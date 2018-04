Manifestations publiques : si Kimbuta n’interdisais pas ?

Un fait a marqué le meeting de Félix Tshisekedi le mardi 24 avril 2018 à la Place Sainte Thérèse. En dépit de la présence d’une nombreuse foule, évaluée à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et d’un fort déploiement des éléments de la police, aucun incident majeur n’a été enregistré ni au lieu de la manifestation, ni sur le parcours qu’a emprunté l’escorte du nouveau président national de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), à l’aller comme au retour, entre les communes de N’Djili et Limete.

Pour tous ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, le district de

la Tshangu avec les municipalités de N’Djili, Kimbanseke et Masina,

est réputé comme l’un des points les « plus chauds » de la capitale. A

priori, tout était à craindre avec des laissés pour compte de cette

partie de la capitale, auxquels se sont joints des milliers d’autres

venus d’autres communes déshéritées de Kinshasa, telles que Kisenso,

Limete (Mombele, Kingabwa, Paka-Djuma), Ngaba, Makala, Bumbu, Lemba

(Mbanza-Lemba, Kindele), Mont-Ngafula (Malweka, Kimbwala, Lutendele,

Mitendi), Ngaliema (Camp Luka), etc.

Le bon déroulement de ce meeting remet sur le tapis la question de

l’encadrement des manifestations publiques non seulement à Kinshasa,

mais également dans d’autres parties de la République. Le mardi 24

avril 2018, tout s’est passé dans l’ordre et la discipline à la Place

Sainte Thérèse. On rappelle que la veille, le gouverneur de la ville

de Kinshasa, André Kimbuta, avait interpellé le Secrétaire général de

l’UDPS, Jean-Marc Kabund, sur le respect de la loi portant

organisation des manifestations et réunions publiques en RDC, en

mettant un accent particulier sur la responsabilité de son parti pour

la sécurité des personnes et de leurs biens sur les lieux.

Dès lors que les organisateurs ont correctement rempli leur part du

contrat sécuritaire avec l’autorité urbaine, les observateurs sont

tentés de pointer un doigt accusateur en direction de cette dernière,

au sujet des dérapages que l’on déplore lors de plusieurs activités

des partis politiques ou organisations de la société civile. En effet,

il a toujours été constaté que chaque fois que le gouverneur de

Kinshasa interdit une manifestation ou réunion publique, l’on assiste

à des actes de violences le plus souvent liées à l’usage

disproportionné de la force par des policiers auxquels se mêlent des

combattants de l’armée régulière.

Les cas les plus récents et douloureux sont ceux des marches

pacifiques des chrétiens catholiques le 31 décembre 2017, le 21

janvier 2018 et le 25 février 2018. Le sang a abondamment coulé, en

ces occasions, selon le rapport de la Commission d’Enquête Mixte mise

sur pied par le ministère des Droits Humains, à cause du recours

désordonné des forces de l’ordre et de sécurité aux gaz lacrymogènes

et aux balles réelles. Pourtant, les marcheurs n’avaient, pour « armes

», que des bibles, chapelets, rameaux et papiers mouchoirs.

On rappelle, pour les besoins de l’histoire, que lors du retour

triomphal d’Etienne Tshisekedi à Kinshasa, le 27 juillet 2016 et de

son meeting à l’esplanade du boulevard Triomphal, le 31 juillet de la

même année, pour le compte du Rassemblement, qui venait de voir le

jour à Genval (Belgique), un mois plus tôt, il n’y avait eu ni blessé,

ni mort, tant du côté des civils que des hommes en uniforme, pour la

bonne et simple raison que le gouverneur Kimbuta avait donné son feu

vert aux organisateurs de ces deux événements.

Si Kimbuta prenait toujours acte…

Au regard de la réussite, politique et sécuritaire du meeting de

l’UDPS à N’Djili, d’aucuns pensent que si le gouverneur Kimbuta se

conformait aux textes légaux, sans agenda caché, on connaitrait de

moins en moins des dérapages lors des manifestations et réunions

publiques à caractère politique à Kinshasa. En cette année électorale,

Kinoises et Kinois ont soif de prendre connaissance des hommes et des

femmes qui leur promettent un « Congo nouveau », du côté tant de la

Majorité présidentielle que de l’Opposition. Les condamner à la pensée

unique, comme sous le régime du MPR/ Parti-Etat, c’est fausser

terriblement le jeu démocratique et installer en eux des frustrations

de nature à exploser à la moindre obstruction policière.

L’éveil des consciences se trouve à un degré tel que dès que ses

administrés sentent que l’autorité urbaine empiète sur leur droit

légitime de manifester pacifiquement ou de prendre part à un meeting,

il s’ensuit le refus de se plier à une mesure illégale. Le gouverneur

Kimbuta, n’ignore pas que le législateur lui fait obligation de

prendre acte de l’information relative à la manifestation ou réunion

publique. Par conséquent, lorsqu’il applique correctement la loi, cela

ne fait aucun mal à la ville.

