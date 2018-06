Des médiocres à l’EPSP, à l’ESU et au 3me Cycle !

Des millions de Congolaises et de Congolais étaient fort surpris

d’entendre, sur la radio Top Congo, le ministre Steve Mbikayi

critiquer sévèrement le secteur de l’éducation, comme si

l’Enseignement Supérieur et Universitaire appartenait à une autre

filière. En réalité, il n’avait pas totalement tort de décrier la

dévaluation du diplôme d’Etat, qu’il a estimé être décerné à au moins

80 % de médiocres.

Mais là où l’opinion nationale n’est pas d’accord avec lui, c’est

quand il propose, comme palliatif, la suppression de l’examen d’Etat

et du diplôme d’Etat sanctionnant la fin du cycle secondaire et son

remplacement par le diplôme à délivrer par chaque école. Qu’il nous

plaise de rappeler à ce membre du gouvernement que l’Examen d’Etat fut

justement instauré en 1967 pour combattre l’inflation des titres

scolaires qui étaient délivrés dans l’anarchie totale, ce qui plaçait

leurs détenteurs dans des situations embarrassantes au moment de leur

entrée dans les universités et instituts supérieurs, au pays comme à

l’étranger.

En effet, de nombreux établissements supérieurs et universitaires

étrangers commençaient à rejeter purement et simplement les diplômes

de fin d’études primaires délivrés par des écoles sans références

solides. D’où, pour être admis dans de grandes écoles à l’extérieur du

pays, de nombreux diplômés congolais du secondaire étaient contraints

soit de reprendre l’année terminale du secondaire dans leur pays

d’accueil, soit de s’inscrire en préparatoire, même dans des

disciplines n’organisant par une telle filière.

Supprimer l’examen d’Etat et laisser à chaque école congolaise le

soin d’évaluer elle-même ses finalistes en vue de leur octroyer le

diplôme d’études secondaires, c’est replonger l’enseignement primaire

et secondaire de la RDCongo dans la mare de la médiocrité.

Le règne des médiocres

à l’ESU

Le ministre Mbikayi pense pouvoir soigner la gangrène qui est en

train de tuer les cycles primaire et secondaire à petit feu par la

généralisation des tests d’entrée au niveau des instituts supérieurs

et universitaires, afin de barrer la route aux 80% des médiocres en

provenance de l’enseignement primaire et secondaire. Ce membre du

gouvernement ne sait-il pas que l’ESU est, devenu, depuis plusieurs

années, un « réservoir » des médiocres qui y entrent avec des diplômes

d’Etat obtenus de la manière qu’il dénonce mais qui y passent de

promotion par la corruption, le tribalisme, le régionalisme,

l’éthnicisme, le clientélisme politique, et, qu’il nous excuser le

terme « les cotes sexuellement transmissibles »?

L’autre mal qui empêche l’éclosion de l’excellence à l’Enseignement

Supérieur et Universitaire est à chercher dans l’absence des subsides

de l’Etat aux établissements de ce secteur de la formation. Sans frais

de fonctionnement, les responsables des instituts supérieurs et

universitaires n’ont d’autre alternative que de pratiquer la politique

du nombre pour leur autofinancement. D’où des promotions qui varient

de 300 à 800 étudiants en premier graduat, des tests de complaisance

pour les candidats aux études supérieures et universitaires ainsi que

des contrôles des connaissances qui ne se traduisent pas par

l’élimination de ceux qui font vivre les universités et instituts

supérieurs. Quelquefois, des instructions strictes sont données aux

présidents et membres des jurys pour ne pas recaler les médiocres en

ordre avec les frais académiques et autres.

Généralement, au niveau de l’ESU, c’est la gué-guerre entre «

parrains » d’étudiantes et d’étudiants dès que s’annonce la

délibération pour la première ou la deuxième session ou la défense

d’un travail de fin de cycle au niveau du 3me graduat, de la 2me

licence ou du troisième cycle. Des camps antagonistes s’affrontent, au

vu et su des communautés estudiantines, pour la réussite des protégés

des uns et des autres.

A l’Enseignement Supérieur et Universitaire – et le ministre Mbikay

devrait le savoir – existent des réseaux des « négriers » chargés de

rédiger des travaux pratiques et des travaux de fin de premier cycle

(graduat), de deuxième cycle (licence) et de troisième cycle

(doctorat) moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.

Bref, toutes les antivaleurs qui tirent l’enseignement de base par le

bas sont plus que présentes au niveau supérieur et universitaire.

D’où, le certificat de fin d’études primaires, le diplôme d’Etat, le

diplôme de graduat, le diplôme de licence, le titre de doctorat sont à

verser dans le même panier à crabes.

Les derniers scandales

du 3me cycle

Le ministre Steve Mbikayi a sans doute suivi, comme tout le monde, le

feuilleton des scandales qui ont secoué, en 2017 et 2018, plusieurs

universités congolaises, au niveau de la délivrance des titres de

troisième cycle. Les cas les plus connus, puisqu’étalés sur la place

publique, étaient ceux de l’ancien Premier ministre, Augustin Matata

Ponyo, au niveau de la Faculté de l’Economie de l’Université de

Kinshasa d’abord et de l’Université Protestante au Congo ensuite, du

président de l’Assemblée Nationale, Aubin Minaku ensuite, au niveau de

la faculté de Droit de l’Université de Kinshasa.

Sans entrer dans le fond des contestations enregistrées à l’occasion

de la défense de leur thèse par l’un et l’autre, la leçon à tirer des

guerres de clans entre pro et anti Matata ainsi qu’entre pro et anti

Minaku est que la procédure ayant abouti à la soutenance de leurs

thèses n’était pas exempte de reproche.

Il se encontre aussi, malheureusement dans le secteur de

l’enseignement supérieur et universitaire, de nombreux cas de thèses «

prêtes à porter » rédigées par de petits nègres recrutés par les

récipiendaires. On compte aussi de nombreux cas de jurys « achetés »

pour le besoin de la cause.

Pour la réhabilitation

du système éducatif congolais

Avant de s’attaquer à l’examen d’Etat, le ministre Steve Mbikayi

aurait dû commencer par balayer dans la parcelle de l’ESU, où la

médiocrité a élu domicile depuis belle lurette. Il faut, aujourd’hui,

beaucoup de préalables pour réhabiliter le système éducatif congolais.

Cela exige d’abord la formation des enseignants du primaire, du

secondaire et du supérieur dans de grandes écoles pédagogiques, comme

au bon vieux de la colonisation belge et des premières années de

l’indépendance.

Il n’est pas normal que le secteur de l’enseignement serve

aujourd’hui de « dépotoir » aux chômeurs en transit vers des emplois

plus rémunérateurs ou des professeurs cumulards. Il faut la

modernisation des infrastructures scolaires et universitaires et

l’amélioration des conditions sociales du maître et de la maîtresse de

la maternelle et du primaire, de l’enseignant du secondaire et du

professeur d’université ; la mise à disposition des formateurs des

manuels et matériels didactiques ; la subvention correcte, par l’Etat,

des établissements d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et

universitaire ; l’amélioration du pouvoir d’achat des parents d’élèves

et d’étudiants ; etc. Le mal est tellement profond que Steve Mbikayi

serait bien inspiré s’il proposait au gouvernement d’établir un

diagnostic neutre de la situation et de réfléchir à une thérapie de

choc.

Kimp