En marge de la Marche du 31 Décembre 2017 : François Lumumba soutient le Cardinal Monsengwo

Une fois encore, après le 16 février 1992, l’Eglise Catholique,

rejointe par d’autres Eglises conscientes de leurs responsabilités

devant Dieu et la Nation, s’est levée, comme un seul homme, contre le

pouvoir dictatorial et sectaire avec ses corollaires : la corruption,

la répression sanglante jusque dans l’enceinte des Eglises, ce que le

tyran Mobutu n’avait jamais osé faire. Le Mouvement National Congolais

Lumumba (MNCL), ne peut que soutenir avec force la dernière initiative

des catholiques laïcs du 31 décembre 2017, à laquelle plusieurs de ses

militants ont participé, dont son Président national, à l’Eglise Saint

Dominique de Limete.

En effet, personne ne saurait ignorer que dans les années

quatre-vingt-dix, les Eglises de la RDC ont largement contribué au

démantèlement du pouvoir dictatorial de Mobutu. De même, le 31

décembre 2017, les Eglises engagées de notre pays se sont jointes aux

catholiques laïcs pour réclamer avec force la reprise du processus

démocratique, foulé aux pieds par le régime en place, qui tend à

s’éterniser au pouvoir pour le pouvoir.

Pour ce faire, notre parti réitère son engagement à suivre le combat

pour l’émancipation du peuple congolais.

Notre approche est fondée sur les deux grands commandements de Dieu, à

savoir l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Car Jésus-Christ a dit

qu’il n’y a pas plus amour que de donner sa vie pour les autres, comme

l’ont fait Patrice Emery LUMUMBA et ses compagnons de lutte.

Ainsi, chaque fois que les hommes de Dieu se mettront aux côtés du

peuple pour l’intérêt de la Nation, nous serons toujours de la partie,

comme ce fut le cas dans le passé, et comme c’est aussi le cas

présentement.

Car, l’Eternel recherche ceux qui l’adorent en esprit et en vérité.

Et cela doit se manifester notamment par la mise en œuvre du 2ème

grand commandement : l’amour du prochain. L’Eglise étant au milieu du

peuple, ne pouvait donc pas rester insensible à la misère de celui-ci.

Tel fut le cas avec Moïse et Aron dans l’Ancien Testament ; tous deux

lévites (pasteurs) qui, répondant à l’appel de Dieu, s’étaient

positionnés à l’avant-garde des enfants d’Israël pour les libérer de

l’oppression de Pharaon. Ce fut également le cas avec le Prophète

Simon KIMBANGU qui, face aux maux de la colonisation, avait par des

prières et des prophéties réveillé la conscience des Congolais vers

son accession à l’indépendance.

Ceci montre bien que les hommes de Dieu ont toujours été aux côtés du peuple.

En tout état de cause, étant membre du RASSOP, notre parti estime

qu’il est inacceptable, inadmissible et condamnable sans équivoque,

qu’en plein 21ème siècle, l’on assiste à des répressions

disproportionnées des chrétiens, comme ce fut le cas au premier siècle

avec l’Empereur NERON, qui avait persécuté et exterminé les chrétiens

sans juste cause ; des actes de pure barbarie, comme décriés par Mgr

le Cardinal Monsengwo.

C’est pourquoi, ensemble avec tous les patriotes épris de liberté et

de justice sociale, le MNCL réitère sa détermination à combattre la

dictature, pour le bien-être social des Congolais

Enfin, le Mouvement National Congolais Lumumba exhorte le peuple

congolais à tenir ferme et à ne pas se décourager, car la victoire

n’est pas si lointaine qu’on le croit. Il appelle l’Opposition à faire

preuve d’innovation dans son combat, et à se serrer les coudes avec

les autres forces, notamment Lucha, Dr Mukwege, etc…, pour une

coordination sincère et sans ambigüité, dans la lutte pour

l’alternative patriotique.

Paix à nos morts !!! Gloire à nos martyrs !!!

Que DIEU bénisse notre pays!!!

Pour le MNCL,

François LUMUMBA

Président National