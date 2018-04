Manifestations publiques : «Ensemble» accuse le pouvoir de favoriser la MP

Réunis hier jeudi 12 avril 2018 au siège du G7, le bureau politique de l’Ensemble, sous la direction de son vice président, Pierre Lumbi assisté de Delly Sesanga , secrétaire général de la plateforme, a fustigé la discrimination du pouvoir sur les manifestations publiques, autorisant celles des partis de la Majorité comme le PPRD qui est déjà en précampagne électorale, et interdisant systématiquement les manifestation des partis de l’opposition.

Les sociétaires de l’Ensemble, qui n’entendent pas reculer face aux dérives du pouvoir, ont annoncé par la bouche de leur porte-parole, Jean Bertrand Ewanga, des actions des grande envergure sur l’ensemble du territoire national dans les tout prochains jours.

Tout en invitant la population à la mobilisation pour gagner la bataille de l’alternance, les «Katumbistes» ont promis de ne ménager aucun effort pour user de leur droit de manifester reconnu dans la Constitution.

La méga plateforme pro Katumbi, qui souscrit à la déclaration de toute l’opposition contre l’usage de la machine à voter aux élections du 23 décembre 2018, accuser le pouvoir de torpiller le processus électoral, avec la complicité de la Commission Electorale Nationale

indépendante.

Déclaration du Bureau politique d’Ensemble pour le Changement

1. Le Bureau politique d’ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT’, s’est réuni ce

jeudi 12 avril 2018, sous la présidence de son Vice-Président,

Monsieur Pierre LUMBI OKONGO.

2. Au cours de cette réunion, les membres du Bureau politique ont

procédé notamment à l’évaluation de la situation politique de la

République Démocratique du Congo, en général, et de l’état du

processus électoral, en particulier.

I. SITUATION POLITIQUE DE LA RDC

3. Le Bureau politique relève que la situation politique de la RDC

reste préoccupante et de mauvais augure.

4. En effet, l’insécurité persiste à l’Est, plus précisément à Béni et

Butembo, dans la province du Nord-Kivu et en lturi où des conflits,

jadis résolus, ressurgissent, entrainant mort d’hommes au sein de la

population civile, déplacement interne des millions des Congolais et

exil des centaines des milliers d’autres dans les pays voisins, vivant

dans la plus grande précarité et dans un dénuement total.

5. ENSEMBLE stigmatise l’incapacité et le manque de volonté politique

du gouvernement du Président Joseph Kabila de mettre fin à la crise

sécuritaire qui détruit notre pays depuis plus de 10 ans.

6. ENSEMBLE désapprouve la banalisation de la détresse du Peuple

congolais par ce gouvernement et condamne fermement

l’irresponsabilité, l’inconscience et le cynisme criminels des

autorités gouvernementales de la RDC qui, en refusant pour des raisons

fallacieuses de participer à la conférence des donateurs humanitaires

prévue à Genève le 13 avril courant, entravent l’action de la

communauté internationale pour secourir des compatriotes qu’elles ont

abandonnés délibérément dans leur stratégie d’instrumentalisation de

l’insécurité et des conflits locaux pour se maintenir au pouvoir.

7. Au lieu de considérer cette conférence des donateurs comme une

opportunité, le gouvernement congolais a fait le choix d’un plaidoyer

pour priver la population congolaise de la solidarité internationale.

8. ENSEMBLE lance un appel à la communauté internationale des nations

à ne pas abandonner le Peuple congolais à la merci du pouvoir actuel

et à entreprendre toutes actions nécessaires pour soulager la misère

des 4.000.000 des Congolais déplacés internes et des 300,000 d’entre

eux réfugiés en Angola, , au Burundi, en Ouganda, au Rwanda et en

Tanzanie.

II. LA DECRISPATION POLITIQUE

9. ENSEMBLE fustige le manque de volonté politique du régime en place

d’assurer la mise oeuvre effective, complète et intégrale de l’Accord

politique global et inclusif du 31 décembre 2016, unique feuille de

route consensuelle pour la sortie du pays de la crise par la tenue des

élections crédibles, inclusives, libres, transparentes et apaisées,

10. L’espace politique reste fermé. Les manifestations et réunions

publiques sont toujours interdites aux partis politiques de

l’opposition et aux mouvements citoyens, ce qui ne contribue nullement

à la restauration de la confiance nécessaire entre les acteurs

politiques pour des élections apaisées.

11. Le Bureau politique souligne, en outre, qu’aucun cas emblématique

n’a été résolu. Ainsi, Jean-Claude Muyambo, Eugène Diomi Ndongala et

Frank Diongo croupissent encore injustement en prison. Les poursuites

judiciaires à motivation politique contre les opposants se multiplient

comme stratégie du pouvoir pour bloquer certaines candidatures et

empêcher l’alternance. Rien n’est entrepris pour faciliter le retour

au pays, en sécurité, des compatriotes contraints à l’exil politique

dont Antipas Mbusa Nyamwisi.

12. A ce sujet, ENSEMBLE condamne avec la dernière énergie

l’acharnement du pouvoir contre son Président, Monsieur Moïse Katumbi

Chapwe, candidat à la prochaine élection présidentielle. En dépit de

son innocence prouvée par la Commission de décrispation politique de

la Conférence Episcopale Nationale ‘ du Congo, CENCO, Monsieur Moïse

Katumbi est toujours victime de l’arbitraire et du harcèlement

judiciaire par le pouvoir. Procès après procès, le pouvoir ne cesse

d’inventer grossièrement des affaires à sa charge afin d’obtenir sa

condamnation par une justice instrumentalisée et expéditive à des

peines privatives de l’exercice des droits politiques, dans le seul

but de l’empêcher de participer à la prochaine élection

présidentielle.

13. Le Bureau politique demande au Procureur Général de la République

d’exercer son ministère en toute indépendance et impartialité et

d’arrêter toutes poursuites fantaisistes et injustes contre Moïse

Katumbi et de lui garantir une égale protection des lois comme tout

Congolais afin de contribuer à l’organisation des élections apaisées

en RDC et de participer positivement à la décrispation politique.

14. Dans le but et constatant, en plus, le traitement discriminatoire

des Congolais par le gouvernement qui r connait à la Majorité

présidentielle seule la liberté cl ‘organiser ses manifestations dans

les lieux publics et l’interdit en même temps à l’opposition, ENSEMBLE

exige la levée de toutes les entraves à l’exercice des libertés

publiques, notamment à l’organisation des manifestations et réunions

publiques pacifiques par les formations politiques, les associations

de la société civile et les mouvements citoyens au même titre que le

PPRD et ses alliés.

15. Quoiqu’il en soit, ENSEMBLE avertit qu’il entend faire usage de sa

liberté constitutionnelle de manifester dans les prochains jours à

travers la RDC.

16. ENSEMBLE exige le retour immédiat au pays de la dépouille mortelle

d’Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d’heureuse mémoire et la remise du

corps de Rossy Mukendi à sa famille pour son inhumation en toute

dignité.

III. PROCESSUS ELECTORAL

17. Le Bureau politique stigmatise l’irresponsabilité et le

machiavélisme du gouvernement du Président joseph Kabila qui s’évertue

à torpiller le processus électoral notamment en rejetant tout

financement extérieur sans pour autant décaisser suffisamment des

fonds pour sécuriser la tenue effective des élections à l’échéance du

23 décembre 2018.

I8.Le Bureau politique dénonce l’obstination de la Commission

Electorale Nationale Indépendant, CENI, d’imposer au Peuple congolais

la machine à voter sans base légale ni consensus national sur cette

machine critiquée, du reste, par le pays du fabricant, la Corée du

Sud et plusieurs partenaires extérieurs de la RDC.

19. Le Bureau politique souscrit à la déclaration commune de

l’opposition du 11 avril 2018 à ce sujet.

20. Le Bureau politique réaffirme sa détermination à participer à des

élections crédibles, inclusives, libres, transparentes et

démocratiques, le 23 décembre 2018 et ce, sans machine à voter.

21. Il appelle la classe politique et toute la population congolaises

à rejeter la machine à voter conçue par la Majorité présidentielle et

la CENI pour tricher les élections et créer le chaos électoral en RDC.

22.Le Bureau politique appelle la population congolaise à demeurer

vigilante et constamment mobilisée pour défendre la démocratie et

exiger l’application intégrale de l’Accord du 31 décembre afin de

garantir la tenue des élections inclusives, libres, transparentes et

apaisées le 23 décembre 2018.

23. Le Bureau politique lance à la Majorité présidentielle le défi de

présenter au peuple congolais son candidat Président de la République

ainsi que son programme au lieu de s’appliquer à monter des stratégies

diaboliques de destruction du pays et des institutions républicaines

instrumentalisées à souhait.

24. Il demande à la CENI de renoncer à la machine à voter et de

s’abstenir de tout ce qui peut exacerber les tensions politiques et

compromettre la tenue des élections pacifiques en RDC;

25. Le Bureau politique d’ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT salue le vote

par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la Résolution 2409

reconduisant le mandat de la MONUSCO et le renforçant dans la

protection de la population civile et la gestion du processus

électoral.

26. Le Bureau politique d’ENSEMBLE demande à l’UA, la CIRGL, la SADC,

l’OIF et à toute la communauté internationale de continuer à

accompagner, sans désemparer, le processus électoral sur base des

recommandations de la Résolution 2409.

27. A cet effet, il appelle notamment à la mise en place effective et

rapide d’un plan de contingence pour la neutralisation des groupes

armés et la protection des populations civiles pour prévenir tout

dérapage à venir.

28.Le Bureau politique invite le Peuple à la mobilisation et à exercer

sans relâche les pressions internes notamment par les manifestations

pacifiques pour contraindre le Président Kabila et ses partisans à

respecter la Constitution et à ne pas restaurer, en RDC, la dictature

de triste mémoire.

Fait à Kinshasa,

le 12 avril 2018