Machine à voter : la mise en garde des Sud-Coréens

Décriée par des pans entiers de l’opinion congolaise et une large portion de la communauté internationale, la machine à voter continue de faire l’objet d’une campagne agressive de publicité du côté de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante). Ici, on persiste à louer ses vertus : réduction sensible des coûts des élections et des délais de compilation des résultats, haute fiabilité du vote. Selon Corneille Nangaa, président de cette institution d’appui à la démocratie, sans la machine à voter, les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ne pourraient avoir lieu en

décembre 2018. Par ailleurs, les trois scrutins devraient coûter plus d’un demi milliard de dollars au lieu de moins que cela.

Pendant que les spéculations vont bon train autour des bienfaits et

méfaits de la machine à voter, une mise en garde de taille est venue

de l’Ambassade de Corée du Sud à Kinshasa. Selon un mail relayé par

Jeune Afrique, le gouvernement de Séoul a interpellé dernièrement la

société sud-coréenne Miru Systems, auprès de laquelle la CENI a passé

commande d’un premier lot de machines à voter, sur « les risques

potentiels » que présentent lesdites machines en cas d’importation.

Précis, le courrier souligne qu’ « exporter ces machines au Congo

pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des

résultats indésirables liés aux élections, notamment un retard

additionnel à leur tenue »

Selon l’ONG Renadhoc, qui s’est saisie elle aussi du dossier, « ces

machines n’ont jamais été utilisées nulle part dans le monde et les

démonstrations effectuées en RDC sont loin de donner satisfaction ».

Son Directeur en charge des plaidoyers, monitorings et enquêtes, Me

William Wenga Bumba, rappelle que « les électeurs congolais sont

nombreux, en outre, à redouter qu’elles soient utilisées pour

organiser une fraude massive, plus discrète que celle qui avait poussé

les observateurs à considérer les élections présidentielle et

législatives de novembre 2011 comme non crédibles ».

Selon le même avocat, le Renadhoc reste saisi de cette question et

alerte en tant qu’organisation de la société civile congolaise ayant

une personnalité juridique, le gouvernement congolais pour son

opérationnalisation sur l’ensemble du territoire national, pour des

élections crédibles, correctes, justes et transparentes.

Cette sortie inattendue de l’ambassade de Corée à Kinshasa est

perçue, par les observateurs, comme une alerte à prendre très au

sérieux au sujet du déficit de fiabilité de la machine à voter. Cette

mise en garde est d’autant pertinente qu’elle concerne la firme

sud-coréenne sur laquelle s’appuie la CENI pour soutenir que la

machine à voter serait le kit électoral idéal pour minimiser les coûts

d’organisation des élections, faire éclater totalement la vérité des

urnes et publier les résultats à bref délai, voire le soir même des

scrutins.

D’aucuns pensent qu’au lieu de continuer à faire la sourde oreille,

le staff de cette institution d’appui à la démocratie devrait prendre

en compte toutes les critiques objectives qu’expriment au sujet de la

machine et penser à revenir au bulletin papier, pendant qu’il est

encore temps. On rappelle que dans le calendrier électoral, la date du

23 décembre 2018 avait été retenue en fonction de la commande, du

transport et du déploiement des bulletins papier pour les élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales. Il n’y a pas

lieu de feindre la surprise à huit mois de la tenue de ces trois

scrutins. Kimp