En marge du dépôt de sa candidature à la présidentielle : Bemba, 4 heures avec Nangaa autour du fichier électoral

Les scrutins du 23 décembre 2018 en RDC ont amorcé un virage décisif avec le dépôt, hier jeudi 02 août au siège de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), de la candidature du Sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Par conséquent, les 6 jours du compte à rebours vont être sûrement fort mouvementés à Kinshasa, pour les candidats présidentiables.

Le Président du Mouvement de Libération du Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba, accompagné de son épouse et d’une forte délégation des cadres de son parti, s’est présenté en milieu d’après au Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC), situé au siège national de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. Il y a passé plus

de 4 heures, avant de quitter la Centrale électorale sous l’escorte de la police nationale congolaise qui l’encadrait.

Très content d’avoir rempli en bonne et due forme son devoir civique,

il a délié sa langue devant la presse pour expliquer les différentes

étapes subies, comme l’exige la loi électorale, à savoir,

l’inscription et le remplissage des formulaires, la capture puis

l’obtention de sa carte d’électeur qu’il a brandie sous les ovations

de son entourage.

Enfin, il a procédé au dépôt officiel de sa candidature, sous le

label du MLC (Mouvement de Libération du Congo), comme candidat à

l’élection présidentielle.

Fichier électoral et machine à voter au cœur du débat

Soucieux d’avoir le cœur net sur l’état du fichier électoral,

contesté par une large frange de l’opposition politique et de la

société civile, ainsi que sur la machine à voter, Jean-Pierre Bemba a

eu un long entretien avec le président de la CENI, Corneille Nangaa.

Au sortir de ce long tête-à-tête, il confié aux professionnels des

médias, qu’au niveau du MLC persistaient de fortes inquiétudes au

sujet de la transparence du processus électoral.

Absent du pays pendant onze mais régulièrement informé de l’évolution

des opérations préélectorales, Jean-Pierre Bemba, a tenu à s’assurer

que le fichier électoral était correctement nettoyé que la machine à

voter, qui continue à diviser la classe politique à quelques jours de

la convocation du corps électoral, ne constituerait un danger pour la

vérité des urnes. .

Pour le « Chairman », son souci était de faire comprendre clairement

à Corneille Nangaa les préoccupations de son parti et de ses alliés

sur la transparence et la crédibilité des scrutins à venir. C’est

ainsi qu’il lui exprimé ses craintes au sujet de la présence, dans le

fichier électoral, de plus de dix millions d’électeurs enrôlés sans

empreintes digitales. Cela, a-t-il indiqué, n’est pas de nature à

garantir la fiabilité du vote.

Au sujet de la machine à voter, il a reconnu l’avoir manipulée mais

constaté que l’apprentissage prend un temps fou, ce qui pousse à

douter de sa fiabilité.

En tant qu’homme d’Etat, il a apprécié l’esprit d’ouverture du

président de la Ceni, Corneille Nangaa, dans les échanges.

S’agissant de la polémique qui bat son plein dans les salons

politiques, les médias et les réseaux sociaux à propos de son «

éligibilité » ou non, il a renvoyé le dossier, avec le sourire, aux

juristes, afin qu’ils puissent éclairer objectivement l’opinion. Pour

sa part, il s’est refusé à faire le moindre commentaire à ce sujet.

Il sied de rappeler que les sorties du « Chairman » sont toujours

sécurisées par des éléments de la police, et sont suivies par une

foule nombreuse. Bien que sorti tard de la CENI, la foule massée le

long du boulevard du 30 juin était en liesse et scandait « IGWE, IGWE,

IGWE… yonde mokonzi ». (Igwe, Igwe… c’est bien toi le Président).

Ce vendredi dans l’après- midi, Jean-Pierre Bemba est attendu à la

cathédrale Notre Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, pour une

messe d’action de grâces, en rapport avec la main de Dieu qui lui a

permis d’être acquitté au niveau de la Cour Pénale Internationale,

après 11 ans de détention et une condamnation à 18 ans de prison en

première instance.

On s’attend à une grande affluence populaire en ce lieu de culte tout

proche des cités populaires. Jr Ekofo

Jr Ekofo