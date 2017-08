Matungulu et CNB pour  une gouvernance politique et économique de progrès

Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir, initiateur du parti Congo Na Biso (CNB), est rentré hier jeudi 24 août à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC), après une longue tournée euro-américaine qui l’a conduit successivement aux Etats-Unis, en

Suisse, en France et en Angleterre.

Parti de Kinshasa à la mi-mai pour les Etats-Unis – où il devait assister, avec son épouse, aux cérémonies de remise de diplômes à ses deux filles finalistes des Universités de Boston et Chicago – le professeur Freddy Matungulu a vite remis son costume d’acteur politique pour échanger et encourager les animateurs des structures de CNB dans les pays visités. Il a aussi pris d’utiles contacts avec certains partenaires extérieurs privés et publics, bilatéraux et multilatéraux.

A Londres (Angleterre), l’initiateur de CNB a eu des fructueux échanges avec les dirigeants et les militants de la Fédération de

Grande-Bretagne. « Les échanges avec les compatriotes qui vivent en

Grande-Bretagne, affirme Freddy Matungulu, ont tourné autour de la

marche du parti, mais aussi de la situation politique qui prévaut

actuellement dans notre pays». «Un tour d’horizon complet des

activités et des ambitions du parti, ainsi que des propositions de

voies de sortie de la crise, a été fait avec l’initiateur de notre

parti, le professeur Freddy Matungulu », a affirmé un cadre du

CNB/Londres.

Obtenir l’alternance en 2017

En ce qui concerne la crise politique qui prévaut en RDC, les

militants de CNB/Grande-Bretagne ont exhorté leur leader à mettre son

intelligence et toutes ses forces au service du peuple congolais, afin

d’obtenir l’alternance politique d’ici à la fin de cette année. Pour

eux, cette alternance politique devrait avoir comme finalité

l’instauration d’une gouvernance politique et économique de progrès,

au service de la Nation.

Actualité oblige, les échanges avec les partenaires extérieurs ont

aussi tourné autour de la grave crise politique et économique née de

la non organisation de l’élection présidentielle en novembre 2016,

pour la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de

la RDC. Ces interlocuteurs ont voulu savoir le point de vue de Freddy

Matungulu, de son parti, le CNB, et des autres forces de l’Opposition

quant à la manière de mettre fin à ladite crise.

Une crise socio-économique mal vécue

«Je ne peux mettre sur la place publique le contenu de mes entretiens

avec les partenaires», explique le leader de CNB. Et d’ajouter : «J’en

parlerai aux cadres de mon parti et aux amis de l’Opposition qui

mènent le même combat que moi ». Selon son entourage, Freddy Matungulu

vit très mal la présente descente aux enfers de l’économie nationale.

D’autant plus que les perspectives d’amélioration demeurent limitées

au regard de l’aggravation des faiblesses de gouvernance et de

l’inacceptable caporalisation effrénée de l’économie. Matungulu serait

particulièrement affecté par les conséquences désastreuses de la crise

sur les couches les plus vulnérables de la population.

Aussitôt rentré au pays, l’ancien ministre de l’Economie, des

Finances et du Budget se rendra bientôt dans un centre d’enrôlement

pour obtenir sa carte d’électeur. Par ce geste, il montre à la face du

monde que son parti et lui-même entendent participer aux prochaines

joutes électorales à tous les niveaux. A ce sujet, Freddy Matungulu

rappelle au gouvernement Tshibala son obligation de faire tenir

l’élection présidentielle avant la fin 2017, conformément aux

prescrits de l’Accord de la Saint-Sylvestre.