Mains propres : zéro microbe, zéro choléra et zéro Ebola

La « Journée Mondiale de lavage des mains », célébrée le 15 octobre de

chaque année,a été commémorée cette année hier lundi 15 octobre 2018

à l’EP/Sainte Agnès, dans la commune de N’Djili. La manifestation a

été rendue rendue possible grâce à l’implication de deux ministères, à

savoir l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) et

la Santé publique. Les deux ministères ont mis en œuvre un programme

intitulé : « Village et Ecole assainis », pour mettre en exergue une

pratique de vie et un geste simple, appelé «lavage des mains» pour

sauver des milliers des vies humaines. Une pratique qui, selon les

organisateurs de la journée, devrait être considéré comme faisant

partie intégrante de la vie de tout foyer.

Plusieurs responsables en charge du secteur « Eau, Hygiène et

Assainissement » et de l’Enseignement au niveau de la ville de

Kinshasa ont participé à cette célébration, sans oublier les

responsables de la Section «Wash» du Fonds des Nations Unies pour

l’Enfance (UNICEF). Le thème international de cette journée est «

Lavage des mains : une recette pour la santé ». Toutefois, la RDC a

adapté ce thème à notre contexte national : « Mains propres, zéro

microbe, zéro choléra, Zéro Ebola » pour mettre un accent sur les

maladies des mains sales qui touchent les populations congolaises. En

effet, ce thème souligne la corrélation importante existant entre ces

deux réalités inséparables que sont les maladies des mains sales et la

carence d’eau, d’’hygiène et de l’assainissement.

Prenant la parole en cette circonstance, Robert Kongi, directeur

provincial de l’EPSP de Kinshasa/Tshangu, a rappelé l’importance du

thème de la journée et les efforts consentis par le gouvernement pour

réhabiliter cette école – construite à l’époque coloniale en 1953 –

avec l’appui des partenaires techniques et financiers en vue de

replacer les élèves dans de bonnes conditions d’hygiène et

d’assainissement. Il s’est réjoui qu’actuellement cette école – un

complexe scolaire comprenant trois directions – fasse partie du réseau

des écoles qui participent au Programme « Village et Ecole assainis »

et compte au total 2.000 élèves, dont 1.100 filles.

Par ailleurs, le chef de la Section Wash de l’UNICEF, Franck Abelle,

a loué les efforts fournis par les enseignants et les élèves pour

garder leur environnement sain en favorisant le lavage des mains ; une

pratique salutaire pour éviter des maladies comme Ebola et le choléra.

SAKAZ