Machine à voter : les suggestions des experts britanniques

Un énième signal négatif vient d’être émis au sujet de la machine à voter que tient absolument à utiliser la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Il

provient d’experts britanniques appartenant à la fondation Westminster. En effet, ils ont émis des réserves sur la fiabilité de cette « imprimante » et fait quinze suggestions pertinentes avant sa mise en service.

On retient, pour l’essentiel, que cette fameuse machine à voter

présente des risques évidents de non transparence du vote pour des

raisons à la fois techniques et politiques. Techniquement, le vote

d’un électeur ou d’une électrice peut être faussé intentionnellement

par le gestionnaire des programmes en amont ou l’agent de la CENI en

aval. « Politiquement », les données recueillies lors du vote peuvent

être modifiées au niveau des centres de compilation.

S’agissant de l’usage de la machine à voter, il faudrait une longue

formation et sérieuse formation aussi bien pour les électeurs que les

témoins des partis et regroupements politiques. Pour ce qui est de ces

derniers, la surveillance optimale vote voudraient qu’ils soient des

milliers à positionner dans les différents bureaux de vote et centres

de dépouillement, sur l’ensemble du territoire national. L’exercice

est visiblement impossible à travers un demi-continent où plusieurs

villes et villages souffrent d’un total enclavement.

Par conséquent, l’option la plus réaliste pour des élections

réellement crédibles et transparentes serait le recours aux bulletins

papiers, tel que consigné dans le calendrier électoral publié par la

CENI en date du 5 novembre 2017.

CI-DESSOUS LES RECOMMANDATIONS DE LA FONDATION WESTMINSTER SUR LA

MACHINE A VOTER

1. désactiver les communications externes (carte sim et Wifi) jusqu’au

moment où celles-ci sont nécessaires;

2. recouvrir tous les ports externes (soit modifier les volets de

production, soit boucher les ports USB exposés);

3. limiter le nombre maximum de bulletins par machine à 660 pour

empêcher un excès de vote;

4. supprimer la fonction d’impression de code QR;

5. veiller à ce que les bulletins de vote insérés de façon incorrecte

ne produisent pas de vote manuel invalide;

6. limiter les données sur l’USB à l’échelon provincial;

7. réviser le processus de confirmation du code pour éliminer la

fonction permettant d’enregistrer de vote lorsque l’électeur touche la

photo du candidat;

8. élaborer et diffuser les directives procédurales claires concernant

le rôle des machines à voter, en plus de protocole concernant leur

maniement, configuration et administration;

9. réexaminer le processus de distribution pour réduire la période de

temps pendant laquelle la machine est sous la garde du personnel du

bureau de vote ;

10. inviter les représentants des partis politiques et observateurs au

centre de distribution;

11. impliquer les témoins des partis politiques et les observateurs

dans le contrôle préalable;

12. préparer des plans opérationnels détaillés pour remplacer les

matériels et les disques externes;

13. organiser les simulations pour permettre aux personnels des

bureaux de vote d’acquérir de l’expérience dans l’utilisation des

machines;

14. se préparer aux files d’attente et s’engager à laisser voter les

électeurs encore dans la file d’attente à la clôture du scrutin;

15. créer un fichier long, distinct pour permettre un audit.

Le vice-président de la CENI, Norbert Bashengezi a indiqué que toutes

les machines à voter sont déjà produites et 95 000 ont déjà subi le

contrôle qualité par des experts de la CENI. Selon lui, la dernière

machine quittera Séoul (Corée du Sud) ce mardi 18 septembre. Au total,

106.000 machines sont prévues par la CENI pour les élections prévues

à la fin de cette année.