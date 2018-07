Les médias face à la fiscalité informelle

Où va l’argent de la vignette ? A quoi est-il affecté ? L’évasion

fiscale, la taxe informelle, la sur-taxation font parties des

préoccupations quotidiennes des opérateurs économiques et des

consommateurs en République Démocratique du Congo, qui s’inquiètent du

sous-développement des provinces, des territoires, des secteurs et des

municipalités.

C’est la raison d’être d’un projet dénommé « TaxMwinda » mis sur pied

depuis le début de cette année. A cet effet, deux organisations des

journalistes, à savoir l’Union Congolaise des Femmes des Médias

(Ucofem) et La Toile d’Araignée, en collaboration avec l’Agence

Catholique Britannique pour le Développement Internationale (CAFOD) et

le Centre d’Action pour les Dirigeants et Cadres d’Entreprises au

Congo (CADICEC), ont organisé une matinée de réflexion avec les

professionnels des médias sur leur implication dans le projet «

TaxMwinda », le lundi 23 juillet 2018 dans la grande salle de la

maison communale de Kintambo.

D’entrée de jeu, Anna Mayimona directrice de l’Ucofem et Luc Mikombe,

Secrétaire général de la Toile d’Araignée, ont indiqué que ce projet

vise à rappeler aux gouvernants leur devoir de ‘’redevabilité’’ mais

aussi la principale majorité de la fiscalité informelle, c’est la

femme. Le représentant du bourgmestre de Kintambo s’est dit fort

intéressé par ce projet, car il est porteur du développement.

Son but est de faire accroitre les revenus fiscaux de la République

Démocratique du Congo par l’amélioration de la compréhension des taxes

et impôts officiels imposables au niveau provincial et des « Entités

territoriales Décentralisées » ainsi que le changement de comportement

des citoyens face à la fiscalité informelle. Les concepteurs du projet

‘’TaxMwinda’’, exécuté grâce au financement de la DFID (Coopération

britanniqueà, ont choisi Ngaliema, Mont-Ngafula, Kintambo et

Ngiri-ngiri comme communes pilotes. Ils sont partis du constat selon

lequel le petit peuple (entrepreneurs, opérateurs économiques,

vendeuses des coins de rue, commerçants et..) est la principale

victime des taxes informelles et de la sur-taxation. Très souvent, il

ne comprend pas la raison de la taxe payée et à quoi elle sert.

Etalé sur 18 mois (janvier 2018 – juin 2019), ce projet comprend

trois composantes, à savoir accroitre l’accès des ménages, de petites

entreprises locales et des associations de la société civile à

l’information sur les taxes et impôts officiels imposables au niveau

provincial et des Entités Territoriales Décentralisées ; renforcer les

capacités des ménages, de petites entreprises et associations de la

société civile à réduire l’interaction avec les percepteurs des taxes

et enfin assurer la protection des citoyens par la promotion d’un

système de plaintes et sanctions avec l’appui des autorités

provinciales et locales.

C’est pourquoi les analyses, les panels de discussions durant les

formations des agents multiplicateurs ainsi que les réunions

stratégiques avec les autorités territoriales étaient-ils au

rendez-vous. Le diagnostic posé a fait ressortir la nécessité de la

collaboration avec les médias pour établir un cadre permanent de

concertation entre les autorités provinciales et territoriales ainsi

que leurs administrés.

Les professionnels des médias, pour leur part, devraient être en

mesure de mener des campagnes de lutte contre l’évasion fiscale, la

sur-taxation, les désavantages de la fiscalité informelle, la gestion

des revenus fiscaux, etc.

Dorcas NSOMUE