Maroc : le Roi annonce de grandes mesures en faveur de la jeunesse

Sa Majesté le Roi du Maroc vient de prendre une série de mesures en vue de la modernisation de la vie de ses concitoyens, et consacrer par là la majeure partie desdites mesures à l’avenir des jeunes. S.M. Mohammed VI l’a fait savoir le lundi 20 août dans son discours à la nation à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et

du Peuple. Il se propose de s’impliquer personnellement afin de créer des conditions propices à l’épanouissement de la jeunesse.

Pour ce faire, l’Etat devra aménager des infrastructures appropriées

pour permettre aux jeunes d’acquérir des atouts qu’il faut pour

assumer les responsabilités qui leur seront confiées en tant que

dirigeants de demain.

« J’ai souligné, dans le discours d’ouverture du parlement, la

nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau

modèle de développement. J’ai également appelé à l’élaboration d’une

stratégie intégrée dédiée aux jeunes, qui permettraient de définir les

moyens de promouvoir efficacement leur condition.

En effet, un jeune peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son

devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des

qualifications nécessaires. A ce jeune, nous devons offrir du concret,

particulièrement en termes d’enseignement, d’emploi, de santé et dans

bien d’autres domaines. A ce jeune, nous devons donner espoir et

confiance en son avenir », a martelé Sa Majesté le Roi.

En outre, il s’est décidé d’offrir à chaque citoyen marocain les

mêmes chances d’épanouissement quel que le milieu dont il est issu: «

…chaque citoyen, quel que soit le milieu dont il est issu, a droit aux

mêmes opportunités et aux mêmes chances d’accès à l’enseignement de

qualité et à un emploi digne ».

Pour ce faire, il a pris l’engagement de tout mettre en oeuvre pour

que le taux de chômage des jeunes, fort élevé à ce jour, puisse

sensiblement diminuer. Il regrette, à cet effet, suivant les

statistiques, qu’un jeune sur quatre soit au chômage en dépit du

niveau de croissance économique atteint par le Maroc. Il a fait le

constat selon lequel malgré tous les efforts déployés en termes de

chantiers économiques et de programmes sociaux, les résultats obtenus

restent en-deçà de l’ambition ou de projection.

« Face à cet état de choses, et dans le prolongement des orientations

tracées dans le discours du Trône, nous devons, à nouveau et de toute

urgence, attirer l’attention sur la question de l’emploi des jeunes,

notamment par rapport à son articulation au système de l’Education et

de la Formation », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, on note que ce « discours-engagement » du Roi se veut

la conséquence de l’émigration des jeunes marocains vers d’autres

cieux. C’est pourquoi, il a décidé à prendre le taureau par les

cornes, il prend l’engagement de créer des conditions favorables à

l’épanouissement des jeunes afin de les dissuader de ne pas quitter

leur pays au motif de trouver mieux ailleurs.

Liant la parole à l’acte, le Roi Mohammed VI a, le même lundi 20

août, présidé le conseil des ministres dans le but de donner des

orientations précises en rapport avec son programme visant à

promouvoir l’épanouissement des jeunes dans leur propre pays.

Dom