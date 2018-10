Me Jean Claude KATENDE: «les morts de Beni sont voulus par les Congolais» Congolaises et Congolais,

La situation de BENI doit interpeller toute vraie congolaise et tout vrai congolais qui aime encore notre pays et notre peuple.

Personnellement, je suis très inquiet par ce qui se passe dans cette partie de la République Démocratique du Congo et plusieurs questions se bousculent dans ma tête.

Ce week end plusieurs personnes, nos compatriotes ont été encore tués par des personnes supposées ADF et dont on ne connait pas l’intérêt pour lequel elles opèrent dans cette partie du Congo, malgré les promesses de l’armée de protéger les compatriotes de BENI.

Les questions que je me pose et auxquelles je souhaite que nous puissions tous réfléchir sont les suivantes :

1. Ces massacres à répétition de BENI ne sont-ils pas un plan destiné

à exterminer les habitants de BENI ?

2. Pour quoi malgré les promesses des autorités politiques et

militaires, BENI n’est pas toujours sécurisé ?

3. Pourquoi le Président KABILA ne sanctionne-t-il pas les

responsables militaires, de l’ANR et de la Police qui ont failli dans

la protection de BENI ?

4. Pourquoi toutes les fois que les Congolais se sont mobilisés, en

dehors de BENI, par exemple à Kinshasa, pour marcher et protester

contre ce qui se passe à BENI, les marches ont toujours été

interdites ou réprimées ?

5. Pour quoi les ressortissants de BENI, qui sont au pouvoir dont

Ferdinand KAMBARE ferment les yeux face à cette tragédie des

habitants de BENI ?

6. Pourquoi les députés nationaux, membres du FCC et de la majorité

présidentielle, ferment les yeux face à toutes les promesses qui leur

ont été faites par le pouvoir de protéger BENI, alors que rien ne se

fait et les gens continuent à être tués tous les mois ?

7. Où est passé Mze MBUSA NYAMWISI qui élevait la voie en faveur de BENI ?

8. Pourquoi les autres Congolais considèrent-ils ce qui se passe à

BENI comme quelque chose de normal, d’acceptable?

Si on touche à ce que nous avons de meilleur, la vie, et nous ne

réagissons pas comme un peuple alors pourquoi quel autre fait,

allons-nous nous mobiliser et réagir ?

C’est insoutenable et inacceptable ce qui se passe à BENI et surtout

l’inaction qui s’ensuit.

A voir le silence et l’inaction face à la tragédie de BENI, j’en suis

arrivé à la conclusion que les morts de BENI sont voulus par les

Congolais et NON par les ADF.

J’appelle les frères et sœurs de BENI à ne pas voter pour les députés

nationaux actuels et ressortissants de BENI qui n’ont pas démissionné

à titre de protestation de ce qui se passe à BENI ou qui mènent des

actions timides à face à de centaines de morts.

Trop, c’est trop !!!

Partageons cette protestation.