Marche de vendredi: Bemba veut voir 10 millions de Congolais dans les rues !

A 48 heures de la marche pacifique et populaire décrétée à Kinshasa

ainsi que dans les principales villes de la RDC, demain vendredi 26

octobre 2018 par l’opposition, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo,

président du Mouvement de Libération du Congo (MLC), demande à sa base

ainsi qu’aux autres Congolais d’y participer massivement. C’est le

message qu’il a lancé, hier mercredi 24 octobre 2018, à partir du

siège de l’Interfédéral du MLC, sur l’avenue de l’Enseignement, dans

la commune de Kasa-Vubu, par vidéo- conférence.

Le « Chairman » a, dans son message, exhorté tous les Congolais à se

mettre debout, comme un seul homme, pour dire non à la machine à

voter, car l’avenir de la Nation congolaise en dépend. Selon lui, le

peuple congolais vivrait le pire, s’il acceptait d’aller aux élections

le 23 décembre 2018 avec la machine à voter tant décriée, et un

fichier électoral pollué.

« Pacifiquement nous devons marcher, à travers toute la République,

de manière concomitante, à Kinshasa ainsi que dans les différentes

villes de la RDC… Au total, 10 millions des Congolais doivent se

mobiliser dans les rues… », a-t-il martelé.

Ainsi, après Kinshasa, il a fait la même communication, avec les même

consignes à observer pendant la marche pacifique et populaire, aux

populations de Goma (Nord-Kivu) et de Bukavu (Sud-Kivu).

Bien qu’il soit écarté de la course présidentielle du 23 décembre

2018, Bemba ne cesse de communier ses cadres et militants, à travers

des vidéo-conférences, sur toute l’étendue de la RDC, pour entretenir

l’espoir de croire toujours à un Congo plus beau qu’avant.

Faisant d’une pierre deux coups, le Président de l’Interfédérale du

MLC, Valentin Gerengbo, a d’abord permis la diffusion du message de

Bemba puis échangé avec tous les jeunes des partis de l’opposition,

signataires de la lettre adressé au gouverneur Kimbuta au sujet de la

marche, à savoir l’UNC, le MLC, la Dynamique, Nouvel Elan et SYNCO,

pour les armer moralement, afin qu’ils répondent massivement à l’appel

du vendredi.

En toile de fond, le message a été le même, à savoir la mobilisation

tous azimuts pour démontrer à la face du monde que le peuple congolais

récuse la machine à voter préconisée par la Centrale électorale, en

lieu et place des bulletins papiers. Il a assuré tous ceux qui vont

battre le macadam que la marche est autorisée par les autorités de la

ville, la correspondance du Gouverneur de la ville aux organisateurs

faisant foi.

A cette occasion, il leur a rappelé les consignes données ainsi que

l’itinéraire à suivre, ainsi que le lieu de ralliement principal, à

savoir l’Echangeur de Limite, et le point de chute, le siège de la

Ceni, à Gombe. Cette pédagogie laisse croire que les états-majors

politiques des partis politiques et regroupements de l’Opposition sont

soucieux de réussir la marche, sans incidents.

Le Président de l’Interfédérale du MLC a souligné que les leaders de

l’opposition politique présents en Afrique du Sud seront avec eux le

vendredi 26 octobre 2018 pour donner du tonus à cette grande action de

haute portée historique.

JR EKOFO