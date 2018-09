En marge de la visite de Didier Reynders à Luanda : la Belgique et l’Angola pour des élections inclusives en RDC

Le Vice-premier ministre et ministre belge des Affaires Etrangères, Didier Reynders, vient de boucler une mini-tournée en Afrique qui l’a conduit notamment en Afrique du Sud et en Angola. Comme on pouvait le deviner, le dossier congolais s’est invité au menu de ses échanges avec ses interlocuteurs sud-africains et angolais.

S’agissant particulièrement de l’étape de Luanda, le processus

électoral en cours en République Démocratique du Congo a même été

consigné dans le communiqué conjoint ayant sanctionné sa visite

officielle. On peut y lire noir sur blanc que la Belgique et l’Angola

sont particulièrement préoccupées par les zones d’ombre qui

enveloppent ce processus électoral, à cause singulièrement de la non

application intégrale de l’Accord du 31 décembre 2016, notamment en

ses points relatifs à la décrispation politique et à l’inclusivité du

processus électoral.

Cela sous-entend que pour obtenir des élections réellement libres,

démocratiques et transparentes, Bruxelles et Luanda souhaitent que le

pouvoir en place à Kinshasa se fasse violence pour accorder la liberté

aux prisonniers politiques et d’opinions et autoriser ceux en exil de

rentrer au pays, afin que ceux qui désirent concourir pour la

présidentielle ou la députation nationale et provinciale puissent

exprimer leurs ambitions politiques à travers le dépôt de leurs

candidatures.

L’autre vœu ardent des autorités belges et angolaises est que tous

ceux qui remplissent les conditions d’éligibilité, toutes tendances

confondues, participent au processus électoral. Autrement dit, les

exclusions qui frappent certains, surtout au sein de l’Opposition,

sont très mal vues à Bruxelles comme à Luanda.

Le souci majeur de la Belgique et de l’Angola est que le processus

électoral congolais connaisse un atterrissage en douceur et que le

peuple congolais ait la latitude de désigner, à travers les urnes, en

toute transparence, les futurs animateurs de ses institutions. Comme

déjà souligné maintes fois par plusieurs Etats et organisations tant

internationales qu’africaines, les « autres » redoutent le chaos en

RDC, avec des effets collatéraux en Afrique Centrale et au-delà, dans

l’hypothèse de la non tenue d’élections ou de l’organisation

d’élections non inclusives et transparentes.

Pendant que les hommes au pouvoir à Kinshasa sont tentés de banaliser

les « exclusions » et les « frustrations » liées au processus

électoral et susceptibles de mettre le feu à la « maison commune » des

Congolais, les partenaires immédiats et lointains de la RDC voient les

choses autrement.

COMMUNIQUE CONJOINT A L’OCCASION DE LA VISITE OFFICIELLE EN ANGOLA DE

SON EXCELLENCE DIDIER REYNDERS, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES

AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME DE BELGIQUE

A l’invitation de Son Excellence Manuel Domingos Augusto, Ministre

des Relations extérieures de la République d’Angola, Son Excellence

Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires

étrangères du Royaume de Belgique, a effectué une visite officielle en

République d’Angola les 10 et 11 septembre 2018. Cette visite vient

concrétiser la volonté de la Belgique et de l’Angola de renforcer leur

partenariat stratégique dans tous les domaines et d’entretenir une

concertation étroite sur les enjeux de sécurité régionale.

Durant sa visite, Son Excellence Didier Reynders, Vice-Premier

Ministre et Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, a

été reçu en audience par Son Excellence João Manuel Gonçalves

Lourenço, Président de la République d’Angola.

Les deux Ministres ont exprimé leur satisfaction quant au

développement des relations bilatérales, surtout depuis la récente

visite de Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de

la République d’Angola en Belgique, marquées par une amitié

traditionnelle basée sur le respect mutuel.

À cet égard, ils ont décidé de continuer à renforcer les relations

entre les deux pays, notamment en approfondissant le dialogue

politique et en resserrant la coopération dans des domaines tels que

l’agronomie, la santé, l’éducation, l’économie, la justice, la

défense, les mines et les transports dans le cadre de partenariats

réciproques.

Témoignant de la volonté des deux pays d’approfondir les relations

économiques, une conférence sur le diamant a été organisée au cours de

la visite belge, par l’Ambassade du Royaume de Belgique à Luanda et le

Antwerp World Diamond Centre (AWDC), en présence également de Son

Excellence, Diamantino Azevedo, Ministre des Ressources minières et du

pétrole de la République d’Angola.

Lors de leur rencontre, les deux ministres ont signé un mémorandum

d’entente sur la tenue d’une commission mixte, au courant de l’année

2019, entre les responsables ayant les Affaires étrangères dans leurs

attributions. Cela démontre la volonté des deux pays de renforcer

significativement les relations sur le plan politique, multilatéral et

régional.

Les deux ministres ont exprimé leur soutien à la résolution des

problèmes et des conflits qui continuent d’affecter de nombreux pays

et peuples du continent africain, ayant analysé la situation en

République démocratique du Congo (RDC), au Burundi et dans le golfe de

Guinée. Ils sont convenus de se concerter régulièrement sur ces

questions, également en vue de la participation belge au Conseil de

sécurité des Nations Unies en 2019 et 2020.

En ce qui concerne la situation en RDC en particulier, ils ont

réitéré l’importance d’un processus véritablement inclusif qui puisse

aboutir à des élections crédibles, libres et transparentes le 23

décembre 2018, conformément à l’Accord de la Saint-Sylvestre et au

calendrier électoral approuvé à cette fin, facteurs indispensables

pour arriver à un résultat accepté par toutes les parties et à une

stabilisation durable en RDC.

Enfin, les deux ministres sont convenus de continuer à travailler sur

des questions internationales d’intérêt commun, telles que la réforme

des Nations Unies, le renforcement du système multilatéral, la lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

ainsi que la poursuite des objectifs de développement durable (ODD)

dans le cadre d’un nouveau partenariat mondial visant à réduire

l’extrême pauvreté, en particulier en Afrique. La Belgique a informé

l’Angola de son intention de demander le statut d’Etat observateur

auprès de la Communauté des pays de langue portugaise.

Fait à Luanda, le 11 septembre 2018