Manifestations du 31 décembre 2017 : le G7 rejoint les catholiques

La plate-forme de l’opposition dénommée G7 souscrit intégralement à 1’

appel à manifester du dimanche 31 décembre 2017 lancé par le Comité

Laïc de Coordination, (CLC). Ce regroupement politique appelle le

peuple congolais et ses partisans à participer massivement à ces

marches en vue de réclamer l’application intégrale de l’Accord

politique du 31 décembre 2016. C’est ce qui ressort de la déclaration

de son bureau politique d’hier mardi 26 décembre 2017. Pour rappel,

les sociétaires du G7 avaient quitté la mouvance présidentielle en

2015 pour intégrer l’opposition congolaise. Plate-forme de 7 partis

de l’opposition, le G7 est membre du Rassemblent de l’opposition

(Rassop), méga plate-forme de l’opposition congolaise présidée par

Félix Tshisekedi.

DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU G7

Réuni à Kinshasa, le mardi 26 décembre 2017,

A. Convaincu que la tenue des élections libres, transparentes,

inclusives et crédibles dans le respect absolu de la Constitution

constitue la seule solution pacifique et durable à la crise politique

grave dans laquelle le Président Joseph Kabila a délibérément plongé

la République Démocratique du Congo, RDC ;

B. Convaincu, à cet effet, que la mise en œuvre effective, intégrale

et de bonne foi de l‘Accord politique global et inclusif du 31

décembre 2016 demeure l‘unique feuille de route valable ;

C. Considérant les multiples entraves dressées de mauvaise foi par

Monsieur Kabila et ses partisans contre l’Accord susévoqué qu’ils ont

perverti et continuent à vider de toute sa substance en vue d’imposer

au Peuple des élections truquées et non conformes aux normes

démocratiques ;

D. Considérant que le refus du Président Joseph Kabila et de son

gouvernement d’appliquer intégralement et de façon significative les

mesures de décrispation politique convenues dans cet Accord, d’une

part, et la promulgation par lui d’une loi électorale dont les

dispositions énervent les articles 13 et 1 01 de la Constitution,

d’autre part, traduisent sa volonté d’exclure injustement certains

Congolais des prochaines élections;

E. Relevant qu’un an après la signature de l’Accord de la Saint

Sylvestre, ni l’audit ni la redynamisation de la CENI prévus par ses

clauses IV4 et IV5 n’ont été faits pour garantir sa bonne gestion, son

indépendance et son impartialité ;

F. Convaincu que, de ce qui précède, ni la promulgation de la loi

électorale précitée ni la publication par la CENI d’un calendrier

électoral, du reste, non consensuel, truffé de nombreuses contraintes

et en contradiction avec la Constitution ainsi que l’Accord de la

Saint Sylvestre, ne garantissent à elles seules la tenue effective des

élections présidentielle, législatives et provinciales en 2018 ;

I. Souscrit intégralement à 1’ appel citoyen à manifester

pacifiquement le dimanche 31 décembre 2017 lancé par le Comité Laïc de

Coordination, CLC;

II. Demande au Peuple congolais et, plus particulièrement, à tous les

membres des partis du G7 de participer massivement aux marches

pacifiques programmées à cet effet EN VUE DE RECLAMER L’APPLICATION

INTEGRALE ET DE BONNE FOI DE L’ACCORD POLITIQUE GLOBAL ET INCLUSIF DU

31 DECEMBRE 2016 pour la tenue effective des élections libres,

transparentes, inclusives et crédibles au courant de l’année 2018 en

RDC.

III. Invite toutes les confessions religieuses de la RDC à s’impliquer

dans les marches du dimanche 31 décembre 2017 à travers le pays et

dans la mise en œuvre de l’Accord de la Saint Sylvestre en vue des

élections paisibles, de la consolidation de l‘unité nationale et de la

stabilité de la RDC ;

IV. Réaffirme que la décrispation politique est une des exigences

fondamentales de transparence, d’inclusivité et de crédibilité des

prochaines élections. Elle ne peut être banalisée par des visites

spectaculaires et à des fins médiatiques, rendues aux prisonniers

politiques, aux exilés et autres victimes de la répression aveugle du

pouvoir dictatorial ;

V. Exige une décrispation politique intégrale qui n’est possible que par:

1. Le retour au pays, en homme libre et en toute sécurité, de Moïse

Katumbi Chapwe, victime d’un bannissement arbitraire par le Président

Kabila et son gouvernement ;

2. La libération sans condition et immédiate de tous les prisonniers

politiques et d’opinion dont Jean-Claude MUYAMBO, Huit MULONGO, Eugène

DIOMI NDONGALA, Frank DIONGO et les membres des partis politiques de

l’opposition ainsi que des mouvements citoyens;

3. La fin du dédoublement des partis politiques de l’opposition ;

4. Le libre exercice des activités politiques à travers tout le pays

par les acteurs et les formations politiques ;

5. Le libre accès aux médias publics par tous les courants de pensée

et la réouverture des médias privés arbitrairement fermés par le

gouvernement ;

6. Le rapatriement de la dépouille mortelle du Président Etienne

Tshisekedi wa Mulumba, d’heureuse mémoire, et l’organisation des

obsèques nationales dignes de son rang et de son combat politique pour

l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit en RDC;

V.I. Soutient que l’application des mesures ci-dessus, du reste,

conformes à l’Accord de la Saint Sylvestre, relève de la

responsabilité du seul gouvernement de Joseph Kabila. Elle ne

nécessite ni négociation ni toute autre forme de discussion ou

contacts préalables avec les victimes.

LE CONGO NOUS APPARTIENT TOUS

DEBOUT CONGOLAIS POUR SAUVER NOTRE AVENIR ET LA REPUBLIQUE!

Kinshasa,

le 26 décembre 2012

Le Présidfent en exercice du G7

Pierre LUMBI OKONGO