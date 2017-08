Médecins, magistrats et professeurs prêts à tout bloquer

Le Syndicat National des Médecins (SYNAMED), le Syndicat National des Magistrats du Congo (SYNAMAC) et l’Association des Professeurs de l’Enseignement Supérieur (Rapuco), dont les membres se trouvent déjà en grève, continuent à faire pression sur le gouvernement pour le réajustement de leurs salaires au taux budgétaire de 1.452 Fc/1$. Dans une déclaration commune faite hier jeudi 24 août 2017, au siège du SYNAMED, sur l’avenue de l’Enseignement, dans la commune de Kasa-Vubu, ils ont examiné la situation préoccupante créée par le refus du gouvernement d’appliquer intégralement la loi des finances 2017, telle que votée par le Parlement et promulguée par le Président

de la République.

« Face à cette situation confuse et malsaine, les médecins des

services publics de l’Etat, les magistrats et les professeurs des

universités de l’Etat, cadres supérieurs dont la noblesse des

professions est notoirement reconnue par leurs syndicats autonomes,

dénoncent et rejettent tout arrangement séditieux qui viole la loi

financière 2017 dans ses dispositions relatives à leurs rémunérations

», lit-on dans le document remis à la presse.

Le Synamed, le Synamac et le Rapuco insistent donc sur l’application

stricte de ce texte, faute de quoi, ils se réservent solidairement le

droit de saisir les cours et tribunaux pour rendre le gouvernement de

la République seul responsable de toutes les conséquences inhérentes

aux actions syndicales qui ont déjà commencé et qui pourraient de

s’étendre bientôt sur l’ensemble du territoire national.

C’est après débats et délibérations que la coalition de ces syndicats

ont souligné que la grave crise sociale que connait la RDC ne fait que

s’amplifier chaque jour, avec le risque de compromettre la paix, la

sécurité, l’économie et les finances du pays. Les syndicats des

médecins, magistrat et professeurs font le triste constat selon lequel

les promesses sans lendemain de l’exécutif national ne font

qu’aggraver la misère noire du travailleur congolais en particulier,

et et toute la population congolaise en général.

A leur avis, le non respect des engagements, les violations de la

Constitution et des lois de la république, le refus d’appliquer

intégralement les dispositions de la loi des finances 2017 relative

aux rémunérations des agents et fonctionnaires de l’Etat risquent

d’empoisonner davantage les rapports entre l’Etat congolais et ses

employés de plonger le pays dans le chaos. Ils déplorent également le

fait que le gouvernement s’est permis d’instrumentaliser plate-forme

syndicale minoritaire des agents et fonctionnaires de l’Etat, alors

que le grand nombre échappe à son contrôle.

Pour rappel, les médecins des hôpitaux publics observent un service

minimum depuis maintenant trois semaines et menacent de radicaliser

leur mouvement de grève. C’est pareil pour les professeurs des

universités publiques. Quant aux magistrats, ils s’apprêtent à

emboîter le pas aux deux corps des métiers précités.

Murka