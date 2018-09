Mayay Nkumu à Corneille Nangaa : «le cheval de Troie aux Troyens»

A Monsieur Corneille NANGAA,

Président de la Commission

Electorale Nationale Indépendante

à Kinshasa/Gombe.

Monsieur le Président,

1. J’ai l’honneur de vous écrire cette lettre pour soumettre à votre bienveillante attention, une proposition concrète et objective, relative au «bourbier» de la machine à voter.

2. En effet, le grenouillage politique autour de la machine proposée par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sous votre direction est la manifestation d’un climat politique particulièrement tendu, indigeste, susceptible de paralyser inutilement la vie de la nation et de bloquer dangereusement toutes les voies du changement, du

développement et du progrès de notre cher pays. Nous devons en être absolument conscients.

Monsieur le Président,

3. La Commission Electorale Nationale indépendante « CENI», est une

institution d’appui à la démocratie, Dans l’organisation de scrutins

électoraux à tous les niveaux, elle doit absolument tenir compte des

textes qui régissent la nation congolaise, notamment: la Constitution

de la RDC, l’Accord Global du Centre Interdiocésain du 31 Décembre

2016, et particulièrement la DECISION N° 065/CENI/BUR/17 du 05

Novembre 2017.

4. La lecture attentive des documents susmentionnés ne décèle nulle

part l’évocation de la machine à voter.

5, Cependant, l’Hebdomadaire International Jeune Afrique n° 3005-3006

du 12 au 25 Août 2018 attribue au Président de la CENI la déclaration

pathétique ci-après: « Sans la machine à voter, il y aura des

élections mais pas en temps et en heure. »

Monsieur le Président,

6. A la lecture de cette déclaration, j’ai été totalement ahuri,

dépaysé, vraiment déconcerté… C’est alors que me surviennent à

l’esprit plusieurs questions dont les principales suivantes:

(1) Le Président de la CENI a-t-il le droit de décider seul, de façon

péremptoire, sur l’avenir et le devenir de la nation congolaise ?

(2) Après les glissements de 2016 et 2017, le Président de la CENT

a-t-il le droit de décider seul, du troisième glissement?

(3) D’où vient enfin la machine à voter et ad quem finem ? (pour

quelle finalité) ?

Monsieur le Président,

7. Pour répondre correctement et objectivement au questionnement

ci-dessus, je vais me référer à la Décision n°065/CENI/BUR/17 du 05

Novembre 2017 portant publication du calendrier des élections

présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et

locales. Et les opérations phares de ce calendrier électoral sont

reprises aux n°38,39 et 40 ainsi structurées au tableau synoptique

ci-après :

Monsieur le Président,

08. Comme vous voudrez bien le constater au regard du tableau

ci-dessus, à la date du 26 Août 2018, nous sommes toujours dans le

délai en ce qui concerne la .programmation des opérations électorales

préconisées par la CENI aux n°38,39 et 40 du calendrier électoral

élaboré par vous.

09. Conditionner les élections du 23 décembre 2018 à la machine à

voter ou encore envisager le report desdites élections sous prétexte

d’évacuation éventuelle de la machine à voter reviendrait tout

simplement à vider la CENI de toute crédibilité, dans la mesure où

cette institution chargée d’organiser les élections piétinerait sa

propre décision en la matière.

Monsieur le Président,

10. Je voudrais vous prier de ne pas donner raison à tous ceux qui,

très nombreux dans notre pays, crient urbi et orbi, que « la CENI

obéit au doigt et à l’oeil aux injonctions de l’exécutif et (qu’elle)

n’est indépendante que de nom ».

11. Personnellement, je vous supplie, Monsieur le Président,

d’envisager la possibilité de vous départir de ce qu’un très grand

nombre de compatriotes considèrent comme votre obsession de la machine

à voter.

12. En effet, la suspicion autour de la machine à voter proposée par

la CENI est telle qu’elle provoque en moi, votre compatriote, cet

irrésistible désir de paraphraser Laocoon, prêtre troyen dans l’Eneide

de Virgile: «Timeo Cornelium Nangam et Mchinam feretem» (il nous faut

absolument nous éloigner de Corneille Nangaa surtout lorsqu’il est

porteur d’une machine à voter).

Monsieur le Président,

13. La machine à voter proposée par la CENI est assimilée au cheval de

bois des Grecs, equus ligneus, instrument fatal pour la destruction et

disparition de la ville de Troie. Est-ce une prémonition pour la RDC,

notre Chère Patrie?

Monsieur le Président,

14. La péroraison de la démarche de• votre compatriote MAYAY NKUMU est

très simple. Elle se résume à cette adresse de votre part à la classe

politique congolaise:

« Mesdames et messieurs,

-Présidentes et Présidents des partis politiques ainsi que des

Organisations de la société civile;

(1). La CENI a reçu de la nation congolaise, la noble mission

d’organiser des élections transparentes, libres et crédibles afin de

donner à notre pays les dirigeants légitimes issus des urnes.

(2). Les scrutins ad hoc doivent normalement se dérouler dans un

climat de paix et de convivialité.

(3). Pour y parvenir, la CENI convie le peuple congolais au strict

respect de nos textes et particulièrement aux dispositions n° 38,39 et

40 du calendrier électoral publié par la décision n°06S/CENI/BUR/17 du

05 Novembre 2017.

Corneille NANGA

Monsieur le Président,

15. Je viens de vous proposer la voie royale pour la crédibilité de la

CENI ainsi que des résultats .des élections qu’elle organise et je

vous en souhaite bonne réception.

Veuillez agréer, Monsieur le Président l’expression de ma modeste

contribution patriotique par et pour l’amour incorruptible du bien.

MAYAY NKUMU