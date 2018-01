Maladie du sommeil : nécessité d’une journée nationale

Le Ministère de la Santé publique va consacrer la journée du 30

janvier de chaque année pour commémorer la lutte contre la maladie du

sommeil, connue sous le vocable médical de « Trypanosomiase Humaine

Africaine (THA) ». Pour une meilleure compréhension de l’initiative de

ce ministère, à travers son « Programme National de la Lutte contre la

Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA) », un briefing des médias

sur la « Trypanosomiase » a été organisé à la Gombe, le vendredi 26

janvier 2018, dans la salle de réunions de PATH (un organisme

américain qui fait le plaidoyer pour des maladies tropicales négligées

et vise un partenariat avec les communautés pour améliorer la santé et

sauver des vies à travers l’innovation).

A cette occasion, trois intervenant ont informé la presse sur cette

maladie : Dr Junior Kazadi, un spécialiste de la maladie du sommeil

chez PATH qui a présenté les généralités sur la THA ; Eric Miaka qui

est le directeur du PNLTHA a par la suite abordé l’opportunité offerte

à son programme par la consécration d’une journée nationale de THA

pour arriver à éliminer la maladie d’ici 2020. Enfin, Guy Bokongo,

chargé de plaidoyer et politique publique chez PATH, a clôturé les

exposés en présentant la nécessité d’un plaidoyer pour aboutir à

l’élimination de cette maladie d’ici à 2020.

Des exposés présentés, il est ressorti la détermination des autorités

sanitaires, à travers le PNLTHA qui pense qu’après des nombreuses

années de lutte menée sur terrain par les différentes structures

spécialisées du ministère de la Santé depuis les années 20 jusqu’à ce

jour, plusieurs vies humaines ont été sauvées grâce à ces efforts et

en mémoire de tous ceux qui ont été victimes de cette maladie grave et

mortelle, il est important, aujourd’hui, au plan national d’associer à

la date du 30 janvier – qui rappelle la Déclaration de Londres sur les

Maladies Tropicales Négligées (MTNs) – de chaque année, la

commémoration d’une journée dédiée à la Trypanosomiase Humaine

Africaine.

Le PNLTHA s’est montré convaincu que par une telle journée dédiée à

la lutte contre la THA, on pourra attirer l’attention des parties

prenantes à la lutte contre la THA pour entreprendre des actions

concrètes en faveur de la lutte contre la THA pour son élimination

comme problème de santé publique en RDC d’ici 2020 et son élimination

totale en 2030. A cette occasion, il est prévu que la journée du 30 et

31 janvier connaissent quelques actions spéciales.

SAKAZ