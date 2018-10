En marge des marches de vendredi : l’Opposition exige un Président et des députés incontestables

A l’appel de l’Opposition, des dizaines des milliers des Congolaises et Congolais de tous les âges sont descendus dans les rues de Kinshasa et de plusieurs villes du pays, le vendredi 26 octobre 2018, pour protester contre l’usage de la machine à voter lors de la

présidentielle et des législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018.

Dans la capitale, plusieurs ténors de l’Opposition étaient en

première ligne, de l’Echangeur de Limete, point de départ de la

marche, à l’esplanade du Boulevard Triomphal, retenu comme point de

chute.

Arrivés le même vendredi vers minuit, en provenance de Pretoria, en

Afrique du Sud, où ils venaient de participer au Conclave de

l’opposition, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Freddy

Matungulu, n’ont presque pas eu de temps de repos. Tenant à honorer

leur engagement d’être aux côtés des marcheurs, ils se sont signalés à

l’Echangeur de Limete vers 9 heures, pour se joindre à leurs

compagnons de lutte restés à Kinshasa, notamment Jean Bertrand Ewanga,

Christophe Lutundula, Fidèle Babala, Freddy Sukusuku, etc.

D’autres candidats président de la République, à savoir Théodore Ngoy

et Marie Josée Ifoku des institutions, ont également pris part à cette

manifestation.

Marie José Ifoko, l’unique femme candidate à la magistrature suprême

du pays, était porteuse de son traditionnel balai, symbole du balisage

de la voie devant conduire aux élections transparentes, sans la

machine à voter et les 10 millions d’électeurs sans empreintes

digitales.

Tout au long de la procession, de l’Echangeur de Limete au Boulevard

Triomphal, les manifestants ne cessaient de scander « Toboyi machine à

voler » ou encore « Non, non, non… jamais ne passera… machine à voler

jamais ne passera… ».

Ils ont suivi, dans l’ordre et la discipline, l’itinéraire convenu

entre leurs leaders et le gouverneur de la ville de Kinshasa.

A cause de la foule qui ne faisait que grossir au fur et à mesure que

les colonnes des manifestants progressaient, la marche a duré plus de

3 heures, de Limete à Kasa-Vubu, dans le périmètre du stade des

Martyrs.

Pour Martin Fayulu, candidat de la Dynamique à la présidentielle,

cette marche constitue un sévère avertissement du souverain primaire

au président de la CENI, l’invitant à organiser des élections

transparentes, sans la machine à voter, le 23 décembre prochain.

Pour clôturer cette manifestation qui s’est déroulée dans un esprit

de convivialité entre la police et les manifestants, le président du

comité organisateur de la marche a pris la parole à partir d’un podium

improvisé sur le Boulevard Triomphal. Jean Bertrand Ewanga a, pour la

circonstance, rendu hommage à tous ceux qui ont répondu présents à

l’appel de l’Opposition mais aussi à ceux, qui, bien que physiquement

absents, étaient de cœur avec eux. Il s’est réjoui du fait que les

masses sont descendues en grand nombre dans les rue de Kinshasa et de

plusieurs villes des provinces du pays pour dire non à toute parodie

d’élections avec la machine à voter et dix millions d’électeurs

fictifs dans le fichier électoral .

Signalons que conformément au protocole d’accord négocié avec l’Hôtel

de ville, la marche s’est arrêtée au niveau du Boulevard Triomphal.

Mais une délégation composée de principaux leaders de l’opposition a

pris la direction du siège de la Centrale électorale, à Gombe, pour y

déposer son mémorandum. En l’absence de Corneille Nangaa, son

président, Théodore Ngoy, au nom de ses pairs, l’a laissé entre les

maisdu Rapporteur, Jean-Pierre Kalamba.

Après le dépôt du mémorandum, Vital Kamerhe a rappelé l’exigence

majeure de l’Opposition pour les élections du 23 décembre, à savoir la

transparence.

Bien qu’absents du pays, Félix Tshisekedi, président de l’UDPS et

candidat à la présidentielle, a lui aussi salué l’initiative de ses

pairs de l’opposition sur son compte tweeter, pour avoir mobilisé la

population en faveur des élections transparentes.

ERIC WEMBA

MEMORANDUM DU COLLECTIF DES PARTIS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES DE

L’OPPOSITION ADRESSE A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

Nous,

Cadres, militants et membres du collectif des partis et regroupements

politiques de l’Opposition politique de la République Démocratique du

Congo,

Animés par les nobles idéaux proclamés solennellement et consacrés par

notre Constitution, promulgué le 18 février 2008.

Mûs par la ferme volonté de bâtir au cœur de l’Afrique, un Etat de

droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable

démocratie politique, économique et culturelle ;

Nous fondant sur l’article 5 de la Constitution de la République,

pacte sacré qui nous unit et nous guide et qui stipule que « la

souveraineté nationale appartient au peuple ».

Forts de ce droit souverain de choisir, par voie d’élections, libres,

transparentes et crédibles, nos gouvernants sous peine d’éroder le

fondement, la légitimité et l’efficacité de notre Nation.

Déterminés à conduire le peuple congolais sur la voie de l’alternance

le 23 décembre 2018, à travers des consultations libres,

transparentes, crédibles et inclusives plutôt qu’à une parodie

d’élections fictives et de pacotille.

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 211, alinéa 4 de

la même Constitution de la République Démocratique du Congo, la

mission essentielle, fondamentale, de la CENI est d’assurer la

régularité du processus électoral et référendaire conformément à la

Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi

organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et

fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante,

spécialement en son article 3et à la Loi électorale suscitée,

spécialement en son article 2, dernier alinéa.

I. Rappelons à la Commission Electorale Nationale Indépendante ce qui suit :

1. Le citoyen congolais a le droit inaliénable et fondamentale d’être

dirigé par un Président de la République, des Députés et des

Sénateurs, régulièrement élus, conformément aux dispositions de

l’article 5 de la Constitution et à la loi électorale ;

2. L’article 47 de la loi électorale prévoit que « le vote s’effectue

soit au moyen d’un bulletin papier soit par vole électronique ». Mais

l’article 237 ter affirme sans ambages « que le mode de vote

électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours ».

3. La Décision n°65/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2018 portant

publication du calendrier des élections présidentielle, législatives,

provinciales, urbaines, municipales et locales prévoit aux points 38,

39 et 40, du 20 septembre 2018 au 05 décembre 2018, les activités

suivantes :

– préparatifs technique de l’impression des bulletins ;

– Impressions, conditionnement

– Déploiement et livraison aux 15 hubs.

4. La décision n°001BIS/CENI/BUR/18 du 19 février 2018 de la CENI qui

vous charge en son article 18 : « de détecter les cas d’enrôlement

multiples, d’enrôlements irréguliers ainsi que ceux des personnes

enrôlées avec dissimulations des incapacités prévues par les articles

8 et 9 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en

RD Congo ». Cette décision enjoint par conséquent la CENI de prendre «

des mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans

le fichier électoral ».

II. DES LORS,

NOUS Cadres, militants et membres du collectif des partis et

regroupements politiques membres de l’Opposition politique de la

République Démocratique du Congo ;

EXIGEONS DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE :

1. La mise à l’écart immédiat et sans atermoiements de la « machine à

voter », modalité ou dispositif du vote électronique, constitué d’un

ordinateur avec ports extrêmes et disques externes doté d’un écran

tactile. Ce système très vulnérable et perméable connectable est

reprogrammé pour le recueil, le décompte, la transmission,

l’agrégation de suffrages automatisées et informatisée du processus de

vote ; Cette machine à voter est interdite par la loi électorale et

non prévue par le calendrier électoral publié par la CENI ;

2. L’application stricte des dispositions légales sus-vantées pour

élaguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par ses

empreintes digitales :

3. La mise en place immédiate par la CENI, de la commission technique

avec toutes les parties prenantes afin de s’assurer des garanties de

transparences dans le processus d’impression des bulletins de papier,

des procès-verbaux, des fiches des résultats de vote, du

dépouillement des résultats, de leur transmission et de la

proclamation des résultats des trois scrutins prévus et qui doivent se

tenir impérativement le 23 décembre 2018 :

4. La participation logistique effective de la MONUSCO au processus

électoral. Et l’accréditation et le déploiement des observateurs des

instances internationales notamment, UN, UE, UA… et autres, afin de

garantir la transparence du processus.

III. DECLARONS A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE QUE :

1. Le peuple congolais demeurera vigilants et continuera à exiger par

toutes voie de droit, plus spécialement sur pied de l’article 94 de la

Constitution, un processus électoral crédible qui passe notamment par

la mise à l’écart de la machine à voter et la radiation des électeurs

irréguliers.

2. Le processus doit se dérouler dans la transparence, l’égalité de

traitement des candidats, le droit d’accès aux médias publics, la

sécurité et le respect des droits fondamentaux, y compris la liberté

de manifestation pour toutes parties.

3. Le président de la Ceni et tous les membres de cette institution

doivent intérioriser les termes de leur serment. Ils ont en effet juré

« sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la

République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et

fidèlement les fonctions de membres de la CENI ».

4. En tout état de cause, la CENI sera tenue pour responsable, en

connivence avec le pouvoir illégitime actuel du chaos consécutif à

l’organisation d’une parodie électorale et autres consultations

fictives.

Fait à Kinshasa, le 26 octobre 2018

1. Fidèle Babala

2. Freddy Matungulu

3. Martin Fayulu

4. Vital Kamerhe

5. Théodore Ngoy

6. Marie-Josée Ifoku

7. Adolphe Muzito

8. Jean-Bertrand Ewanga