Meeting de l’Ensemble à N’Djili : Moïse Katumbi, retour imminent au pays

Des milliers de Kinoises et Kinois se sont déplacés le samedi 09 juin 2018 à la place Sainte Thérèse, dans la commune de N’Djili, pour le meeting de l’Ensemble. Alors qu’ils attendaient des messages de Delly Sesanga, Secrétaire général, Pierre Lumbi, vice-président, Jean-Bertrand Ewanga, modérateur du jour, ou Gabriel Kyungu, venu expressément de Lubumbashi pour cette première sortie publique de leur plate-forme, ils étaient surpris d’être conviés, grâce à la magie de la technologie, à suivre en live, par vidéo- conférence, celui de Moise Katumbi en personne.

Le candidat de l’Ensemble à l’élection présidentielle du 23 décembre

2018 est apparu, comme dans un film, sur un écran géant installé à la

place Sainte Thérèse, pour communier avec une foule de plus de 30.000

personnes mobilisées pour le meeting, lesquelles ne cessaient de lui

répondre par des ovations assourdissantes. Cette forte mobilisation

populaire n’a connu aucun incident, grâce à la fois à la vigilance du

cordon de sécurité mis en place par les organisateurs contre tout

fauteur de trouble ou infiltré, mais aussi au professionnalisme de la

police nationale congolaise, sans oublier l’accompagnement remarquable

de la Monusco.

Dans son message en lingala – autre surprise du jour- une façon pour

le patron du Tout Puissant Mazembe de démontrer qu’il est un Congolais

de souche, contrairement aux élucubrations de méchantes langues, qui

s’évertuent à lui imputer la double nationalité pour l’éliminer de la

course à la présidentielle, il s’est voulu solidaire des souffrances

du Congolais moyen.

En effet, dans son intervention, Moise Katumbi a commencé par rendre

hommage à la population qui a bravé un soleil de plomb et abandonné

ses occupations habituelles pour se mettre à la disposition de sa

plate-forme électorale.

Il a, dans son message d’environ 8 minutes, martelé que tous les

Congolais et Congolaises devraient se lever, tel un seul homme, pour

barrer la route à un troisième mandat illégal de Joseph Kabila, qu’il

a qualifié de « troisième faux penalty ».

Dans la foulée, il a annoncé son retour imminent au pays pour venir

déposer, en personne, sa candidature afin de participer à l’élection

présidentielle du 23 décembre 2018, sans la machine à voter. Dans le

même registre, il a réaffirmé son refus de tout report des élections.

Séance tenante, les 30.000 participants au meeting ont exigé, au nom

de plus de dix millions de Kinoises et Kinois, que l’avion qui devrait

le ramener au pays puisse atterrir à l’aéroport international de

N’Djili. On ose croire que les leaders de l’Ensemble présents sur le

lieu ont pris acte de la requête de la « base ».

L’ex-gouverneur de l’ancienne province du Katanga a réaffirmé sa

volonté de travailler pour une candidature commune de l’opposition en

vue de permettre à celle-ci de gagner la bataille de l’alternance au

sommet de l’Etat à l’horizon 2018.

A ce sujet, il a fait savoir qu’il est en pourparlers avec plusieurs

leaders de l’Opposition, dont Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba,

Vital Kamerhe… pour l’harmonisation des idées et des ambitions

politiques.

Tout en saluant l’acquittement du président du MLC, Jean-Pierre Bemba,

par la Cour Pénale Internationale, le candidat de l’Ensemble à

l’élection présidentielle a exigé la libération des prisonniers

politiques, notamment Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Diomi

Ndongala, Gérard Mulumba …

Moise Katumbi a, par ailleurs, déploré la détérioration de la

situation sociale de l’écrasante majorité de la population, laquelle

se caractérise par un faible taux de desserte en eau potable et

électricité, la modicité des salaires des fonctionnaires, militaires,

policiers, médecins, professeurs d’universités, enseignants du

primaire et du secondaire, le chômage des millions de jeunes et

adultes, etc.

Pour y remédier, il a sollicité les suffrages des Kinoises et Kinois

pour l’élection présidentielle du 23 décembre 2018, de façon qu’une

fois au pouvoir, il mette en application un programme quinquennal fort

ambitieux, basé sur un budget de 100 milliards de dollars américains

destiné à éradiquer la pauvreté, à créer plus de 300.000 emplois, à

financer la construction d’écoles et hôpitaux,

Son objectif, a-t-il fait savoir, est de réaliser le miracle

économique à l’échelon national, comme il l’avait fait au Katanga.

Moise Katumbi a également fait part, aux cadres et militants de

l’Ensemble, des victoires diplomatiques remportées lors des tournées

en Europe, en Amérique ou en Afrique, tantôt seul, tantôt en synergie

avec d’autres compagnons de lutte au sein de l’opposition.

A la fin du message de Moise Katumbi, le modérateur du jour, Jean

Bertrand Ewanga, a simplement invité la population à regagner

calmement ses quartiers de résidence. Quant au Secrétaire Général de

l’Ensemble, Delly Sesanga, il a révélé que le message de leur candidat

allait être vulgarisé d’ici peu à travers les différentes bases des

partis politiques et associations de l’Ensemble, à Kinshasa comme en

provinces. Une tournée provinciale est d’ailleurs annoncée pour très

bientôt.

On a noté la présence de plusieurs leaders de l’Ensemble sur le

podium érigé à la place Sainte Thérèse, notamment Pierre Lumbi,

Christoph Lutundula, Jean-Claude Vuemba, Jean- Bertrand Ewanga, Moise

Moni Della … accompagnés de leurs militants mobilisés pour la

circonstance.

On signale que le secrétaire général de l’Ensemble, Delly Sesanga,

avait improvisé une caravane motorisée à partir de sa résidence de

Macampagne jusqu’à la place Sainte Thérèse, en passant par le siège de

son parti, sur l’avenue de l’Enseignement, dans la commune de

Kasa-Vubu.

ERIC WEMBA