Marche à Rome : la démonstration de force des Congolais

Contrairement à l’idée que d’aucuns pouvaient se faire, la soif du

changement ou mieux de l’alternance politique qu’expriment les

Congolais à travers diverses manifestations publiques a fini par

traverser les frontières nationales. Les marches pacifiques qui

étaient, il y a quelques semaines, des compatriotes résidant sur le

territoire national, sont actuellement observées partout où vivent les

ressortissants du Congo démocratique.

Convoquée une semaine avant par 3 structures des chrétiens

catholiques congolais de la diaspora pour le dimanche 11 février 2018

– en l’occurrence l’Aumônerie Catholique Congolaise de Rome, la

Communauté Sacerdotale et Religieuse, et les Associations des Laïcs

Congolais d’Italie et de Rome – la marche pacifique des catholiques

congolais de l’étranger a connu des dimensions supranationales.

En effet, hormis des foules immenses que cette marche des pacifique

des chrétiens organisée loin des frontières congolaises a drainées, la

grande surprise a été la participation d’autres chrétiens du monde

entier. En effet, de nombreux catholiques habitant l’Italie, sans

distinction d’origine ni de race, y ont participé massivement en

soutien à la cause des Congolais.

Cette présence nombreuse de l’ensemble des catholiques d’Italie pour

soutenir leurs frères et soeurs dans la foi de la République

Démocratique du Congo, est un signe fort qui n’a laissé personne

indifférent. C’est par là qu’il faut peut-être essayer de comprendre

le sens du message des prêtres, religieux et religieuses congolais de

« porter le combat de la libération à son niveau mystique », prononcé

au cours de la messe en mémoire des chrétiens tués lors de la marche

pacifique du 21 janvier 2018.

Cette dimension spirituelle du combat du peuple congolais qui

bénéficie à ce jour de nombreux soutiens à travers le monde, ne s’est

pas seulement limitée à la mobilisation de la diaspora chrétienne

congolaise. Il y a surtout l’implication personnelle de sa sainteté le

Pape François qui en a appelé à la prière à travers le monde entier,

le vendredi 23 février prochain, pour la paix en République

Démocratique du Congo.

Déjà le Clergé congolais a publié un programme costaud de jeûne et de

prières, qui débute à partir de ce mercredi 14 février, pour la

libération du pays. De même, il y aura une session extraordinaire de

l’assemblée générale des évêques la semaine prochaine, avant la 3ème

marche du Comité Laïc de Coordination (CLC) convoquée pour le dimanche

25 février 2018.

Le temps semble avoir sonné pour que tous les Congolais – dirigeants

et dirigés, gestionnaires et opposants, civils et militaires, riches

et pauvres, jeunes et vieux – prennent conscience du destin commun et

lèvent l’option de ne pas s’ériger en barrière à la matérialisation

des aspirations du peuple congolais.

Dom