Meeting de l’Ensemble ce samedi à la place Sainte Thérèse : les Katumbistes promettent d’éventrer le boa

Tous les ingrédients sont réunis pour le meeting de l’Ensemble fixé à ce samedi 9 juin 2018 à la place Sainte Thérèse, dans la commune de Ndjili. Il y a lieu de signaler que le gouverneur de la ville de Kinshasa vient de prendre définitivement acte du rendez –vous

politique des Katumbistes à l’est de Kinshasa.

En réaction, les sociétaires de l’Ensemble ont salué, à travers leur

secrétaire général, la décision de l’autorité urbaine. Delly Sesanga

en a profité pour demander aux autorités du pays de garantir davantage

les libertés publiques sur l’ensemble du territoire national et

surtout dans les provinces où les membres de leur plate-forme, dans

l’exercice des droits leur reconnus dans la Constitution, sont traqués

par les forces de l’ordre.

Après le quitus de l’autorité urbaine, la balle est maintenant dans

le camp des acteurs de l’Ensemble qui ont l’obligation des résultats

le jour du meeting.

Ils doivent démontrer à la face du monde leur capacité de

mobilisation à Kinshasa avant d’entamer une quelconque tournée dans le

Congo profond.

Les lieutenants de Moise Katumbi, qui se sont déployés pendant plus

d’une semaine dans les coins stratégiques de la capitale pour

mobiliser les kinoises et kinois à participer à leur meeting, ne

doutent plus de leur capacité à remplir les quatre terrains de la

Place Sainte Thérèse et gagner leur test de popularité à Kinshasa.

Pierre Lumbi, Delly Sesanga, Christophe Lutundula, Jean Claude Vuemba,

Jean Bertrand Ewanga, Christian Mwando, Franck Diongo, Moise Moni

Della et tous les autres animateurs de l’Ensemble sont désormais unis

pour relever ce défi.

Les précités promettent d’éventrer le boa à la place Sainte Thérèse.

Selon des indiscrétions parvenues aux médias, ils ne manqueront pas de

dénoncer les manouvres du pouvoir en place pour bloquer le processus

électoral, afin de maintenir Joseph Kabila au pouvoir au-delà du 23

décembre 2018.

Cette date-butoir, arrêtée librement par la CENI pour l’organisation

des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales,

est maintenant considérée au niveau de l’Ensemble comme la ligne rouge

à ne pas franchir.

La grande surprise du meeting de l’Ensemble pourrait être, selon

certaines rumeurs, le message en live de Moise Katumbi aux Kinoises et

Kinois.

Concernant les poursuites judiciaires qui pourraient empêcher le «

ticket gagnant » de l’Ensemble, qui se trouve en exil à l’extérieur

du pays, à quelques jours de la convocation du corps électoral, Pierre

Lumbi a assuré, lors de son dernier point de presse, que Katumbi

reviendra incessamment en homme libre à Kinshasa.

ERIC WEMBA

Transmis copie pour information à :

– Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre,n Ministre de

l’Intérieur et Sécurité,

– Monsieur le Vice-Gouverneur de la Ville de Kinshasa

– Monsieur le Ministre Provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation

– Monsieur le Commissaire Provincial de la Police Nationale

Congolaise/Ville de Kinshasa

– Monsieur le Directeur Provincial de l’ANR/Ville de Kinshasa

– Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Ndjili

(Tous) à Kinshasa

Concerne : Accusée de réception

A l’Honorable Delly Sesanga

135, Avenue de l’Enseignement

À Kinshasa/Kasa-Vubu

Honorable,

J’accuse réception de votre lettre collective dont référence en

concerne, laquelle a retenu mon attention.

A cet effet, je prends acte de la tenue de meeting prévu pour le 09

juin 2018, de 10 heures à 16 heures, à la Place Sainte Thérèse dans la

commune de Ndjili.

Aussi, je vous invite à veiller, au cours du déroulement de votre

activité, au strict respect des dispositions de la loi régissant les

manifestations et réunions publiques en République Démocratique du

Congo.

Le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise ainsi que

le bourgmestre de la commune de Ndjili, qui me lisent en copie, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions

nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public.

Veuillez agréer, Honorable, l’expression de mes sentiments patriotiques.

André Kimbuta