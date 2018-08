Mandat de prise de corps illégal déjà établi contre Moïse KATUMBI

L’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ) est informée de sources fiables qu’un mandat « de prise de corps » est déjà établi et remis à la police pour arrêter l’opposant Moïse KATUMBI le vendredi 03 août 2018 à sa descente de l’avion à Lubumbashi.

L’ACAJ constate qu’aucune de deux procédures judiciaires engagées

contre lui ne peut pourtant justifier pareil mandat.

En effet :

Le dossier « recrutement des mercenaires » est déjà fixé devant la

Cour de cassation par le Parquet général de la république suivant sa

requête n° 1662/RMP.V/041/PGR/MIM/2018 du 16 mars 2018 dans laquelle

Moïse KATUMBI est identifié comme prévenu en liberté au paragraphe 2.

Dès lors, le Parquet ne peut plus décerner un quelconque mandat contre

lui étant entendu qu’il est déjà dessaisi dudit dossier et que Moïse

KATUMBI a droit de se présenter à la prochaine audience d’octobre en

homme libre.

Dans le dossier de « condamnation à trois ans de prison avec

arrestation immédiate » portant sur l’immeuble de Lubumbashi, Moïse

KATUMBI a fait opposition et appel. Ainsi, le Parquet ne peut pas

l’arrêter car la circulaire n° 003/08/LM/PGR/2005 du 5 décembre 2005

relative à l’exécution abusive de la mesure d’arrestation immédiate du

Procureur Général de la République enjoint aux responsables des

parquets à ne pas arrêter une personne condamnée par un jugement par

défaut, mais qui a fait opposition.

Eu regard à ce qui précède, l’ACAJ demande au Procureur Général près

la Cour de Cassation à s’assurer que l’opposant Moise KATUMBI ne fera

pas l’objet d’arrestation demain à Lubumbashi, car le mandat de prise

de corps est sans fondement légal.

L’ACAJ demande au Ministre de la Justice de cesser les pressions

politiques qu’il est en train d’exercer sur le Parquet pour qu’il

arrête arbitrairement l’opposant Moïse KATUMBI.

L’ACAJ rappelle que le Gouvernement à l’obligation d’appliquer les

mesures de décrispation politique prévues par l’accord politique

global et inclusif du 31 décembre 2016 en vue de favoriser la

réconciliation des congolais avant la tenue des élections de décembre

2018.

L’ACAJ demande à la MONUSCO de veiller à ce que l’opposant Moïse

KATUMBI ne fasse l’objet d’arrestation ni de mauvais traitements à son

arrivée à Lubumbashi.

