reculés le jour du vote et que celles-ci ont des piles avec une

autonomie suffisante, elle n’indique pas pour autant combien de

techniciens seront formés pour couvrir la vaste étendue du territoire

national et quels moyens seront mis à leur disposition pour rejoindre

au plus vite des coins situés aux confins du pays où l’accès est

difficile.

Malgré les assurances de la CENI, il n’existe pas de sécurité absolue

pour le système de «vote électronique» et celui-ci n’est pas à l’abri

des pannes qui peuvent surgir à tout moment.

E. ASPECT ECONOMIQUE

28. La réduction du coût global des élections reste le leitmotiv de la

CENI, avec comme enjeu majeur la diminution de la taille du bulletin

de vote. Ce qui induit le coût des élections. Il y aura davantage

économie d’argent si le gain de temps est effectif dans les procédures

de vote et dans la proclamation des résultats.

29. La question de la taille du bulletin qui s’est posée en 2011 avec

la pléthore de candidats semble avoir trouvé une solution au regard de

la loi électorale révisée du 24 décembre 2018. En effet, l’institution

du seuil de représentativité légal pour aussi bien pour les

législatives nationales (1 %) et les provinciales (3 %) et la révision

à la hausse du cautionnement payé cette fois-ci par siège visé et non

par liste, avec comme corollaire la propension au regroupement

politique, vont induire le nombre de candidats, et par ricochet la

taille des bulletins de vote et le coût des élections. En sus, les

partis politiques étant pour la plupart pauvre, beaucoup d’entre eux

vont manquer d’argent pour aligner des candidats.

30. Par ailleurs, le ratio – entre le coût dû à l’impression des

bulletins de vote (en ce compris la logistique et autres frais y

afférents pour leur déploiement et le ramassage des plis électoraux)

et celui résultant des machines à voter ainsi que les frais connexes

(formation des agents, maintenance, salaires, etc.) – aurait été un

bon indicateur sur les économies à réaliser.

31. Sur un budget total de 432 642 693 USD pour les 3 élections de

décembre 2018, le poste des machines à voter mobilise 157 723 500 USD

pour un total de 105 149 exemplaires, à raison de 1500 USD la pièce,

soit 36 %, près de la moitié du budget total. Pourtant, en 2011, les

bulletins de vote, tous frais compris, ont coûté 34 millions USD selon

la Députée nationale Eve Bazaiba et 37 millions d’après le Président

Corneille Nangaa.

32. Il y a donc un doute sérieux sur les prétendus allègements des

coûts financiers. En Belgique, on reproche au «vote électronique» son

coût estimé, par le ministère de l’Intérieur, à 4,5 € par scrutin et

par électeur, au lieu de 1,5 € pour le vote par les moyens

traditionnels, ainsi que sa difficulté d’utilisation qui entraîne de

longues files d’attente. Les Pays-Bas, fabricants des machines à

voter, ont renoncé en 2008 au «vote électronique» à cause de son coût

élevé et du manque de transparence, alors que celui-ci couvrait 90 %

du corps électoral.

33. Il reste à connaître la durée de vie de la «machine à voter» CENI

parce qu’un investissement de cet ordre ne doit pas durer juste le

temps du processus électoral en cours. Une question cependant : quid

de leur entretien et de leur stockage ? Personne ne sait ce qu’il est

advenu des kits d’enrôlement d’électeurs utilisés en 2006 et 2011 et

dans quel état ils étaient 5 ou 10 ans après.

F. ASPECT ETHIQUE

34. Les conditions les plus opaques dans lesquelles le marché

CENI-Miru Systems a été conclu posent non seulement un problème

d’éthique, mais aussi de garantie pour ces machines.

35. Ce marché viole l’esprit des articles 44 et 45 de la loi sur les

marchés publics évoqués pour les besoins de la cause par la CENI.

36. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchés dits spéciaux,

c’est-à-dire ne relevant ni globalement ni en partie des marchés par

appel d’offre ou de gré à gré. Elles concernent l’acquisition des

équipements ou fournitures et les prestations de toute nature

strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux

intérêts stratégiques de l’État. Or, dans le cas d’espèce, les

élections n’entrent pas en ligne de compte.

37. Par conséquent, le Décret du Premier ministre validant la

transaction, quoique délibéré en Conseil des ministres, viole l’esprit

des articles précités. Il va aussi à l’encontre des articles 42 et 43.

Du fait notamment que Miru Systems n’ayant pas presté en RDC dans le

passé, son expertise ne peut d’emblée être déclarée avérée. En sus,

elle n’est pas le seul fournisseur du matériel électoral électronique

au monde ou le seul prestataire des services s’y rapportant. Par

ailleurs, le certificat de non objection délivré par l’ARMP (Autorité

de régulation des marchés publics) procède, finalement, d’un non-sens

dans un marché de gré à gré.

38. Les machines à voter CENI n’offrent, d’autre part, aucune

garantie. Faute de Règlement technique, l’on ne sait sur base de quels

principes et exigences elles sont fabriquées. D’où il ne serait pas

exagéré de croire que l’audit en vue de sa certification initié par la

CENI et pour lequel un appel d’offre international a été lancé, n’est

pas moins de la poudre aux yeux. La dernière déclaration du Président

Corneille Nangaa sur RFI en fait foi.

39. La méfiance vis-à-vis de ces machines s’amplifie avec, notamment,

les récriminations du Gouvernement sud-coréen via son ambassade en RDC

et de la NEC (Commission Electorale Nationale de Corée), ainsi que

toutes les révélations faites par la presse internationale et

sud-coréenne. Une plainte est même pendante en Corée contre l’ancien

Secrétaire général de l’AWEB pour «entrave aux procédures de passation

de marché», «pratique commerciale abusive» et «violation de la loi sur

la gestion des subventions».

40. Le prix exorbitant de ces machines, à savoir 1500 $ la pièce alors

que le coût normal serait de 400 $, rajoute à la méfiance.

41. Ce marché n’est pas moins un délit d’initié étant donné que le

fils du Vice-Président de la CENI Norbert Basengezi, en l’occurrence

Marcelin Mukolo Basengezi, autrefois sociétaire de Miru Systems dans

les transactions avec la CENI, s’est retrouvé par la suite Conseiller

en charge des NTIC du Président Corneille Nangaa et pièce non moins

importante dans les tractations avec son ancienne société pour le

compte de la Centrale électorale congolaise ; tractations qui ont

abouti, mai 2017, à l’engagement discret entre les deux parties.

42. Par ailleurs, d’aucuns se posent des questions sur les vraies

raisons de la démission de Jonathan Nseke, ancien Directeur de

l’Informatique de la CENI et gestionnaire du Dossier Miru Sytems,

étant donné que son intérim est assumé par Marcelin Mukolo Basengezi

dont les accointances avec la firme sud-coréenne se passe de tout

commentaire.

43. Il est de bon aloi pour la manifestation de la vérité dans ce

Dossier que l’ancien Directeur de l’Informatique de la CENI soit

approché afin de donner ses avis techniques, notamment sur la «machine

à voter».

CONCLUSION

44. De façon générale, le vote électronique ne paraît pas répondre aux

espoirs qu’il a nourris : aucune économie substantielle sur

l’impression des bulletins car ce coût est marginal dans le coût d’une

élection ; explosion des files d’attente ; remise en cause de la

confidentialité du scrutin du fait que de nombreuses personnes se font

aider dans l’expression même du vote ; différences constatées entre

les voix exprimées par la machine et les émargements, pas de

recomptage des voix ; transparence hypothétique par manque de contrôle

citoyen ; fiabilité relative, aucun système informatique n’étant sans

failles, etc. Non sans compter des multiples incidents survenus lors

des votes.

45. De ce fait, bien des pays, plus avancés technologiquement que la

RDC, voire nantis, sont dubitatifs quant à la modernisation de la vie

politique par le biais du «vote électronique».

46. Certains restent prudents en restreignant son usage ou l’abordent

avec pragmatisme et sans précipitation ; d’autres ont carrément mis

fin à l’expérience C’est le cas des Pays-Bas (2008), de l’Allemagne

(2009) et de l’Irlande (2012). La France et la Belgique observent un

moratoire il y a plus de 10 ans pour le développement du vote

électronique. L’Espagne, fabricant des machines, procède à des tests

sans valeur juridique. La Grande Bretagne, dont l’entreprise

Smartmatic se veut leader mondial du «vote électronique», a fait une

expérience ratée en 2003 avec les élections locales. Toutefois,

d’autres pays, du reste très peu nombreux, élargissent son usage.

C’est le cas de l’Estonie avec le vote par Internet. Le Brésil a dû

mettre 10 ans, à partir de 1996, pour élargir ce mode de votation. La

Namibie, avec moins de 2 millions d’habitants, a codifié le «vote

électronique» en 2009 pour l’appliquer en 2014.

47. Au lieu donc de multiplier des entraves aux élections crédibles et

transparentes, la CENI devrait plutôt s’investir dans la quête de

l’assainissement du processus électoral en utilisant des voies qui

sécurisent tout le monde, et ce sans préjudice aux dispositions

légales et réglementaires en la matière.

48. Le «vote électronique» est plus qu’un simple défi technique et

administratif, il se doit d’être démocratiquement irréprochable et le

plus transparent possible.

49. Son tendon d’Achille reste la sécurité et la transparence. Malgré

les efforts de sécurisation dont ne cessent de se prévaloir les

fabricants des machines, cet objectif, du reste théorique, est

hypothétique et hors de portée de l’industrie informatique.

50. Toutefois, ce naissant mode de vote a donné lieu à un nouveau

marché potentiellement très juteux dont plusieurs entreprises se sont

emparées et exercent un très fort lobbying auprès des gouvernements.

51. Avec un fichier électoral, premier fondement de la crédibilité des

élections, qui pose encore problème avec 16,6 % des électeurs sans

empreintes digitales et 0,34 % de doublons, la «machine à voter» n’est

pas moins une étincelle susceptible de conduire à une conflagration du

pays qui ploie, du reste, sous une crise multiforme.

52. Cela étant, la CENI, le Gouvernement congolais et Miru Systems

engagent leur responsabilité dans ce qui adviendrait comme troubles en

RDC découlant des faux résultats dus à la «machine à voter».

53. Pour prévenir le chaos, les forces progressistes et la vraie

société civile sont en droit de saisir la justice tant nationale

qu’internationale, y compris la Cour Suprême de Justice sud-coréenne

pour interdire non seulement la fabrication, mais aussi l’importation

desdites machines.

Fait à Kinshasa,

le 02 juillet 2018

Moïse Musangana

Téléphone 0999927244

C% Canal Kin Télévision